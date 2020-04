Do kina jako do "Mekáče". V Praze zažívají návrat autokina, promítají i u letiště

Na Nákladovém nádraží Žižkov začne fungovat autokino. V pondělí večer uvede korejský film Parazit, který letos získal Oscara. Projekce jsou součástí festivalu Art Parking, o filmovou dramaturgii kina se postarala společnost Aerofilms. Na každý den připravili organizátoři až tři snímky. Dopolední filmy budou určené především pro rodiny s dětmi.

Na brownfieldu, kde má do deseti let vyrůst nová městská čtvrť, bude do června velkoformátová LED obrazovka a osmdesát parkovacích míst vyhrazených pro sledování filmů. Kromě filmu Parazit uvede autokino také snímky Vlastníci, V síti, Tenkrát v Hollywoodu či Zelená kniha.

Cena parkovacího místa je zhruba 400 korun. Vstupenku si lidé mohou zaplatit s předstihem z bezpečí svého domova anebo pak namístě bez nutnosti fyzického kontaktu. Podle organizátorů jsou rozestupy mezi auty větší než u parkovišť v nákupních centrech, kapacita je 80 míst. Kino bude promítat až třikrát denně, říká ředitel společnosti Aerofilms Ivo Andrle.

"Jsme jediné venkovní kino v České republice, které není závislé na setmění. Díky nejkvalitnější LED obrazovce o rozměru dvanáct krát pět metrů můžete sledovat film ještě před obědem. Filmy, které jsme zařadili, si zaslouží větší plátno než obrazovku počítače či televize."

Autokinům se dříve nedařilo, dnes je o ně zájem

Uzavření kin způsobené koronavirovou krizí podnítilo v Praze návrat sledování filmů pod otevřeným nebem, které se v minulosti příliš neprosadilo. V Dolních Měcholupech organizátoři začali projekcí českého kultovního filmu Samotáři. Na Facebooku navíc mohou lidé hlasovat, jaký film by chtěli vidět. Na výběr mají mezi tuzemskými snímky Domácí péče a Jízda a korejským filmem Parazit, který byl letos oceněn Oscarem.

Další autokino začalo fungovat na okraji Prahy u Letiště Václava Havla. Zvuk si řidiči mohou naladit v autorádiích pomocí FM pásma. Pravidla, která jsou v souladu s bezpečnostními opatřeními, dovolují maximálně dva dospělé ve voze a případné děti, tedy jednu rodinu. Rozestupy mezi vozy musí být alespoň dva metry, platí zákaz vycházení z vozů nebo stažené střechy.

První autokino na světě začalo fungovat 6. června 1933 ve městě Camden v americkém státě New Jersey. Projekci inicioval mladý prodavač aut a filmový fanoušek Richard Hollingshead. Do autokina se tehdy vešlo asi 400 vozů. Pokusy o autokina se objevily také v Evropě, nebyl o ně ale příliš velký zájem.

V Praze dříve fungovalo autokino na Strahově, které otevřelo koncem 90. let. Nicméně po dvou sezonách zkrachovalo. Neujalo se ani promítání reklamní agentury Ledoborec v roce 2008 a žádné aktivity už nevykazuje ani autokino Fabia v modřanském Freestyle Parku.

