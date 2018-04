Žena a IT? Informatika není genderový obor, ale společnost tak dívky vychovává

před 1 hodinou

O ženách a počítačích koluje řada dehonestujících vtipů. Z nich vyplývá, že neovládají ani základní funkce počítače a jsou v podstatě rády, když najdou tlačítko, jímž se zapíná. A když je jejich notebook napaden virem, nesou ho k doktorovi. Výsledkem je pak pouhých dvacet procent studentek na fakultách informatiky a deset procent žen zaměstnaných v IT.

Když na základní škole otevřou kurz programování, rodiče jí říkají: "To ti bude na nic, to je pro kluky." A syny zatím zasvěcují do programovacího jazyku pro děti - Baltík jde vpravo, Baltík mizí, Baltík čaruje… Kluci tak získávají oproti holkám nezanedbatelné roky náskoku.

Když jde dívkám na střední škole matematika, posílají je studovat "ekonomku", zatímco fakulty informatiky jsou plné mladíků milujících počítačové hry.

Do toho se přidají další vtipy - tentokrát o typických programátorech, kteří jsou podle těchto stereotypních anekdot zarostlí, špinaví, smrdutí a baví se výhradně v programovacím jazyku.

Pak už není příliš divu, že studentky málokdy napadne jít studovat právě informatiku.

"Přitom naše zkušenosti z výuky dokazují, že to rozhodně není tím, že by na informatiku neměly schopnosti. Informatika není genderově specifický obor a to, že si to lidé myslí, je dáno spíš tím, jak odlišně společnost přistupuje k výchově chlapců a dívek," říká pro stránky MUNI.cz Petr Sojka, proděkan brněnské fakulty informatiky pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

Jeho slova ilustrují i počty uchazečů o studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V letošním přijímacím řízení se do bakalářských oborů na školu hlásilo 2053 uchazečů, z toho bylo dívek 438, tedy pouze 22 procent. A to ještě znamená velké zlepšení, před deseti lety tvořily uchazečky dokonce jen dvanáct procent.

Jelikož v IT firmách pracuje jen zhruba deset procent žen, znamená to, že řada studentek informatiky jde nakonec dělat něco jiného.

Škola poslední dobou pozoruje nárůst o dvě procenta ročně. Tento trend chce ještě povzbudit speciální akcí pro středoškolačky, které by rády studovaly a časem i pracovaly v oblasti informačních technologií. Ve čtvrtek 26. dubna pořádá Fakulta informatiky Masarykovy univerzity tzv. Girls Day. Škola se tak připojuje k celosvětovému Mezinárodnímu dni žen v IT zastřešovanému OSN.

Dostat ženy do IT se snaží i spolek Czechitas, jehož jádro tvoří právě absolventky a absolventi brněnské fakulty. "Ve společnosti jsou zakořeněny stereotypy a předsudky ohledně IT profesí. Chybí vzory již úspěšných žen v IT, které nás mohou motivovat. A hlavně, ženám samotným chybí sebevědomí se do IT pustit," vyjmenovávají největší problémy.

A proč by se měly navzdory předsudkům dívky hlásit na informatiku? Třeba i proto, že se dokážou dívat na problém z jiného úhlu, také je potvrzeno, že kolektivní IQ pracovních týmů, ve kterých jsou zastoupena obě pohlaví, jsou podstatně vyšší.

Spolek Czechitas navíc upozorňuje, že pokud se vzdělávání žen v informatice nepodchytí včas, začnou nabírat velkou ztrátu oproti mužům, protože digitální gramotnost a znalosti IT se stávají v dnešní době nezbytností.

Na podporu svých argumentů zmiňují i jeden zajímavý historický detail. Prvním programátorem totiž byla žena, anglická matematička Augusta Ada Kingová, hraběnka z Lovelace. Žila v první polovině 19. století a mimo jiné vytvořila první algoritmus zpracovatelný počítačem.

