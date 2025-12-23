Vánoce nepřinášejí jen rodinnou pohodu, ale někdy také napětí. Statistiky sice mlčí, ale kriminální archivy mluví jasně: kombinace stresu, alkoholu a neřešených sporů u štědrovečerní tabule může vyústit v nepředstavitelné násilí. Tento speciál přináší případy, kdy se vánoční koledy změnily v křik obětí.
Vánoční vraždy bohužel nejsou výjimkou
Lidé se vzájemně vraždí od nepaměti. Vánoční svátky v tomto ohledu nepředstavují žádnou výjimku. Ačkoliv neexistují žádné policejní statistiky, které by se soustředily přímo na Štědrý den, faktem je, že kriminalisté podobných případů evidují mnoho.
Důvodů může být hned několik. Pro mnoho z nás svátky představují stres. Ať už jde o to, zda se u štědrovečerního stolu nepohádáme o politice, nebo o napjatý rozpočet. Určitou roli hraje jistě i to, že ve svátek lidé častěji pijí alkohol.
Válečný veterán Ronald Gene Simons strávil svátky v domě plném mrtvol
Simmons se narodil roku 1940 v Chicagu. Nedokončil ani střední školu, a tak v osmnácti letech vstoupil do armády. Nejprve sloužil u námořnictva a v tomto období poznal svou manželku Rebeccu. Následně se vyznamenal jako zásobovací pilot ve válce ve Vietnamu a v roce 1979 z armády odešel v hodnosti staršího seržanta. Se svou rodinou, která v tu dobu měla již sedm potomků, se přestěhoval do Arkansasu.
Dostal výpověď ze zaměstnání
V Arkansasu Simmons vystřídal mnoho zaměstnání. Z toho posledního ve Woodline Motor Freight Company odešel 18. prosince 1987. Přesnější by bylo říci, že byl propuštěn, a to stejně jako v předchozích případech. Na pracovištích se opakovaně dopouštěl sexuálního obtěžování.
S největší pravděpodobností po tomto vyhazovu začal spřádat plány na to, jak stráví letošní svátky. Vše si velmi pečlivě připravil a poté rozeslal rodině pozvánky.
Šest dní čiré hrůzy
Na snímku: Ronald Gene Simmons v poutech po zatčení, vedle archivní fotografie jeho rodiny; Arkansas, prosinec 1987.
Šestidenní peklo začalo 22. prosince. Simmons nejprve zastřelil svou ženu Rebeccu a nejstaršího syna. Svou tříletou vnučku uškrtil. Ostatní čtyři děti, které se nicnetušící vrátily ze školy, utopil jedno po druhém v sudu s dešťovou vodou. Těla Loretty, Becky, Marianne a Eddyho ponechal venku na mrazu a odešel na pivo.
Nejděsivější část příběhu nastala 26. prosince, kdy do domu přijel zbytek široké rodiny na vánoční návštěvu. Simmons je všechny postřílel. S jejich těly v domě zůstal další dva dny – nerušeně pil pivo, díval se na televizi a pod stromeček k mrtvolám rovnal dárky. Poté vyrazil zúčtovat s bývalými kolegy v předchozích zaměstnáních. Po smrti poslední recepční v klidu počkal na příjezd policie.
Šestnáct trestů smrti v řadě
Na snímku: Ronald Gene Simmons u soudního líčení v Arkansasu během procesů za vraždy z Vánoc 1987, probíhajících v letech 1988–1989.
Ronald Genne Simons byl uvězněn a postaven před soud. Za šestnáct vražd dostal rozsudek šestnácti trestů smrti. Postačil ale pouze jeden jediný, který byl vykonán rychle, a to v roce 1990. Rozsudek podepsal tehdejší guvernér Arkansasu Bill Clinton.
Mladiství gangsteři prolili krev
Na snímku zleva: devatenáctiletý Marvallous Keene (vůdce gangu), šestnáctiletá Heather Matthewsová, sedmnáctiletý DeMarcus Smith a šestnáctiletá Laura Taylorová.
V roce 1992 došlo v americkém Ohiu, konkrétně ve městě Dayton, k sérii šesti vražd. Všechny měl na svědomí čtyřčlenný gang složený z teenagerů - dvou dívek a dvou chlapců.
Čtyřlístek teenagerů vraždil pro peníze
Čtveřice mladistvých delikventů, která si říkala „Četa z města“, se přímo ve Štědrý den rozhodla spáchat loupežné přepadení. Svou oběť přitom nalákali na skupinové orgie. Místo toho ale vykradli mužův dům a následně ho zavraždili. Další terče útoků si vybírali zcela náhodně, a tak si jednotlivé vraždy policie dlouho nespojila.
Průlom přišel ve chvíli, kdy se povedená čtveřice pokusila ukrást auto, ale jeho majiteli se podařilo vyváznout a následně podat výpověď na policejní stanici.
Četa z města
Soud se rozhodl nebýt ke gangsterům příliš shovívavý, a to navzdory jejich nízkému věku. Zatímco tři z nich byli odsouzeni k doživotnímu vězení, nejstarší z nich, Marvallous Keene, si vysloužil trest smrti.
Poprava smrtící injekcí proběhla v roce 2009 a ještě před ní si Keene podle amerického zvyku mohl dopřát poslední jídlo v životě. V jeho případě to znamenalo hostinu, která se skládala ze steaku, krevet, cibulových kroužků, hranolek, švestek, manga, hroznového vína, čokoládového dortu a čtyř lahví limonády.
Šílený Santa Claus s plamenometem
K jednomu z nejbizarnějších vánočních zločinů došlo v roce 2008 v Los Angeles. Tehdy se muž jménem Bruce Jeffrey Pardo rozhodl, že přišel ideální čas, aby si vyřídil účty se svou rodinou, která, jak věřil, se na něm dopustila příkoří. Proto se 24. prosince vydal do domu svého bývalého tchána s jasným úmyslem.
Santa u dveří se zbraněmi a ohněm | COVINA II.
Na adrese 1129 East Knollcrest Drive se konal štědrovečerní mejdan, kterého se účastnilo pětadvacet členů Pardovy rodiny. V půl dvanácté večer náhle zazvonil zvonek a Bruceova osmiletá neteř se vydala otevřít dveře. V tu chvíli nastalo peklo.
Bruce byl oblečený v kostýmu Santa Clause a nesl dárkově zabalený balík, který obsahoval podomácku vyrobený plamenomet. Jakmile muž neteř spatřil, okamžitě vytáhl z kapsy zbraň a dívku postřelil. Následně vtrhl dovnitř a začal své příbuzné masakrovat.
Pomocí plamenometu dům podpálil a poté se v klidu převlékl a z místa činu odjel. Na následky střelby a požáru zahynulo devět osob, mezi nimi i jeho exmanželka Sylvie s rodiči.
Spravedlnosti Bruce Pardo nakonec unikl
Na své dopadení však Bruce rozhodně nečekal. Policisté jej následně našli ve třicet kilometrů vzdáleném domě jeho bratra, ovšem již bez známek života. Pro sebevraždu se podle všeho rozhodl poté, co sám při požáru utrpěl rozsáhlá zranění.
Až do okamžiku svého běsnění neměl Bruce Pardo nikdy potíže se zákonem. Spouštěčem byl zřejmě profesní neúspěch a zhrzenost. Své bývalé ženě totiž nedokázal odpustit, že od něj odešla.
Vánoční běsnění v Česku
Že se vánoční běsnění nevyhýbá ani tuzemsku, dokazuje případ Vladimíra Lulka. V předvečer Štědrého dne roku 1986 se v Předměřicích nad Labem vrátil domů silně opilý. Po hádce s manželkou ji 36 ranami nožem usmrtil a následně zmasakroval i své čtyři děti (ve věku od 18 měsíců do 12 let). Přežila pouze sousedka, kterou Lulek pobodal na chodbě.
Lulek se u soudu hájil ztrátou paměti, ale důkazy byly nezvratné. Stal se historicky posledním popraveným Čechem – trest smrti byl vykonán v únoru 1989 v pražské pankrácké věznici, jen několik měsíců před jeho zrušením.
