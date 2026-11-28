Večer uspali děti a sedli ke kuchyňskému stolu. Za dva roky měli vlastní značku
Roky jeli na plný plyn. Práce, firma, rodina – a na sebe samotné jim nezbýval čas. Pak si Michala a František Vašíčkovi ze Studénky řekli dost. Překopali životosprávu a po večerech začali u kuchyňského stolu skládat vlastní značku doplňků stravy pro longevity. Proč kvůli nim František den před Štědrým dnem smetl ze stolu půl roku práce?
Ráno bez snídaně, dopoledne šest káv, oběd jen tehdy, když zrovna vyšel na pracovní schůzku, a první pořádné jídlo až večer. Tak vypadal běžný den Františka Vašíčka, který osmnáct let budoval firmy v mezinárodním obchodě. „Žil jsem byznysem. Časem jsem ale zjistil, že tenhle styl nejde zvládat donekonečna,“ přiznává.
„František měl prostor naplno se věnovat podnikání, já se po škole rozhodla být doma s dětmi. Jenže s mateřstvím přišly také extrémní problémy se spaním,“ vypráví příběh z druhé strany zase Michala. „Všechno jsme obětovali práci, firmě a rodině. A pak nám došlo, že na sebe úplně kašleme,“ shodují se.
Šest mušketýrů
František začal nakupovat všemožné doplňky stravy. „Vždycky pořídil to nejdražší a sypal to do sebe, byl v tom naprostý chaos,“ vzpomíná Michala. Jiný pohled na zdraví se jim naskytl, až když se začali dostávat zpátky do formy.
Právě tehdy začali brát vážně slovo longevity, tedy dlouhověkost. Nejde o honbu za stovkou, ale o to zůstat co nejdéle zdraví a aktivní. Když manželé večer uspali děti, sedali spolu ke stolu a skládali vlastní značku doplňků, za kterou by dali ruku do ohně. Trvalo to přes dva roky.
„Původně jsem chtěl něco jednoduše nasypat do vody, rozpustit a vypít,“ popisuje svou prvotní představu. Rozpustný nápoj se ale neobejde bez plnidel a dochucovadel, nic z toho nechtěli. „Šlo nám od začátku o absolutní čistotu, proto jsme nakonec zvolili kapsle.“
S hotovými recepturami začal František objíždět výrobní závody. A všude slýchal totéž: takhle čisté složení bude hrozně drahé. „V jedné továrně se mě ptali, jestli vůbec vím, že tahle látka je patentovaná a vyrábí ji jediný závod ve Švýcarsku, takže je také extrémně drahá,“ vzpomíná. Neustoupil. „Byl bych nešťastný, kdybych vytvořil něco, za čím si vnitřně nestojím,“ říká.
Barevný svět NOZONO
Vzniklo tak šest produktů značky NOZONO: červený LifeCharge pro vitalitu, žlutý MitoGenix pro energii, modrý DeepRest pro spánek, bílý MindBoost na paměť a soustředění, zelený ShieldPro na imunitu a hnědý NAD+ Prime pro buněčnou regeneraci.
Barevné nejsou jen krabičky, ale i kapsle. „Ve výrobě se ptali, proč to řeším, když to lidé poznají podle lahvičky. Jenže já hodně cestuju a nevozím s sebou celá balení. Když si pak tři různé kapsle vysypu do dlaně, nepoznám nic,“ vysvětluje František.
Vánoce zachránila Dubaj
Stejně nekompromisní byl i u designu. „Nechtěl jsem ty ošklivé lékárnické dózy,“ říká František. „Pořád mi je schovával, protože se mu nelíbily na kuchyňské lince ani na nočním stolku,“ potvrzuje se smíchem Michala.
I tentokrát poslouchali, že takové obaly vyjdou extrémně draho, ale znovu trvali na svém. V živé paměti mají dodnes 23. prosinec 2025, kdy František shodil ze stolu návrh, na kterém několik lidí pracovalo půl roku.
Nový vizuál pak vznikal přes svátky s dubajským studiem, které Vánoce neslaví. Výsledkem jsou barevné dózy s potiskem uložené v papírovém tubusu. „Lidé se nás často ptají, jestli jsme na Vánoce připravili speciální dárkovou edici. Ale kdepak, takhle vypadá naše úplně běžné balení,“ usmívá se hrdě Michala.
V Emirátech si Vašíčkovi také nechali ověřit čistotu složení v akreditované laboratoři National Laboratory & Research Center, která v hotových kapslích měřila i pesticidy a těžké kovy.
„Nebyly to žádné speciální vzorky, ale úplně obyčejné kapsle, jaké mám doma já nebo vy. Tři týdny jsem nervózně čekal, jak to dopadne,“ popisuje František. Kapsle ale prošly ve všech parametrech bez ztráty hvězdičky a laboratorní protokoly visí na webu značky.
Nic, co bych nedal vlastnímu tátovi
František je přesvědčený, že nejlepším důkazem kvality je jeho osmašedesátiletý tatínek.
Dva měsíce poctivě užíval LifeCharge, NAD+ Prime a DeepRest. Když pak vyrazil na kontrolu, lékařka se nestačila divit. „Ptala se ho, co začal dělat jinak, že má výsledky z krve lepší než před deseti lety. A táta jen mávl rukou a řekl: Nic, jen beru ty věci od kluka,“ vypráví hrdě syn.
František zároveň férově dodává, že kdo jí a žije ukázkově, žádné doplňky stravy nepotřebuje. „Takových lidí je ale dnes málo. Já sám jsem to nikdy nezvládl,“ krčí rameny.
Sto tisíc eur místo televizní reklamy
„Koupit si je na jediný měsíc a pak se rozhodovat, jestli něco cítím, nedává smysl,“ vysvětluje František. Proto značku postavili na předplatném.
Zatímco jednorázové měsíční balení vyjde od 1290 do 2390 korun, s předplatným je až o čtyřicet procent levnější. Předplatitelé mají dopravu zdarma a dostanou hliníkový cestovní zásobník za 649 korun.
„Předplatné můžete zrušit klidně hned po první dodávce, zdarma a na pár kliknutí,“ zdůrazňuje Michala. Značka nabízí i devadesátidenní záruku vrácení peněz.
Aktuálně jdou Vašíčkovi ještě dál: měli na stole nabídku na televizní reklamu před hlavními zprávami, nakonec ji ale odmítli. „Řekl jsem si: Pojďme těch sto tisíc eur raději rozdat přímo mezi lidi v produktech. Reklama sice prodá značku, ale nepředá skutečný zážitek,“ popisuje František. Zákazníci tak teď dostanou dvě balení za cenu jednoho.
Kromě vlastního e-shopu nabízí produkty NOZONO také Notino.cz a nově i Alza a manželé chystají expanzi do Evropy i na Blízký východ. Od kuchyňského stolu ve Studénce je to zkrátka pořádný kus světa.
Článek vznikl ve spolupráci s NOZONO.
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Lazaret v NHL, trojice Čechů na listině zraněných. Zato Kulich natáhl parádní šňůru
Po Davidu Pastrňákovi trápí zdravotní problémy také Martina Nečase a do zápasu Colorada proti Minnesotě nenastoupil. Kvůli zranění nedohrál ani další český útočník Filip Chytil z Vancouveru.
Cizinec ubodal matku pěti dětí, přitom měl dávno opustit zemi. Politici žádají vyhoštění
Měl dávno opustit Německo. Místo toho před úřadem práce v Dürenu zabil matku pěti dětí. Jen v listopadu zemřeli po útoku nožem v Německu lidé ještě v Hamburku i Sársku. Další skončili v ohrožení života po bodnutí na zastávce, v autě i před obchodem. V Düsseldorfu se rvačka z hřiště přenesla do ulic a dva mladíci málem zemřeli. V hlavní roli cizinci. Politici tak znovu volají po vyhoštění.
ŽIVĚ Na jihu a jihozápadě Čech se tvoří ledovka, severovýchod prožívá mrazivý a větrný víkend
Severovýchod Česka prožívá větrný a mrazivý víkend. Vítr tam v pátek večer zesílil a v sobotu má v nárazech dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině a v místech, kde sněžilo, má tvořit sněhové jazyky. V jižních a jihozápadních Čechách se v pátek večer tvořila ledovka. Silnice v Jihočeském kraji či na Vysočině mohou v sobotu namrzat. Řidiči by měli jezdit opatrně, varovali také silničáři.
ŽIVĚ Překvapivý dopad války na Ukrajině. Rusové zakázali vývoz základní potraviny
Ruská vláda v pátek zakázala na půl roku vývoz pohanky. Krok odůvodnila snahou stabilizovat situaci na domácím trhu s potravinami. Pohanka patří v Rusku i na Ukrajině k základním potravinám a je neodmyslitelnou součástí jídelníčku. Loni bylo v Rusku oseto pohankou okolo 708 tisíc hektarů. Hlavním dovozcem ruské pohanky se letos stala Čína.
Do české muniční iniciativy přispívá devět zemí. Objem peněz je podobný jako loni
Na české muniční iniciativě, jejímž cílem je zajistit dodávky munice pro Ukrajinu bránící se ruské agresi, se nyní podílí devět zemí. Objem peněz na iniciativu byl letos srovnatelný s předchozími roky. V sobotu to sdělil mluvčí ministerstva obrany Stanislav Sobol. Konkrétní země ani sumu věnovaných peněz úřad neuvedl.