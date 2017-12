Nejstarší mapa Ameriky z 16. století za milion dolarů? Pouhý padělek, odhalil český restaurátor

před 3 hodinami

Mohl to být pátý exemplář mapy Ameriky, jejíž dřevorytovou předlohu navrhl německý kartograf Martin Waldseemüller. Unikát z počátku 16. století na základě zápisů cestovatele Ameriga Vespucciho popisoval nově objevený kontinent. Český restaurátor Michal Peichl ale odhalil, že mapa s odhadovanou cenou milion dolarů je ve skutečnosti podvrh.

Odborník na knihy a rukopisy z londýnské aukční síně Christie’s Julian Wilson měl před několika měsíci radost jako malé dítě. Navštívil ho záhadný muž, který se představil jako potomek britského restaurátora a svěřil se mu, že v pozůstalosti svého zesnulého předka našel vzácnou mapu. Když si Wilson dokument poprvé prohlédl na světle, roztřásla se mu kolena. Měl pocit, že právě drží v rukou plán Ameriky pocházející z roku 1507.

Zdálo se, že nalezená mapa představuje jeden z exemplářů, které před šesti sty lety nakreslil německý kartograf Martin Waldseemüller. Dílo se skládalo z dvanácti částí, jež měly být později vystřiženy a nalepeny na glóbus. Waldseemüller tehdy vycházel z poznatků florentského mořeplavce Ameriga Vespucciho.

Hodnotu vůbec první mapy, která nazývala doposud neobjevený kout světa jménem Amerika, vyčíslili specialisté aukční síně na 800 tisíc až 1,2 milionu dolarů, což činí v přepočtu 18 až 26 milionů korun. Vysoce ceněný kus se měl zařadit po bok pouhých čtyř map téhož původu, které byly vytištěny pomocí Waldseemüllerem navrženého dřevorytu.

O nálezu se však dověděl americký obchodník se vzácnými mapami Alex Clausen. Protože mu při porovnání s ostatními dostupnými kopiemi na mapě něco nehrálo, rozhodl se kontaktovat Wilsona a požádal ho, jestli by mohl dokument podrobit důkladné analýze. Wilson svolil, a tak si Clausen nechal vypracovat znalecký posudek od týmu odborníků, mezi nimiž byl i český restaurátor Michal Peichl.

Falzifikát na první pohled

"Hned na první pohled jsem měl dojem, že se jedná o padělek. Mapa totiž byla očividně vytištěná na listu papíru odstraněném z desek historické vazby. Pravděpodobnost, že by mapu někdo využil jako materiál pro vazbu knihy, se blíží nule," vysvětluje Peichl. Telčský rodák žije od roku 2004 v USA a stejně dlouho se tam živí obnovováním uměleckých děl na papíře pro soukromé klienty i instituční sbírky.

Okamžitou reakci považuje restaurátor ve svém zaměstnání za stejně důležitou jako následnou detailní analýzu. Nad dokumenty sedává až dvanáct hodin denně a tříbí si zrak, který ho zpravidla ihned zavede správným směrem. Při ověřování prvotní hypotézy se pak pod mikroskopem zabýval každičkým místem nově nalezené mapy i ostatních veřejně přístupných exemplářů ve sbírkách v Offenburgu, v Bavorské státní knihovně a v knihovně Jamese Forda Bella v Minneapolisu.

"Zjistil jsem, že bavorská verze vypadá téměř stejně jako ta z aukční síně Christie’s. Nejdříve objevená minneapoliská mapa a exemplář v Offenburgu se mi ale z hlediska tisku jevily podstatně dynamičtější a podrobnější. Předpokládal jsem, že verze v Minneapolisu musí být autentická, a objevil jsem, že bavorský exemplář a nález v Christie’s mají oproti ní několik tištěných bodů navíc," vypráví Peichl.

Dodává, že dřevoryt se sice může časem opotřebit, ale při tisku to vždy vede jen ke ztrátě detailů, a ne ke vzniku nových. Na zkoumané mapě dále našel vrstvu klihu, která se ovšem nacházela až pod tiskařskou barvou. "Stopa lepidla dokazovala, že se mapa na papír tiskla až poté, co byl sundán z vazby knihy. Vyfotil jsem ji se šedesátinásobným zvětšením, abych mohl předložit nezvratný důkaz, že je to falzifikát," říká Peichl.

Restaurátor, který se do Spojených států přestěhoval po absolvování Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a dnes bydlí s manželkou Lindsay a třemi dětmi v Houstonu, odhalil už stovky falzifikátů. "S takto slavným dílem jsem se ale setkal poprvé. Mohl to klidně být rodný list Ameriky. Na některá místa mapy bylo lepidlo naneseno schválně, aby pozorovatele oklamalo. Kdo a kdy podvrh vytvořil, lze dnes jen těžko odhadnout," uvažuje Peichl.

Když se o jeho zjištěních doslechlo vedení Bavorské státní knihovny v Mnichově, nechalo si pro jistotu vypracovat studii své mapy, která z Peichlova pohledu vykazuje podobné znaky jako kopie, jež byla nakonec stažena z londýnské aukční síně. Pokud se na začátku příštího roku ukáže, že ani bavorský exemplář není pravý, zůstanou na světě už jen tři nezpochybněné originály Waldseemüllerovy mapy.

V aukční síni Christie’s cítili pochopitelně zklamání. "Zároveň si ale oddychli, že jsme to zjistili ještě před dražbou. Christie’s by případnému kupci, který za mapu klidně mohl zaplatit několikanásobně víc, než byla odhadovaná cena, musela celou částku vrátit. Je otázkou, jestli by aukční síň dokázala peníze získat od člověka, který podvrh přinesl," uzavírá Peichl.