Včely mají ukrajinským veteránům pomoci zvládnout psychické následky války i najít nový smysl po návratu z fronty. Česká sbírka na včelařské vybavení a včelstva má podpořit projekt, který počítá se zaškolením, prací s nemocnicemi i vznikem komunity kolem včelaření.
Vyrovnat se s traumaty z bojů s ruskou armádou a najít nový smysl života mají pomoci ukrajinským válečným veteránům včely pořízené díky české sbírce Honey by Veterans. Včelaření podle odborníků může zmírnit psychické následky válečných zkušeností a usnadnit vojákům návrat do běžného života.
Sbírku na nákup včelařského vybavení i včelstev vyhlásily spolky Planet Witness a Team4Ukraine, které jednají s ukrajinskými nemocnicemi pečujícími o válečné veterány.
Včelaření pomůže
„Pro mnoho vojáků válka nekončí posledním výstřelem. Vrátit se domů s těžkým handicapem nebo s komplexní posttraumatickou stresovou poruchou znamená zahájit novou, osamělou bitvu o smysl vlastní existence. Naším cílem není jen jednorázová podpora, ale vytvoření podmínek pro dlouhodobý a plnohodnotný návrat válečných veteránů a veteránek s posttraumatickou stresovou poruchou nebo po amputacích do aktivního života,“ řekla ČTK ředitelka Planet Witness Petra Fejtová.
U válečných veteránů je podle Fejtové výrazně vyšší riziko sebevražd a psychických obtíží. Snížit ho může právě včelaření, které je základem tzv. apiterapie. Práce se včelami totiž vyžaduje soustředění, trpělivost a klid, což lidem s posttraumatickou stresovou poruchou pomáhá lépe zvládat úzkosti a vzpomínky spojené s válkou.
Začnou ještě během léčby
Projekt má pomoci vysloužilým vojákům získat i přivýdělek, pokud jsou kvůli zranění či psychickým problémům vyřazeni z ekonomického života.
Spolek Planet Witness má předjednané umístění včelstev u ukrajinských nemocnic a místní včelaře, které proškolí a kteří budou následně pracovat s veterány. V první fázi vznikne v areálu rehabilitační nemocnice na Ukrajině centrum podpory, kde se zranění vojáci seznámí se včelařením ještě během léčby.
Veteránům, kteří se rozhodnou pokračovat, organizátoři zajistí včelařské vybavení přizpůsobené jejich zdravotnímu stavu včetně dopravy a instalace v místě bydliště. Třetí část projektu spočívá ve vytvoření komunity veteránů, kteří si budou předávat zkušenosti a podporovat další zájemce o včelaření. Někteří z nich se následně zapojí jako mentoři pro nové účastníky programu.
Včely za dva miliony
Sbírka na portálu Donio potrvá do 28. října, cílová částka je dva miliony korun. Organizátoři z výnosu koupí ukrajinským válečným veteránům chovatelský materiál včetně úlů, včel a zaškolení, aby mohli co nejdříve začít včelařit.
Zdroj: ČTK
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