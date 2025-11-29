Ve škole mu "čmárání" zakazovali. Dnes o kresby Doodle Boye stojí Nike i Disney

Ve škole si čmáral na okraje sešitů i na tabuli a vysloužil si za to nejedno pokárání. Učitelé měli dojem, že ho kreslení odvádí od učiva. Joeovi rodiče to ale viděli jinak. Rozhodli se proto jeho kreativitu rozvíjet a přihlásili ho do mimoškolního výtvarného kurzu, kde se rychle ukázal jeho mimořádný talent. "Joe byl očividně mnohem pokročilejší, než na co byla zvyklá," vzpomíná Joeův otec Greg na ohromení učitelky, když uviděla několik jeho kreseb.
Spolupráce s Nike, Disney i královskou rodinou
Rozhodla se je proto zveřejnit na sociální síti. A internet hravý svět plný monster, mimozemšťanů a rozverného jídla okamžitě přijal, první nabídka na spolupráci tak na sebe nenechala dlouho čekat. Jako devítiletý dostal Doodle Boy příležitost vyzdobit obrovskou zeď restaurace v jeho rodném Shrewsbury. Když otec sdílel krátké video z malování, okamžitě se stalo virálním. "Nezveřejnil jsem to s žádnými očekáváními, byl jsem na něj jen hrdý. Myslel jsem si, že se věci samy uklidní, ale pak se do toho pustila americká média," popisuje.
Brzy poté tak Joe odletěl do Los Angeles, aby vytvořil kulisy pro dětskou talentovou show Little Big Shots. Rychle přicházely i další nabídky, ilustroval dětské knihy, vytvářel postavy pro animovaný film, spolupracuje se světovými značkami jako Nike, Disney, Crayola nebo Marks & Spencer, má za sebou výstavu v umělecké galerii v Soden Collection. Jako desetiletého si ho dokonce v roce 2020 najal i královský pár William a Kate, aby ilustroval jejich cestu královským vlakem po Skotsku, Anglii a Walesu.
Bez plánu, spontánně, s radostí
Dnes 15letý teenager, který se narodil v Anglii a nyní žije v Austrálii, patří mezi nejžádanější mladé umělce. Na Instagramu ho díky jeho charakteristickému vizuálnímu stylu sleduje přes 200 tisíc lidí. Joeovy práce jsou výrazné, hravé a nezaměnitelné. Většinou mu k jejich vytvoření stačí jen černý fix, bílé plátno a bujná fantazie. Postavy vznikají spontánně, bez plánu.
"Inspiraci čerpám ze svého okolí, což znamená, že můžu vytvářet nekonečné množství postav a v hlavě je všechny vidím ožívat - to mě opravdu těší a dělá mi radost," říká. "Nakreslím jednu postavu, pak další a odtud to roste. Dělám věci, které v reálném světě nevidíte - monstra, mimozemšťany, kreslené postavičky. Prostě nápadité věci." Jeho tvorbu doprovázejí i krátké slogany. "Doufám, že moje práce přináší pozitivitu. Svobodu. Kreslím s radostí - a věřím, že to z toho jde cítit," dodává závěrem.