Vaše žena je žhavá, pořiďte si klimatizaci, radí reklama. Lidé si stěžují na sexismus

Obyvatele anglického Nottinghamu překvapila sexistická reklama na klimatizaci. Fotka přitažlivé ženy doplněná sloganem "vaše žena je žhavá, pořiďte si klimatizaci" se měla nejdřív objevit na karoseriích autobusů. Vedení městské hromadné dopravy ji však odmítlo, a tak skončila na billboardu poblíž obchodu se školními uniformami.

"Klimatizace se propaguje skutečně těžko, tak jsem si řekl, že půjdu cestou neškodné legrace," okomentoval svůj záměr pro britskou televizi BBC autor reklamní kampaně Lee Davies. Zároveň prozradil, že nápad schválil celý tým inženýrů, který přístroj vyvíjí, ale zamlouval se i dvěma ženám, jeho matce a manželce.

Po zamítnutí ze strany nottinghamské hromadné dopravy se však reklama objevila poblíž obchodu se školními uniformami, což vyvolalo vlnu veřejné nevole. "Tahle reklama mi přijde jako návrat do 50. let a měla by zmizet," řekla BBC profesorka Carrie Paechterová, ředitelka nottinghamského střediska pro děti, mládež a rodiny.

"Kdybych měla malé děti, rozhodně bych nechtěla, aby okolo něčeho takového chodily každý den do školy. Taková reklama totiž lidem podprahově říká, že je v pořádku vynášet podobné soudy nad ženským tělem. Rozhodně nechci firmu nijak démonizovat, ale její reklama je prostě hloupá," doplnila.

Firma s reklamou navíc vyrukovala právě měsíc po tom, co britská organizace ASA (Advertising Standards Authority) nastavila nová pravidla, která zakazují, aby propagační kampaně obsahovaly urážlivé genderové stereotypy. V praxi to znamená například konec reklam, které ženy vyobrazují při domácích pracích, zatímco jejich muži odpočívají s nohama na stole.

"Nechtěl jsem se nikoho dotknout. Jen jsem podobnou reklamu viděl v Americe, tak jsem si řekl proč ne," obhajoval se Davies. Ani personálu obchodu se školními uniformami ovšem reklama radost neudělala. "Je to opravdu trochu sexistické. Připomíná mi to dobu, kdy modelky pózovaly s auty, a ten slogan jednoznačně cílí na muže," vyjádřila se třeba Alison Marshallová.

Organizace ASA už na reklamu dostala několik stížností. Podle jejího mluvčího má billboard velmi nízkou úroveň, ale rozhodnutí o jeho stažení zatím nepadlo.

