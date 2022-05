Vědci chtějí mimozemšťanům poslat lidské akty. Mají je přimět ke vstřícnému dialogu

Vědci plánují při komunikaci napříč Mléčnou dráhou mimozemšťanům posílat ilustrace nahých lidských těl. Bytosti z jiných planet totiž podle nich bude přirozeně zajímat, jak člověk v celé své kráse vypadá, a mohly by se díky obrázkům ke vzájemnému dialogu stavět vstřícněji.

Tým vědců z mnoha respektovaných institucí včetně Laboratoře proudového pohonu americké NASA nedávno zveřejnil vzkazy, které by podle odborné komunity mělo lidstvo v budoucnu vysílat mimozemským civilizacím. Mezi zprávami převedenými do binárního kódu jedniček a nul jsou mimo jiné model atomu vodíku, mapa světa nebo znázornění dvoušroubovicové struktury DNA.

Do výběru sdělení, která mají otevřít dialog mezi mimozemšťany a pozemšťany, ale vědecké kapacity překvapivě zařadily také kresby nahých lidských těl. Jakkoli bizarní se tato volba může na první pohled zdát, odborníci jsou přesvědčení, že má své opodstatnění a že bude pro bytosti z jiných planet ilustrace obzvlášť zajímavá. Na svém webu o tom píše časopis Smithsonian Magazine.

V plánovaných zásilkách pro mimozemšťany naopak úplně chybějí reprodukce děl slavných umělců nebo architektů. Vědci se je rozhodli vynechat, protože by při převedení do digitálního formátu zabraly příliš místa. Zároveň by z nich podle jejich mínění představitelé mimozemského života nic neměli, protože by jim bez znalosti lidské kultury neporozuměli.

Obrázek lidských těl rozložených na pixely není prvním případem, kdy pozemšťané vyslali do vesmíru vlastní akty. V roce 1972 výzkumníci vypustili na oběžnou dráhu vesmírnou sondu Pioneer 10 s malou zlatou plaketou, která kromě údajů o poloze Země v Galaxii obsahovala také kresby muže a ženy v Adamově a Evině rouše. Není ovšem jasné, jestli zpráva k zamýšleným adresátům doputovala. Sonda o sobě dala naposledy vědět v roce 2003.

