Zemřel nejstarší muž planety. Izraelec se dožil téměř 114 let, holokaust mu vzal manželku a dvě děti

V izraelské Haifě v pátek ve věku 113 let zemřel nejstarší muž planety Jisrael Kristal, Izraelec s polskými kořeny. S odvoláním na jeho dceru Šulamit o tom informovala agentura DPA. Příští měsíc by Kristal, který přežil holokaust, oslavil 114. narozeniny.

Jako nejstarší muž na světě byl registrován v Guinnessově knize rekordů v lednu 2016, když zemřel předchozí nejstarší muž planety, Japonec Yasutaro Koide. Od roku 2014 byl nejstarším člověkem, jenž přežil holokaust.

Narodil se 15. září 1903 v polské vesnici Žarnów jako Izrael Icek Kryształ. Později se přestěhoval do Lodže, kde založil rodinu a také továrnu na cukrovinky. Za války byl s rodinou deportován do lodžského ghetta, zde zemřely jeho dvě děti. Následně putoval s manželkou do Osvětimi, kde jeho žena zemřela.

O zkušenosti z koncentračního tábora hovořil nerad. "Události jednoho dne v Osvětimi by vydaly na dvě knihy," řekl v jednom rozhovoru.

Do Izraele imigroval v roce 1950 se svou druhou ženou, usadil se v Haifě a i tam provozoval podnik na výrobu sladkostí. Mezi jeho speciality patřily čokoládové lahvičky s likérem, džem z rohovníku či netradiční druhy bonbonů. Své produkty prodával v haifském kiosku.

Loni se o něm hovořilo v souvislosti s tím, že se stoletým zpožděním se rozhodl oslavit bar micva, tedy tradiční uvedení do dospělosti, které se provádí běžně u židovských chlapců, když je jim 13 let. V Kristalově případě "řádný termín" připadl na období první světové války, takže oslava se nekonala. Jeho matka už v té době byla tři roky po smrti a otec narukoval do ruské armády.