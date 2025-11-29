Magazín

Ve škole mu "čmárání" zakazovali. Dnes o kresby Doodle Boye stojí Nike i Disney

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Učitelé pro něj neměli pochopení. Místo rovnic měl v sešitě příšerky, místo poznámek z dějepisu jen změť čar. Dnes se o výjimečný talent patnáctiletého Joea Whalea přetahují světoznámé značky jako Nike nebo Disney a jeho černobílý svět plný monster a mimozemšťanů si podmaňuje sociální sítě. Z chlapce, kterému zakazovali čmárat, se stal fenomén jménem Doodle Boy.
Joeův mimořádný talent učitelé ve škole moc neocenili. Nelíbilo se jim, že ho kreslení odvádí od učiva.
Joeův mimořádný talent učitelé ve škole moc neocenili. Nelíbilo se jim, že ho kreslení odvádí od učiva. | Foto: Profimedia.cz

Ve škole si čmáral na okraje sešitů i na tabuli a vysloužil si za to nejedno pokárání. Učitelé měli dojem, že ho kreslení odvádí od učiva. Joeovi rodiče to ale viděli jinak. Rozhodli se proto jeho kreativitu rozvíjet a přihlásili ho do mimoškolního výtvarného kurzu, kde se rychle ukázal jeho mimořádný talent. "Joe byl očividně mnohem pokročilejší, než na co byla zvyklá," vzpomíná Joeův otec Greg na ohromení učitelky, když uviděla několik jeho kreseb.

Spolupráce s Nike, Disney i královskou rodinou

Rozhodla se je proto zveřejnit na sociální síti. A internet hravý svět plný monster, mimozemšťanů a rozverného jídla okamžitě přijal, první nabídka na spolupráci tak na sebe nenechala dlouho čekat. Jako devítiletý dostal Doodle Boy příležitost vyzdobit obrovskou zeď restaurace v jeho rodném Shrewsbury. Když otec sdílel krátké video z malování, okamžitě se stalo virálním. "Nezveřejnil jsem to s žádnými očekáváními, byl jsem na něj jen hrdý. Myslel jsem si, že se věci samy uklidní, ale pak se do toho pustila americká média," popisuje.

O výjimečný talent Joea Whalea se dnes přetahují světoznámé značky, třeba i Disney. V 15 letech tak patří mezi nejžádanější mladé umělce. | Video: The Doodle Boy

Brzy poté tak Joe odletěl do Los Angeles, aby vytvořil kulisy pro dětskou talentovou show Little Big Shots. Rychle přicházely i další nabídky, ilustroval dětské knihy, vytvářel postavy pro animovaný film, spolupracuje se světovými značkami jako Nike, Disney, Crayola nebo Marks & Spencer, má za sebou výstavu v umělecké galerii v Soden Collection. Jako desetiletého si ho dokonce v roce 2020 najal i královský pár William a Kate, aby ilustroval jejich cestu královským vlakem po Skotsku, Anglii a Walesu.

Bez plánu, spontánně, s radostí

Dnes 15letý teenager, který se narodil v Anglii a nyní žije v Austrálii, patří mezi nejžádanější mladé umělce. Na Instagramu ho díky jeho charakteristickému vizuálnímu stylu sleduje přes 200 tisíc lidí. Joeovy práce jsou výrazné, hravé a nezaměnitelné. Většinou mu k jejich vytvoření stačí jen černý fix, bílé plátno a bujná fantazie. Postavy vznikají spontánně, bez plánu.

"Inspiraci čerpám ze svého okolí, což znamená, že můžu vytvářet nekonečné množství postav a v hlavě je všechny vidím ožívat - to mě opravdu těší a dělá mi radost," říká. "Nakreslím jednu postavu, pak další a odtud to roste. Dělám věci, které v reálném světě nevidíte - monstra, mimozemšťany, kreslené postavičky. Prostě nápadité věci." Jeho tvorbu doprovázejí i krátké slogany. "Doufám, že moje práce přináší pozitivitu. Svobodu. Kreslím s radostí - a věřím, že to z toho jde cítit," dodává závěrem.

 
Mohlo by vás zajímat

Odpadky, exkrementy, zkažené jídlo. Tým dobrovolníků čistí domovy hromadičů

Odpadky, exkrementy, zkažené jídlo. Tým dobrovolníků čistí domovy hromadičů
6 fotografií

Ambiciózní projekt Prahy 3. Nový obecní dům má změnit budoucnost dostupného bydlení

Ambiciózní projekt Prahy 3. Nový obecní dům má změnit budoucnost dostupného bydlení
5 fotografií

KVÍZ: Najděte chybu v názvu filmu. Vybavíte si jména slavných českých snímků?

KVÍZ: Najděte chybu v názvu filmu. Vybavíte si jména slavných českých snímků?
Infografika

Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení

Křehký pianista a feministka s dýmkou. Láska Sandové a Chopina skončila vinou mlčení
Magazín.Aktuálně.cz Obsah kresba kreslení škola Walt Disney Company Nike lifestyle umění

Právě se děje

před 38 minutami
Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykačovy elektrárny vyrábí přes desetinu elektřiny v Česku. Pokud by se země bez nich neobešla, stát začne jejich provoz dotovat.
před 49 minutami

Odpadky, exkrementy, zkažené jídlo. Tým dobrovolníků čistí domovy hromadičů

Odpadky, exkrementy, zkažené jídlo. Tým dobrovolníků čistí domovy hromadičů
Prohlédnout si 6 fotografií
Nejčastěji chodí do domácností starších lidí, kteří si v životě prošli válkou nebo jinými těžkými obdobími.
Vstupují tam, kam se jiní štítí jen nahlédnout. Do bytů, kde podlaha zmizela pod nánosy odpadků, zkaženého jídla a často i exkrementů.
před 53 minutami
Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem

Krejčímu se v Atlantě daří. Trojkami i smečí přispěl k výhře nad Clevelandem

Jediný český zástupce v NBA zaznamenal 14 bodů.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nabitý program NHL po Dni díkůvzdání. Palát řídil výhru New Jersey, bodoval i Hronek

Nabitý program NHL po Dni díkůvzdání. Palát řídil výhru New Jersey, bodoval i Hronek

Při zraněních Davida Pastrňáka a Pavla Zachy se do statistik svátečního dne zapsali jen dva Češi.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko opět zaměřilo civilní cíle. V Kyjevě dva mrtví a 13 zraněných

ŽIVĚ
Rusko opět zaměřilo civilní cíle. V Kyjevě dva mrtví a 13 zraněných

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Siniakovou ohrožuje Ruska s podivnou pověstí. Její "šílenství" popsala jiná Češka

Siniakovou ohrožuje Ruska s podivnou pověstí. Její "šílenství" popsala jiná Češka

Může česká tenistka dominovat i nadále? Jednu z nejvážnějších soupeřek bude mít v následující sezoně v rozjeté Rusce Veronice Kuděrmetovové.
před 1 hodinou

Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

Šetřit letos na vánočních dárcích a zimních dovolených plánuje zhruba 60 procent Čechů. Je to mírně více než loni, kdy to bylo 58 procent. Vyplývá to z listopadového průzkumu společnosti Generali…
Přečíst zprávu
Další zprávy