Vědci zůstali v úžasu. Obří bakterie se vzpírá tabulkám, vidět je pouhým okem

Vědci objevili bakterii, kterou lze pozorovat lidským okem bez mikroskopu. Jde o bakterii s největší buňkou, která kdy byla pozorována. Vypadá jako bílá špageta a je velká zhruba jako lidská řasa. Výzkumníci ji našli v mangrovníkovém lese v Karibiku.

Bakterii velikosti a tvaru lidské řasy, kterou našli vědci v Karibiku, je tisíckrát větší než známá bakterie Escherichia coli. "Lze to přirovnat k tomu, že by člověk potkal jiného člověka, který je velký asi jako Mount Everest," popsal objev mikrobiolog Jean-Marie Volland.

Vědci se domnívali, že jsou bakterie moc jednoduché, aby produkovaly velké buňky. Objevená bakterie - Thiomargarita magnifica - je ale pozoruhodně složitá. Podle výzkumníků je dost možné, že se v budoucnu objeví ještě větší a komplikovanější bakterie.

Jedna buňka o velikosti dva centimetry

Bakterii objevil už dříve biolog Olivier Gros, když zkoumal mangrovníkové lesy v Guadeloupe. Na mrtvých listech stromů ve vodě našel mikroorganismus, který vypadal jako bílá špageta. Nejdřív nevěděl, o co jde. Myslel si, že by mohlo jít třeba o houbu. Když ale s kolegy zkoumali DNA ze vzorku, zjistili, že jde o velkou bakterii.

Olivier Gros se tak spojil s Jeanem-Mariem Vollandem a začali společně organismus více zkoumat. Chtěli zjistit, jestli je bakterie tvořena jen mikroskopickými buňkami, které společně tvoří řetězec. Přišli ale na to, že jde o jednu obří buňku. Průměrná buňka měří asi devět tisíc mikrometrů (devět milimetrů). Největší buňka této bakterie měřila dvacet tisíc mikrometrů, tedy dva centimetry, což zhruba odpovídá průměru jedné pence (drobná mince, setina britské libry).

Bakterie není k nalezení

Vypadá to, že bakterie žije nepředvídatelný životní cyklus. Vědci zjistili, že ji lze kromě listů nalézt také na schránkách ústřic a plastových lahvích, které leží na sedimentech bohatých na síru v mangrovníkových lesích. "Za poslední dva měsíce jsem ale bakterie nikde nemohl najít. Nevím, kam se poděly," uvedl Gros.

Nyní se snaží vědci vypěstovat bakterii v laboratoři, aby ji mohli detailněji zkoumat. Zajímá je třeba, jak může být tak pevná i bez molekulární kostry. "Můžete vzít pinzetou jednotlivé vlákno z vody a položit ji do nádoby. To jak drží pohromadě a jakou získává formu - to jsou otázky, které se nám zatím nepodařilo zodpovědět," uzavřel Volland.