Vánoce na Vysočině. Videomapping, Betlémská cesta, bruslení, svařák i punč

Pokud si lámete hlavu, čím oživit svůj program během konce roku, abyste se neřídili jen televizními pohádkami a návštěvami příbuzenstva, vydejte se na Vysočinu. Nudit se tu rozhodněte nebudete - čekají vás tu hned tři města s památkami světového dědictví UNESCO, krásná příroda a tak rozmanitá zábava, že budete jen těžko vybírat.
Interaktivní zážitky na Zámku Žďár
Na Zámek Žďár si můžete až do 4. ledna příštího roku prohlédnout interaktivní světelné instalace scénografa Zdeňka Durdila a audiovizuálního tvůrce Jakuba Demla. Světlo tu však nemusíme jen obdivovat - můžete si vyrobit vlastní svítilnu či vyzkoušet vlastní videomapping, kterým rozzáříte fasádu zámku jedinečným motivem. Program doplňují i další projekce a dílny, v zámeckých kulisách se můžete zahřát punčem, svařákem nebo čajem.
Třešť: Betlémská cesta a mistři řemesla
Na tradičnější vánoční zážitky láká Třešť, kde se každý rok otevírají domovy místních mistrů betlémů. Betlémská cesta nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do autentických dílen a garáží a sledovat, jak se z pařezů, mechu a dalších přírodnin rodí diorámy, které přecházejí do malovaných krajin. Unikátní betlemářský styl se tu udržuje více než dvě stě let a přitahuje tisíce návštěvníků, kteří chtějí vidět tradiční řemeslo na vlastní oči.
Třebíč a Jihlava: trhy a zimní radovánky
V Třebíči se adventní kouzlo soustředí především na Karlově náměstí, kde jsou vánoční trhy, doprovodný kulturní program a Stezka třebíčských světel. Návštěvníky čekají malé i velké vánoční okruhy, průvod andělů s betlémským světlem z Baziliky svatého Prokopa a tradiční Štěpánský sousedský punč.
V Jihlavě se návštěvníci mohou těšit na velký ledový ovál pro bruslaře, vyhlídkové kolo, slaměný betlém i Ježíškovu poštu. Adventní trhy nabízí hudbu, divadelní vystoupení a tradiční pochutiny z regionu i celé republiky, takže si tady každý najde svůj ideální vánoční zážitek.
Zámky ve svátečním
Adventní atmosféra nemine ani zámky. Ve Světlé nad Sázavou probíhá výstava Kouzlo Vánoc, která propojuje tradiční vánoční zvyky s moderními dekoracemi - tematicky laděné místnosti vás provedou od historických zvyků až po současnou výzdobu.
V Telči se můžete na místním zámku podívat do autenticky obnoveného bytu posledního majitele a prožít vánoční zvyky rodiny Podstatzky-Lichtenstein, doplněné o komentované prohlídky výstavy Jana Zrzavého v Zámecké galerii a vánoční řemeslné trhy v Konírně.
Jak vidno, Vysočina má Vánoce opravdu bohaté. Stačí se projít historickými náměstími, navštívit zámky a dílny, nasát vůni punče či svařáku a nechat se okouzlit tradicí i moderními světelnými zážitky. Advent zde nabízí vše - od klidu a rodinné pohody až po interaktivní zážitky, které potěší malé i velké.