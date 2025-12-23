Přeskočit na obsah
Krvavé Vánoce: když se svátky klidu změní v jatka. Příběhy, které otřásly světem

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Vánoce nepřinášejí jen rodinnou pohodu, ale někdy také napětí. Statistiky sice mlčí, ale kriminální archivy mluví jasně: kombinace stresu, alkoholu a neřešených sporů u štědrovečerní tabule může vyústit v nepředstavitelné násilí. Tento speciál přináší případy, kdy se vánoční koledy změnily v křik obětí.

Vánoční vraždy bohužel nejsou výjimkou

Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.Foto: Aktuálně.cz / Umělá inteligence / A. I. / Dall E3 a Midjourney / Prompt engineering: Dan Poláček

Lidé se vzájemně vraždí od nepaměti. Vánoční svátky v tomto ohledu nepředstavují žádnou výjimku. Ačkoliv neexistují žádné policejní statistiky, které by se soustředily přímo na Štědrý den, faktem je, že kriminalisté podobných případů evidují mnoho.

Důvodů může být hned několik. Pro mnoho z nás svátky představují stres. Ať už jde o to, zda se u štědrovečerního stolu nepohádáme o politice, nebo o napjatý rozpočet. Určitou roli hraje jistě i to, že ve svátek lidé častěji pijí alkohol.

