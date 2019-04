Pocta egyptologům i lidem na Měsíci. V Olomouci začíná festival vědeckých filmů

Slavní egyptští i čeští archeologové, evoluční biolog Richard Dawkins, tvůrce hudby k seriálu Vikingové Einar Selvik nebo český kosmonaut Vladimír Remek se stanou ozdobou nadcházejícího mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc.

Na přehlídku přijede přes 400 osobností ze světa. Festival, který se koná od 23. do 28. dubna, představí v soutěžních kategoriích osm desítek nejlepších dokumentárních snímků z tuzemské i světové produkce. Přehlídka nabídne osm sekcí, letošním zastřešujícím tématem je mýtus.

"Hostů máme pozvaných kolem 450, z toho 90 až 120 jsou ze světa. Jde většinou o hosty z USA, ale také z Německa a Velké Británie. Velká část jsou producenti, výrobci a filmaři. Poté jsou to také vědci, těch je 40 až 50," řekl dnes novinářům ředitel festivalu Jakub Ráliš. Podotkl přitom, že řada z pozvaných osobností se už na cesty nevydává, u olomouckého festivalu však udělali výjimku. "Festival vybral všechny ubytovací kapacity v Olomouci," doplnil ředitel.

První dny festivalu propojí letošní téma mýtus s oslavami sta let české egyptologie. Do města zamíří jeden z nejslavnějších archeologů a egyptologů Zahi Hawass. Českou egyptologii zastoupí přední čeští egyptologové s Miroslavem Vernerem a Miroslavem Bártou, chybět nebude také výstava fotografií z egyptských nalezišť fotografa Sandra Vanniniho.

Přehlídka připomene také 50. výročí od prvního přistání na Měsíci. "Věnována mu bude celá programová sekce, která kromě zásadních filmů jako První muž či Pro celé lidstvo nabídne divákům i přednášku Vladimíra Remka o jeho cestě do vesmíru," uvedli zástupci přehlídky. Po čtyřech letech se vrací na festival slavný evoluční biolog Richard Dawkins. Příští sobotu bude mít přednášku s názvem S Darwinem proti božím bludům.

Festival se bude věnovat také severské mytologii. Do Olomouce přijede tvůrce hudby k seriálu Vikingové Einar Selvik, který chystá přednášku i koncertní vystoupení, chybět nebude také americký odborník na ságy a severské mýty Joshua Rood.

Letos je na festival přihlášeno více než 4000 filmů, odborníci vybrali do soutěžních kategorií osm desítek nejlepších, což je nejvíce v historii AFO. Řada z nich bude mít v tuzemsku premiéru. Diváci budou mít možnost se osobně setkat s většinou filmařů soutěžních dokumentů. Mezi unikáty bude patřit například americký snímek The Most Unknown (Do neznáma, 2018), teprve třetí světové uvedení si v Olomouci odbude snímek Human Nature, který vysvětlí jeden z nejzásadnějších biologických objevů - jak změnit podstatu DNA.

Loni se na festival akreditovalo 7105 diváků, přednášet přijelo 415 hostů. Letošní ročník festivalu nabídne vyšší počet promítacích míst, ale i řadu doprovodných akcí včetně výstav, divadel či koncertů. Filmová přehlídka se letos tematicky propojí také s dalším rozsáhlým festivalem ve městě, Ekologickými dny Olomouc.