Nádhera. Snovou školku s výhledem na zámek pomáhaly vybudovat i samotné děti

Nový objekt vznikl na základě architektonické soutěže a jeho návrh musel citlivě reagovat na historický kontext města Fulnek.
Budova je zasazena do svahu a přirozeně navazuje na stávající přírodní scenérii. Nezabírá prostor, spíš se do něj tiše vkládá, a její fasáda z opalovaných prken borovice splývá s okolními stromy.
Jižní fasáda se pak plně otevírá zahradě a výhledům na fulnecký zámek, který se majestátně tyčí na protějším kopci. Dům je nízký, vstřícný k dětem i okolí. Ze své kompaktní hmoty však ustupuje do dvou atrií, které sledují terén a vytvářejí přirozené přechody mezi interiérem a zahradou. Díky architektům - XTOPIX architekti a Simona Ledvinková - tak vznikla unikátní poslední bezstarostná zastávka na cestě do světa povinností.
Prostor pro učení i snění
Budova má dvě patra a její podélné členění jasně odděluje prostor pro děti od provozního zázemí. Čtveřice tříd, umístěná v přízemí, je řazena po dvou se společnými atrii - venkovními třídami, tvořícími současně vstupní prostory. Děti tak přicházejí skrz sdílené zádveří rovnou do své šatny, na místo, které znají a kde se cítí bezpečně.
Ve druhém patře se nachází velký světlý sál, který slouží ke cvičení, divadelním besídkám a společným aktivitám. Z něj se dá vstoupit na terasu s extenzivní zelenou střechou - a s výhledem na historické centrum města a zámek. Jednoduše stvořené pro snění.
Stavebnice a neutrální tóny
Interiér jednotlivých tříd pracuje s volným prostorem jako se stavebnicí. Různé aktivity dětí se odehrávají v jednotlivých centrech, která vycházejí z motivu čtverce - ten se promítá do žebrování stropů, rámů oken, akustických podhledů, nábytku z boxů i oblíbených LEGO kostek.
A každá třída má svou barvu, která dětem usnadňuje orientaci. Tato barevnost se promítá do šaten, umýváren i výdejen jídla. Samotné třídy však zůstávají v neutrálních přírodních tónech.
Školka s vlastním písmem
Během výstavby proběhl výjimečný workshop, který do procesu vzniku školky aktivně zapojil i samotné děti. Společně s grafiky, typografy a streetartovým umělcem vytvořily vlastní "školkový font" - písmo, které dnes slouží jako orientační systém budovy.
Projekt vedli grafik Jakub Wdowka (Artbureau), typograf Marian Misiak (Threedotstype) a streetart umělec Len. Workshop navázal na týdenní projekt s architekty a stal se nezapomenutelným zážitkem, díky němuž mají děti ke své školce mnohem hlubší vztah.
Nová mateřská škola ve Fulneku není jen místem pro hry a učení - je to promyšlený prostor, který dětem nabízí bezpečí, svobodu a inspiraci. A zároveň citlivě doplňuje krajinu i městskou památkovou zónu.