Stačí minuta pohledu do mobilu. Unikátní technologie změří klíčové hodnoty jako krevní tlak nebo cukr bez kapky krve
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce. Jedním z nich je BioScan. Jak tato unikátní technologie funguje a proč umělá inteligence nikdy nenahradí lékaře, vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a CEO společnosti MEDDI hub.
Pane Pecino, jak si stojí Česká republika v otázce digitalizace zdravotnictví ve srovnání se světem?
Česká republika je v tomto ohledu celkově strašně pozadu. Je to zapříčiněno neúspěchem velmi ambiciózního programu IZIP z let 2000–2010, který prostě přišel příliš brzy. Kvůli tomu mnoho lékařů i ministerstvo tehdy zvolili „strategii želvy“ – schovali se do krunýře a čekali. Tenkrát jsme ten náskok promrhali, zatímco státy okolo nás začaly digitalizaci budovat.
Jiří Pecina - zakladatel & CEO MEDDI hub, a.s.
Od roku 2016 stojí společně se svou ženou Alenou Ingrid Pecina za vývojem telemedicínské platformy MEDDI a zaměřuje se na rozvoj telemedicíny a digitalizaci zdravotnictví v České republice. Společnost MEDDI hub nabízí telemedicínská řešení pro veřejnost, ale hlavně pro korporátní klientelu a zdravotnická zařízení. V roce 2020 se MEDDI stala partnerem a dodavatelem telemedicínského řešení pro Masarykův onkologický ústav v Brně. V současné době je Meddi v 16 zemích světa a jeho služby jsou dostupné pro více než 9 milionů osob, a to prostřednictvím zdravotnických zařízení, pojišťoven, zaměstnavatelů nebo státu. V České republice je aplikace MEDDI app dostupná zdarma například pro všechny obyvatele Jihočeského a Karlovarského kraje, pro zaměstnance ji využívají firmy jako Veolia, Novartis nebo Notino.
Dnes se ale zdá, že se ledy hýbou. Máme šanci ty ztracené roky dohnat?
Paradoxně nám to, že začínáme později, dává obrovskou příležitost. Používám příměr k Číně – ta postavila moderní vlaky mnohem později než my v Evropě. Naše železnice z poloviny 19. století jsou klikaté a pomalé a strašně špatně se předělávají. Mnoho zemí, které digitalizovaly před 20 lety, má dnes systémy postavené na špatných základech. My máme šanci poučit se z chyb a zároveň se inspirovat těmi dobrými příklady a udělat to mnohem lépe a rychleji. Věřím, že během dvou až tří let bude Česko kompletně digitalizované, protože ministerstvo i pojišťovny do toho teď neuvěřitelně šlapou.
Umělá inteligence je dnes velkým tématem. Jaká je její reálná role v medicíně?
Co se týká AI ve zdravotnictví, jsou dva směry. Prvním je „Doktor AI“, který nahrazuje „Doktora Googla“. Přestože tyto modely působí velmi sofistikovaně a jejich odpovědi znějí přesvědčivě, často obsahují zásadní nepřesnosti nebo i vyložené nesmysly. Například nedávná studie citovaná ve Forbesu ukázala, že se velké jazykové modely (LLM) při stanovování diagnóz mýlí až v 50 procentech případů. Když se zeptáte ChatGPT – a sám jsem to zkusil –, jak je inteligentní, odpoví vám, že už není na úrovni psa, ale spíše papouška. Papoušek je sice velmi inteligentní a dokáže komunikovat, ale rozhodně bychom mu nesvěřili stanovování diagnóz.
Kde tedy AI skutečně pomáhá?
Druhým, skutečně revolučním směrem je však specializovaná AI nasazená v úzkých lékařských disciplínách. AI nikdy lékaře nenahradí, ale lékaři využívající AI nahradí ty, kteří ji ignorují. Skutečný přínos má v úzkých, specializovaných disciplínách. Například náš program MEDDI Dent pro zubaře šetří až 2 hodiny administrativy denně. Lékař jen popisuje zákrok, systém jej rovnou zapisuje do 3D digitálního zubního kříže, navrhuje léčebný plán i výkazy pro pojišťovnu. AI je také skvělá v radiologii nebo v nemocnicích při vyhledávání bakteriálních infekcí, kde dokáže předpovědět riziko dříve, než nákaza propukne.
Telemedicína – efektivní péče 21. století
Telemedicína není pouhá „porada po telefonu“, ale představuje zabezpečené a šifrované spojení s lékařem (přes chat, hovor nebo videohovor) prostřednictvím zařízení definovaného zákonem. Klíčovým prvkem systému MEDDI je takzvaná digitální triáž, která umožňuje třídit pacienty a ulevovat přetíženým pohotovostem. Zatímco na fyzickou kontrolu na pohotovostech se běžně čeká hodiny, průměrná doba spojení s lékařem v systému MEDDI je do dvou minut. Kromě akutních případů telemedicína pomáhá i v chronické péči, například u pacientů s diabetem, v kardiologii nebo u nastávajících maminek v rámci projektu MEDDI Baby.
Teď přicházíte s technologií BioScan. O co se jedná?
BioScan je certifikovaný zdravotnický prostředek třídy I. Princip je jednoduchý: díváte se jednu minutu do kamery mobilního telefonu. Kamera snímá váš obličej rychlostí 30 snímků za sekundu a měří rozdíl v barvě červeného spektra krve. Metoda fotopletysmografie a spektrofotometrie využívá faktu, že krev s kyslíkem má jinou barvu než bez něj. Naši technologii jsme trénovali na obrovském datasetu skutečných pacientů ve všech pěti typech Fitzpatrickovy škály pleti, a to v různých nadmořských výškách. To znamená od velmi světlých až pro opravdu úplně ty nejtmavší. Funguje to pro všechny.
Co všechno dokáže BioScan změřit?
Během té minuty dokáže neinvazivně a s vysokou přesností změřit krevní tlak, tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, hladinu hemoglobinu a glykovaný hemoglobin. Právě glykovaný hemoglobin je klíčový, protože ukazuje průměr krevního cukru za poslední tři měsíce. Jsme jediní na světě, kdo těchto pět hodnot měří v rámci certifikovaného nástroje.
Pro koho je tato technologie primárně určena?
V tuto chvíli je BioScan určen primárně pro zdravé lidi v rámci prevence. U nemocných lidí, kteří berou léky, se totiž spektrum barev krve mění a na to současná certifikace není stavěná. Nicméně je to ideální „brána“ k lékaři. Mnoho lidí nemá doma tlakoměr nebo si ho neumí správně nasadit, ale do telefonu se umí podívat každý. Pokud aplikace zjistí podezřelé hodnoty, doporučí návštěvu praktika. Certifikaci pro léčené pacienty očekáváme přibližně za rok.
Zdravotní data jsou velmi citlivá. Jak je u vás zajištěna bezpečnost?
U BioScanu je zásadní, že všechny výpočty probíhají přímo v telefonu uživatele a žádná data neodcházejí na servery. Máme certifikaci ISO 27001 pro kybernetickou bezpečnost a pravidelně nás audituje NÚKIB, protože spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem. Máme také nezávislý audit DPIA.
Máte už data, která ukazují, jak telemedicína ulehčuje zdravotnímu systému?
Data ze slovenské pojišťovny Dôvera jsou jednoznačná: 97,9 procenta pacientů, kteří využijí aplikaci, je vyřešeno distančně a 78 procent z nich následně vůbec nemusí vyhledat fyzickou péči. To drasticky uvolňuje ruce lékařům na urgentních příjmech a pohotovostech, kam pak jdou jen ti, kteří tam opravdu patří. Zatímco na fyzickou kontrolu u specialisty se na Slovensku čeká měsíce, u nás je průměrná doba spojení s lékařem do minout dvou a s oním specialistou místo několika měsíců 42 minut.
MEDDI BioScan – unikátní prevence v kapse
BioScan je certifikovaná technologie fungující na principu fotopletysmografie a spektrofotometrie: uživatel se minutu dívá do kamery mobilního telefonu, která snímá obličej a měří změny v barvě červeného spektra krve. S vysokou přesností tak dokáže neinvazivně změřit pět klíčových hodnot: krevní tlak, tepovou frekvenci, dechovou frekvenci, hladinu hemoglobinu a glykovaný hemoglobin. Pro zdravé lidi slouží jako preventivní brána k lékaři, přičemž doporučená frekvence měření je jednou za půl roku. Jednorázové měření stojí 99 Kč, ale služba je často dostupná zdarma v rámci firemních benefitů, pro držitele karet Visa nebo jako součást předplatného MEDDI Elite. Pro začátek stačí stáhnout aplikaci MEDDI app (iOS/Android), pravdivě se zaregistrovat a zajistit, aby byl telefon nabitý alespoň na 20 procent. Z hlediska bezpečnosti je zásadní, že veškeré výpočty probíhají výhradně v telefonu uživatele a žádná citlivá data neodcházejí na servery.
Jak řešíte nedostatek lékařů, o kterém se stále mluví?
Chytře využíváme zdroje, které v systému už jsou, ale byly nevyužité. Zaměstnáváme například lékařky na mateřské dovolené. Lékařka může odsloužit dvě hodiny, zatímco dítě spí, udržet si odbornou erudici a přitom si významně přivydělat k rodičovskému příspěvku. Také dáváme prostor mladým lékařům z velkých měst, kteří se nechtějí stěhovat do regionů, ale rádi poskytnou péči na dálku. Pro pacienta je klíčové, že u nás vždy mluví s atestovaným lékařem, který vidí jeho lékový záznam, očkování i zdravotní kartu.
Kam by se mělo české zdravotnictví posunout v nejbližších letech?
Musíme se zaměřit na prevenci. Dnes systém funguje, jako byste u auta neřešila olej ani brzdy, dokud se nezadře motor. To je extrémně drahé. S technologiemi jako MEDDI Baby v Podolí, kde maminky absolvují část prohlídek vzdáleně, nebo MEDDI Diabetes šetříme čas i peníze. Naším cílem je, aby technologie zbavily lékaře nudné papírové práce a oni měli čas na to podstatné – na pacienta.
Článek vznikl ve spolupráci s Meddi hub.
Na severu Belgie se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví
V belgickém Buggenhoutu severně od Bruselu se dnes ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě je několik mrtvých, píší tiskové agentury a belgická média. Belgický ministr vnitra Bernard Quintin bez dalších podrobností na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným.
Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při sobotní pouti, pak ji vrátí do hrobu v kryptě
Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována do hrobu v kryptě, řekl v úterý pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
Pop, rap, jazz i busking. Festival Praha žije hudbou nabídne cca 200 pouličních akcí
Díky festivalu Praha žije hudbou budou mít lidé 29. a 30. května v centru metropole možnost zhlédnout téměř dvě stovky volně přístupných pouličních koncertů a uměleckých vystoupení. Vedle začínajících muzikantů vystoupí i známí interpreti, například Aneta Langerová nebo raperky a performerky Hihihahaholky. Festival se bude konat v 19 lokacích.
Vlna veder zastavila vlak do Nice. Cestující měli problém s dýcháním
Cesta z Paříže do Nice se během mimořádné vlny veder změnila pro stovky lidí v několikahodinové čekání u kolejí. Meteorologové varují, že podobné teplotní extrémy budou přicházet častěji.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.