Bývalý atlet se změnil ve vědkyni. Transgender sportovci nemají výhodu, snaží se přesvědčit svět

Dnes 61letá vědkyně Joanna Harperová bývala do 47 let mužem a závodním běžcem. Po své přeměně v ženu se snaží dokázat, že transgender sportovci nemají oproti svým soupeřům žádnou výhodu a mezi ženami dosahují stejných umístění jako dříve mezi muži.

Příběh Joanny Harperové, který přinášejí webové stránky prestižního časopisu Science, začíná již v jejím raném dětství. Tehdy se jednalo o malého chlapce, který se rád strojil do matčiných a sestřiných šatů.

O změně pohlaví uvažoval již na základní škole. O nejlepšího kamaráda na základní škole přišel, když se ho zeptal, jestli také někdy uvažoval o tom, že by se mohl stát ženou. V té chvíli poznal, že tahle cesta bude těžká a bude na ní sám.

Jelikož byl Harper úspěšný krosový běžec, dlouho se změnou pohlaví otálel. Věděl totiž, že transgender sportovci tehdy nemohli startovat. Jenže když už hrozilo, že se ze své situace duševně zhroutí, zaběhl si ve 47 letech svůj poslední závod jako muž a pak spolykal první pilulky s ženskými hormony.

Psal se srpen 2004 a tři měsíce předtím Mezinárodní olympijský výbor uzákonil, že se olympijských her mohou účastnit i transgender sportovci. Mnohé další sportovní organizace nic takového neumožňovaly a dodnes často ani nepovolují.

Atlet se vydal za svým snem a dnes je z něj úspěšná vědkyně, jejíž teoretické i praktické znalosti o transgender sportovcích jsou neocenitelné. Využívá je právě i Mezinárodní olympijský výbor. Vyplývají totiž nejen z jejího laboratorního výzkumu, ale i z bádání na sobě samé.

Dnes 61letá vědkyně s dlouhými zrzavými vlasy nevzpomíná na období své přeměny ráda. Přišla o většinu mužských kamarádů a odvrátila se od ní také její matka, poslední žijící příbuzný. "Prohlásila, že mě už nechce nikdy vidět," říká pro web časopisu Science.

Atletka s mužskou vizáží pobouřila sportovní svět

I lidé, kteří se příliš nezajímají o sport, jistě zaznamenali aféru s jihoafrickou běžkyní na 800 metrů Caster Semenyaovou. Ta vzhledem ke svému mužskému vzezření, muskulatuře a jedinečným časům vzbuzovala pochybnosti, zda se skutečně jedná o ženu.

Bouřily se soupeřky i sportovní fanoušci, lékaři nakonec po sérii testů přišli se závěrem, že Semenyaová nikterak nepodváděla, neboť se jedná o hermafrodita, a zvýšená hladina mužských hormonů je u ní tudíž přirozená. Skutečnost, že i tak má ale oproti soupeřkám výhodu, se diskutuje před každým jejím startem.

Mužský hormon testosteron totiž zaručuje svalnatější a zároveň štíhlejší postavu, která neukládá tolik tuků. Kostní dřeň navíc produkuje více červených krvinek. To vše je pro sportovce výhodné. Mnozí proto zpochybňují regulérnost výsledků, kterých dosahují sportovkyně, jež bývaly muži, stejně jako výsledky, kterých dosahují sportovci, jež bývali ženami.

Harperová: Že jsem byla muž, mi ve sportu nijak nepomáhá

Jenže když Joanna po přeměně zjistila, že její čas na deset kilometrů se o plných pět minut zhoršil, rozhodla se problémem zabývat vědecky.

Začala sbírat data o transgender běžkyních a srovnávat je s těmi, které touto změnou neprošly. Studie ukázala, že ona a její komunita žádnou výhodu v dosahovaných časech nemají. Když porovnávala výkony mužů před proměnou v ženu a po ní, zjistila, že se časy zpomalily tak, že dotyčný jedinec se umísťuje na stejných příčkách jako dříve mezi muži i nyní mezi ženami. Svými studiemi chtěla Harperová dokázat, že někdejší vystavení těla velkým dávkám mužských hormonů nepřináší po změně žádnou výhodu.

Výsledky se dokonce nelišily ani s přibývajícím věkem, a tedy s rostoucími lety po proměně.

Podobně jí studie vycházely, když zkoumala sprintery, veslaře či cyklisty. V roce 2015 i díky Harperové Mezinárodní olympijský výbor uzákonil, že transgender sportovci mohou soutěžit po pouhém roce hormonální léčby, nikoliv po dvou jako dříve. Podle webu Sciencemag.com totiž výzkumy Harperové i dalších vědeckých týmů ukázaly, že 12 měsíců stačí na vyrovnání hormonální hladiny. Nově také není potřeba operativní změna pohlaví.

"To, jaké máte pohlaví, vaše sportovní výkony opravdu neovlivní. Důležitá je hladina testosteronu," cituje ji web časopisu Science. Nicméně i ona je pro to, aby se zmenšila hodnota hladiny testosteronu, která připouští ženu do ženského závodu - dnes to totiž je 10 nanomolů na litr, přičemž ale většina žen má pouze tři nanomoly. "Rozumím tomu, že když chcete závodit v kategorii žen, musíte závodit s ženskou hladinou testosteronu," uzavírá Harperová.

