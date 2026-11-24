Americký spisovatel H. P. Lovecraft umístil do Antarktidy pohoří vyšší než Himálaj. Skutečný kontinent sice neskrývá obří štíty ani prastarou civilizaci, hluboko pod ledem ale uchoval geologické kořeny velehor, které se dnešnímu Himálaji skutečně vyrovnaly. Jejich pozvolný rozpad před stovkami milionů let navíc zřejmě nastartoval rozvoj složitého života na Zemi.
Antarktida skrývá pod několika kilometry ledu rozsáhlou krajinu, kterou tvoří horské masivy, hluboká údolí i pozůstatky dávných říčních systémů. V lednu vědci představili dosud nejpodrobnější mapu jejího podloží. Zachytili na ní desítky tisíc pahorků a obrovské kaňony.
Nejnovější výzkum nyní přináší další poznatky o geologické minulosti kontinentu, který před stovkami milionů let vypadal docela jinak.
Pod ledem se skrývaly hory jako Himálaj
Dávná pohoří vznikla v době, kdy se skládal superkontinent Gondwana. Ten spojoval území dnešní Antarktidy, Afriky, Jižní Ameriky, Indie a Austrálie. Když do sebe jednotlivé pevninské bloky narážely, zemská kůra se zvedala a vytvářela mohutná horská pásma.
Mezinárodní tým z Australské národní univerzity a německého výzkumného centra GFZ nyní předložil důkazy, že tato pohoří dosahovala rozměrů srovnatelných s dnešním Himálajem a vznikala přibližně před 650 až 450 miliony let. Jejich vrcholy už dávno zmizely, hluboko pod ledem však zůstaly pozůstatky hornin, které kdysi tvořily jejich základy.
„Šlo zdaleka o největší horotvorné události, které Antarktidu zasáhly,“ uvedl Ian Campbell, emeritní profesor Australské národní univerzity a spoluautor studie.
Jak vědci zjistili, co se odehrávalo v místech, kam se dnes téměř nedá proniknout? Pomohly jim drobné krystaly minerálu zirkonu. Výzkumníci jich prozkoumali 1712. Každý z nich v sobě uchovával informace o stáří a podmínkách vzniku hornin. Některé nesly stopy mimořádně vysokého tlaku, jaký vzniká hluboko pod mohutnými horskými masivy. Právě z těchto nepatrných zrníček vědci poskládali obraz dávného horského světa.
Pod ledem našli koryto obří řeky
Nejde přitom o jediný letošní objev, který připomíná spíše výjev z fantastického románu. Už v lednu zveřejnili vědci v časopise Science novou mapu antarktického podloží. Odhalila téměř 72 tisíc pahorků, z toho více než 30 tisíc dosud nezmapovaných. Kromě horských hřebenů a hlubokých údolí zachytila také pozůstatky dávného říčního systému.
V oblasti Maudova podledovcového údolí objevili koryto dlouhé téměř 400 kilometrů. Dosahuje šířky šesti kilometrů a hloubky zhruba 50 metrů. Podle jeho tvaru jím kdysi proudila řeka, která odváděla vodu z vnitrozemí. Krajina, kterou dnes zakrývá led, tak kdysi připomínala úplně jiný kontinent.
Výzkumníci využili také satelitní snímky. Sledovali drobné změny na povrchu ledové pokrývky, protože led při pohybu přes skalní překážky pod sebou mění rychlost i tvar. Z těchto nerovností pak dokázali rekonstruovat skrytou krajinu.
Hory pomohly nastartovat život
Největší význam dávných pohoří nespočívá jen v jejich rozměrech. Vědci se domnívají, že jejich vznik a následný rozpad ovlivnily vývoj života na celé planetě.
Když se hory postupně rozpadaly, voda odnášela z jejich svahů obrovské množství minerálů a živin do oceánů. Ty podporovaly růst jednoduchých organismů, které tvořily základ mořského potravního řetězce. Současně se v rozsáhlých říčních sedimentech ukládalo velké množství organického uhlíku. To přispívalo k růstu množství kyslíku v atmosféře.
A právě v této době se na Zemi začal výrazně rozrůzňovat živočišný život. Přibližně před 539 miliony let se objevili první živočichové s pevnými schránkami. O deset až třicet milionů let později následovala takzvaná kambrická exploze, během níž se v mořích objevilo množství nových skupin živočichů. Ian Campbell upozorňuje, že časová souvislost mezi vznikem gondwanských velehor a touto evoluční proměnou není náhodná. „Je nepravděpodobné, že by šlo o pouhou shodu okolností, že dramatické období evoluce na Zemi časově souvisí s nejvýznamnějším obdobím horotvorby v dějinách planety,“ uvedl.
Antarktida tak pod svou ledovou pokrývkou ukrývá nejen pozůstatky dávných velehor a řek, ale také stopy procesů, které mohly ovlivnit podobu života na celé planetě. A její podzemní svět zdaleka ještě neodhalil všechna tajemství.
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Zdroj: nature.com, sciencedirect.com, anu.edu.au, crvscience.com
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