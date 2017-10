Chodci už nikdy nezmoknou, chodníky se samy vyčistí. Google postaví v Torontu město budoucnosti

před 38 minutami

Zakládající inženýři americké internetové společnosti Google si vysnili na zelené louce postavit město, kde by se měl člověk jako v ráji. Teď dostali pozemky v Torontu a sen se může stát skutečností - už žádné dopravní zácpy, žádné zasněžené chodníky, moknutí na ulici nebo plné odpadkové koše.

Zakládající inženýři americké internetové společnosti Google dlouho snili o zázracích, které by mohly fungovat pro dobro lidstva, pokud by jim bylo dovoleno postavit město na zelené louce. Tak jako Gonzalo v Shakespearově Bouři, který si představoval velkolepé společenství, jež by mohl vybudovat na opuštěném ostrově, také Larry Page, Sergey Brin a Eric Schmidt rádi mluvili o "všech těch věcech, co by se daly udělat, kdyby nám někdo dal město a volnou ruku v něm", říká Schmidt.

A teď někdo přesně tohle udělal. Kanadská vláda a městské úřady Toronta zveřejnily dohodu, na jejímž základě získá Sidewalk Labs, společnost Googlu pro městský rozvoj, šanci realizovat svou vizi na břehu jezera Ontario. Schmidt stál po boku kanadského premiéra Justina Trudeaua, když oznamoval, že východní oblast Toronta podél vody se stane vzorem pro města na celém světě, napsal zpravodajský server The Times.

Sice to není tak docela celé město, ale městští plánovači jsou i tak spokojení. Mají možnost vybudovat celou čtvrť od základů a podle vlastních představ a návrhů.

Společnost Sidewalk Labs, která sídlí v New Yorku a vede ji Daniel Doctoroff, svého času zástupce starosty Michaela Bloomberga, načrtla možné nápady ve dvousetstránkovém návrhu. Pokud se body dokumentu vyplní, pak ve městě nebudou žádná soukromá auta. Autonomní vozidla promění "každý roh v autobusovou zastávku".

Ulice budou naplánovány s ohledem na potřeby chodců a cyklistů. Každý semafor je dokáže rozpoznat, jakmile se přiblíží - a zároveň budou moci semafory také sledovat intenzitu hluku a znečištění vzduchu.

Odpadkové koše a popelnice na ulici vyšlou signál, jakmile budou potřebovat vysypat, špinavé lavičky v parku přivolají čističe. V zóně, kam bude povolen vjezd soukromých, běžných vozů s řidičem, je doprovodí na nejbližší volné místo parkovací asistent, jemuž by se podle vzoru lodivod mohlo říkat třeba "parkovod".

Sidewalk Labs se bude snažit vytvořit byty v takové podobě, která umožní jejich přeměnu na malý podnik či začínající firmu. Navrhuje také plovoucí parky a kina na jezeře, a robotické přívozy.

Nad přírodními živly budou bdít senzory sledující počasí, které budou moci nastavit větrolamy a vysunout markýzy, aby i v dešti chodci nezmokli. A nikdo už nebude muset uklízet sníh, který se rozpustí na vyhřívaném chodníku.

Sidewalk Labs zkoumala města po celém světě z hlediska možnosti využít je jako testovací prostor pro své novátorské nápady, než se jim podařilo dohodnout na zmíněné části Toronta.

Matti Siemiatycki, profesor městského plánování z Torontské univerzity upřesnil, že jde o bývalou průmyslovou oblast, kterou od zbytku města odřízla letištní dálnice. "Pokud někde existuje místo, kde by společnost jako je Google mohla dostat možnost aplikovat technologie zaměřené na řešení městských problémů, pak je to právě pobřežní oblast Toronta," dodal Siemiatycki.

