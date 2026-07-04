Váží tunu a nemá si s kým hrát. Slavný rypouš Neil ničí auta a patníky, přesto ho místní milují

Tasmánie má nového hrdinu, který si navzdory své vysoké hmotnosti a zálibě v ničení majetku získal srdce místních. Pětiletý samec rypouše sloního Neil se stal fenoménem sociálních sítí i tamních městeček. Ignoruje zábrany, likviduje ploty, blokuje silnice a s oblibou naráží do zaparkovaných aut. „Je to zřejmě tak trochu osamělý tulák,“ shrnuje Neilův příběh mořský ekolog.
Jeho chování ale není projevem agresivity, nýbrž osamělosti a touhy po hře. Podle nezávislé tasmánské senátorky Jacqui Lambieové je rypouš, kterého lidé pojmenovali Neil, „jediným chlapíkem v Tasmánii, který dokáže zastavit dopravu, ignorovat všechny a přesto ho za to lidé milují“. Díky svým lumpárnám se tak podle deníku The Guardian stal v oblasti lokální celebritou.
Odborníci se domnívají, že Neil se na souš vrací v době, kdy rypouši odpočívají mezi pobyty v oceánu. Podle odborníků svým chováním projevuje přirozené instinkty dospívajícího jedince, chybí mu však vrstevníci. Mořský ekolog Clive McMahon vysvětluje, že mladí samci normálně na souši trénují zápasy: „Když se běžně setkávají mladí samci, boxují spolu, trénují a připravují se na dospělost.“ Neil ale nikoho takového nemá.
Samotář, který je zvyklý žít ve stádech
„Je to zřejmě tak trochu osamělý tulák,“ říká McMahon. Rypouši totiž na souši běžně odpočívají ve velkých skupinách, přitisknutí těsně k sobě. V nepřítomnosti jiných mladých samců se musí učit své bojové a sociální chování tím, že boxuje s patníky, dopravními kužely a tak podobně. Ve spánku se pak často tiskne k plotům – podle McMahona je to pravděpodobně způsob, jakým si kompenzuje absenci obrovských, těsně přitisknutých kolonií, ve kterých tito tvorové běžně odpočívají.
Rostoucí velikost rypouše s sebou ale nese rizika. Starosta tasmánské oblasti, kde se Neil v roce 2020 narodil, Rod Macdonald potvrdil, že obyvatelé se s ním učí žít tak, „aby se nedostali do přílišných potíží“. A připouští, že kvůli své velikosti představuje nebezpečí pro majetek. „Nejspíš není zrovna nejrychlejší, ale když narazí do auta nebo se rozhodne strčit nos do kapoty, není to nic příjemného,“ přiznává starosta. „Rozhodně se z něj ale stala tak trochu celebrita a svůj status si i nadále udržuje.“
Neil má dokonce svůj vlastní profil na sociálních sítích, kde se kromě sledování videí s jeho lumpárnami můžete dozvědět, jak se k němu v případě setkání chovat, nebo sledovat, co se o něm kde píše.
Může vážit i trojnásobek
Bioložka Jane Youngerová z Tasmánské univerzity upozorňuje, že Neil je pořád ještě mladík a ani zdaleka nedorostl do velikosti dospělého jedince. Zatímco nyní váží zhruba tunu, dospělí samci běžně váží víc než dvojnásobek, největší rypouši mohou mít i kolem tří a půl tuny.
Celý druh navíc momentálně čelí kritické hrozbě v podobě ptačí chřipky. Ta zasáhla čtyři z pěti hlavních australských skupin rypoušů a v některých koloniích zahynulo více než 90 procent jedinců, jen na ostrově Heard to bylo 13 tisíc mláďat. To vedlo k zařazení rypoušů mezi zranitelné druhy. Mořský ekolog McMahon proto apeluje na veřejnost, že možnost potkávat takové zvíře je privilegium: „Pokud máme Neila rádi, měli bychom se postarat i o to, aby byl jeho domov bezpečný.“
Většina australské populace rypoušů žije tisíce kilometrů jižněji, na ostrovech Macquarie a zmíněném ostrově Heard. Neil je pravděpodobně potomkem mladé samice, která do Tasmánie tak trochu zabloudila. Úřady lidem doporučují držet si od Neila odstup alespoň 20 metrů, v případě, že s sebou mají psa, pak alespoň 50 metrů.
Rypouš sloní
Je to největší zástupce ploutvonožců na světě. Jméno dostali podle výrazného nafukovacího rypáku dospělých samců, který připomíná krátký chobot. Tito mořští savci většinu života tráví samotářským lovem v oceánu, kde dokážou putovat tisíce kilometrů a potápět se do hloubek přesahujících 1500 metrů za potravou, jako jsou hlavonožci a ryby.
Na souš se vracejí kvůli línání a rozmnožování, v tomto období tvoří obrovské, těsně přimknuté kolonie. Dominantní samci mezi sebou svádějí agresivní a hlučné zápasy o harémy samic.
Zdroj: ČTK, The Guardian, @NealTheSeal22
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