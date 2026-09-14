Varšavské nádraží navštívil zatoulaný los, železničáři ho pojmenovali Emil

Dopravu na varšavském hlavním nádraží v neděli večer zkomplikoval zatoulaný los, který se procházel v železničním tunelu a v jednu chvíli se uvelebil u kolejí. Informovala o tom polská média, podle nichž zasahující týmy zvíře uspaly a z nádraží odnesly.
Dostal v žertu jméno Emil, stejně jako los, který loni putoval z Polska až do Rakouska, napsal server Gazeta.
„Upozornění pro cestující: V oblasti varšavského hlavního nádraží se objevil nezvaný host. Kvůli nečekané návštěvě losa Emila je pozastaven provoz na nástupištích 3. a 4. Je třeba počítat se zpožděním vlaků. Na místě zasahují železničáři i odborníci. Vyjednávání pokračuje,“ uvedla správa polské železniční sítě na platformě X. „Snažíme se zajistit, aby se Emil bezpečně - avšak nikoliv po železnici - vrátil do svého přirozeného prostředí,“ dodala.
Stanice TVP později na svém webu a sociálních sítích zveřejnila video ze zásahu, na kterém je nejprve vidět los pobíhající po kolejích. Následně na nich - zjevně už uspaný - leží a poté ho policisté, hasiči a další zasahující složky z kolejí vynášejí. Použili při tom i eskalátory. Zvíře následně převezli do lesa, napsala dnes agentura PAP.
Incident podle ní zpozdil vlaky v celém varšavském železničním uzlu. Některé příměstské i dálkové spoje nabraly zpoždění až 100 minut, uvedla agentura.
„Los Emil - jak ho pojmenovali železničáři - je po včerejší (nedělní) návštěvě hlavního nádraží v bezpečí. Městské lesy a příslušné úřady stále zjišťují, jak se zvíře k peronům dostalo,“ uvedla na facebooku TVP.
V loňském roce pozornost médií upoutalo putování zřejmě jiného losa pojmenovaného Emil, jenž pravděpodobně pochází z Polska a přes Česko a Slovensko se dostal do Rakouska. Tam se přiblížil k dálnici, a tak ho ochránci uspali a převezli do volné přírody u českého národního parku Šumava. V květnu rakouské a německé servery psaly, že se pravděpodobně pohyboval po Dolním Bavorsku.
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