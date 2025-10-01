Věda ve službách veřejnosti. Akademie věd ČR představuje výsledky svých výzkumů

Výsledky mezioborových výzkumů představí interaktivní výstava s názvem Věda ve službách veřejnosti. Začíná 1. října v Galerii Věda a umění v Akademii věd ČR na Národní v Praze a potrvá do 16. listopadu 2025.
Jaké jsou možnosti vodíku v energetice? Jak pratuři a chrobáci obnovují zničenou krajinu? A proč je zásadní vnímat města jako laboratoře změn? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší výstava Věda ve službách veřejnosti. Jejím hlavním cílem je vtáhnout návštěvníky do světa vědy a do konkrétních výsledků desetiletí vědeckého bádání.
Lidé na výstavě mimo jiné nahlédnou do tokamaku - zařízení jaderné fúze, projdou se podzemím Pražského hradu, budou sledovat proměnu zničené milovické krajiny v životem kypící rezervaci aj. Celý prostor propojují videa, interaktivní prvky, exponáty i "kukátka" pro pohled do dalších vědeckých světů.
Konkrétní věda ve službách veřejnosti
Výstava ukazuje konkrétní výsledky ze třech vybraných programů: Udržitelná energetika, Záchrana a obnova krajiny a Město jako laboratoř změny. Nechybí ani představení dalších programů a také prostor pro návštěvníky, aby zapsali své myšlenky či podněty.
Expozici tvoří pět zón. Úvodem návštěvníky provedou tři avataři, kteří představí myšlenku výstavy, nabídnou mozaiku vědeckých výsledků a vyšlou lidi dále.
Energie: budoucnost patří udržitelnosti
Dynamický zážitek nabídne zóna udržitelné energetiky, kde se lidé prostřednictvím interaktivní prezentace seznámí s tématy, jako je skladování energie do baterií, vodíkové technologie, obnovitelné zdroje energie nebo termojaderná fúze. Návštěvníky určitě zaujme i unikátní pohled do nitra fúzního reaktoru, který se může stát významným zdrojem energie v budoucnosti.
Krajina: jak využívat, ale neškodit
Druhá zóna přenese návštěvníky do bývalého vojenského prostoru Milovice. Při projekci můžou sledovat historii, současnost a budoucnost tohoto místa, které naprosto změnili velcí kopytníci. Lidé nahlédnou hlouběji do procesu obnovy krajiny a důležitosti její ochrany, včetně významu pro místní ekosystémy a jejich obyvatele. Uvidí také exponáty, jako třeba zubří trus.
Města: centra života a pokroku
Centrem třetí zóny bude velkoformátová mapa města doplněná interaktivními obrazovkami, jejichž prostřednictvím se lidé seznámí s klíčovými aspekty městského života. Cílem je ukázat, že ve městech lze sledovat provázanost ekonomických, klimatických či politických procesů a z jejich historických případů i mezioborových analýz vyvodit leccos pro současné rozhodování, jež má přímý vliv na kvalitu života obyvatel.
Návštěvníci můžou zhlédnout dokumentární film o odolnosti měst v minulosti, objevit, co ovlivňuje teplotu při vlnách horka nebo jak se modeluje šíření znečištění v experimentálním tunelu.
Laboratoř myšlenek
Závěr výstavy patří návštěvníkům. Své dojmy a myšlenky můžou zapsat přímo na expoziční stěnu. K dispozici budou také otázky, na které lze odpovídat.
Výstava Věda ve službách veřejnosti je otevřena od 1. října do 16. listopadu v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd ČR v Praze 1 každý všední den od 10:00 do 18:00. Ve dnech 8. až 16. 11. 2025 je výjimečně přístupná i o víkendech. Vstup je zdarma.