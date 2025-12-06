Magazín

Vánoce na Vysočině. Videomapping, Betlémská cesta, bruslení, svařák i punč

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 1 hodinou
Nechcete o vánočních svátcích jenom sedět doma? Vydejte se na výlet třeba do Žďáru nad Sázavou, zajeďte se podívat na originální betlémy v Třešti, užijete si vánoční prohlídku zámku v Telči nebo se projděte Stezkou třebíčských světel. Snad každé město na Vysočině láká na vlastní program – od tradičních oslav přes sport až po méně tradiční zážitky.
Za lidovou architekturou se vydejte do obce Blatiny v samém srdci Žďárských vrchů. Okouzlí vás malebnými chalupami, které jsou rozesety po okolních kopcích.
Za lidovou architekturou se vydejte do obce Blatiny v samém srdci Žďárských vrchů. Okouzlí vás malebnými chalupami, které jsou rozesety po okolních kopcích. | Foto: Koruna Vysočiny

Pokud si lámete hlavu, čím oživit svůj program během konce roku, abyste se neřídili jen televizními pohádkami a návštěvami příbuzenstva, vydejte se na Vysočinu. Nudit se tu rozhodněte nebudete - čekají vás tu hned tři města s památkami světového dědictví UNESCO, krásná příroda a tak rozmanitá zábava, že budete jen těžko vybírat.

Interaktivní zážitky na Zámku Žďár

Na Zámek Žďár si můžete až do 4. ledna příštího roku prohlédnout interaktivní světelné instalace scénografa Zdeňka Durdila a audiovizuálního tvůrce Jakuba Demla. Světlo tu však nemusíme jen obdivovat - můžete si vyrobit vlastní svítilnu či vyzkoušet vlastní videomapping, kterým rozzáříte fasádu zámku jedinečným motivem. Program doplňují i další projekce a dílny, v zámeckých kulisách se můžete zahřát punčem, svařákem nebo čajem.

V obci Milovy můžete ochutnat Milovské perníčky - vyrábí je tu podle tradice sahající až do 14. století. Perníčky zdobí typické vzory horácké krajky.
V obci Milovy můžete ochutnat Milovské perníčky - vyrábí je tu podle tradice sahající až do 14. století. Perníčky zdobí typické vzory horácké krajky. | Foto: Koruna Vysočiny

Třešť: Betlémská cesta a mistři řemesla

Na tradičnější vánoční zážitky láká Třešť, kde se každý rok otevírají domovy místních mistrů betlémů. Betlémská cesta nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do autentických dílen a garáží a sledovat, jak se z pařezů, mechu a dalších přírodnin rodí diorámy, které přecházejí do malovaných krajin. Unikátní betlemářský styl se tu udržuje více než dvě stě let a přitahuje tisíce návštěvníků, kteří chtějí vidět tradiční řemeslo na vlastní oči.

Na tradičnější vánoční zážitky láká Třešť, kde se každý rok otevírají domovy místních mistrů betlémů.
Na tradičnější vánoční zážitky láká Třešť, kde se každý rok otevírají domovy místních mistrů betlémů. | Foto: Vysočina Tourism

Třebíč a Jihlava: trhy a zimní radovánky

V Třebíči se adventní kouzlo soustředí především na Karlově náměstí, kde jsou vánoční trhy, doprovodný kulturní program a Stezka třebíčských světel. Návštěvníky čekají malé i velké vánoční okruhy, průvod andělů s betlémským světlem z Baziliky svatého Prokopa a tradiční Štěpánský sousedský punč.

Související

Vánoce na Hradě: den otevřených dveří, koledy na nádvoří a adventní putování

Pražský hrad zima sníh Vltava Karlův most
13 fotografií

V Jihlavě se návštěvníci mohou těšit na velký ledový ovál pro bruslaře, vyhlídkové kolo, slaměný betlém i Ježíškovu poštu. Adventní trhy nabízí hudbu, divadelní vystoupení a tradiční pochutiny z regionu i celé republiky, takže si tady každý najde svůj ideální vánoční zážitek.

Zámky ve svátečním

Adventní atmosféra nemine ani zámky. Ve Světlé nad Sázavou probíhá výstava Kouzlo Vánoc, která propojuje tradiční vánoční zvyky s moderními dekoracemi - tematicky laděné místnosti vás provedou od historických zvyků až po současnou výzdobu.

Na zámku ve Světlé nad Sázavou probíhá výstava Kouzlo Vánoc. Tematicky laděné místnosti návštěvníky provedou od historických zvyků až po současnou výzdobu.
Na zámku ve Světlé nad Sázavou probíhá výstava Kouzlo Vánoc. Tematicky laděné místnosti návštěvníky provedou od historických zvyků až po současnou výzdobu. | Foto: Vysočina Tourism/Milan Makovička

V Telči se můžete na místním zámku podívat do autenticky obnoveného bytu posledního majitele a prožít vánoční zvyky rodiny Podstatzky-Lichtenstein, doplněné o komentované prohlídky výstavy Jana Zrzavého v Zámecké galerii a vánoční řemeslné trhy v Konírně.

Jak vidno, Vysočina má Vánoce opravdu bohaté. Stačí se projít historickými náměstími, navštívit zámky a dílny, nasát vůni punče či svařáku a nechat se okouzlit tradicí i moderními světelnými zážitky. Advent zde nabízí vše - od klidu a rodinné pohody až po interaktivní zážitky, které potěší malé i velké.

 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Infografika

"On se snad zbláznil." Muž se vzdal majetku a utekl do divočiny, skončil tragicky

"On se snad zbláznil." Muž se vzdal majetku a utekl do divočiny, skončil tragicky

KVÍZ: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." Poznáte knihu podle první věty?

KVÍZ: "Dávejte pozor, co vám teďka řeknu." Poznáte knihu podle první věty?
Infografika

Zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze

Zemřel americký architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze
Magazín.Aktuálně.cz Obsah památka vánoční dekorace vánoční nakupování zámek program lifestyle Vánoce advent Vysočina Žďár nad Sázavou Telč Jihlava zámek Telč betlém Ježíšek světlo betlémské světlo instalace výstava prohlídka svátek Mikuláš svařené víno punč občerstvení bruslení videomapping dílna výroba anděl stezka

Právě se děje

před 11 minutami
Sbírku luxusních aut může vyměnit za roky vězení. Expilota F1 stíhají za zpronevěru

Sbírku luxusních aut může vyměnit za roky vězení. Expilota F1 stíhají za zpronevěru

Bývalý jezdec formule 1 Adrian Sutil je v Německu ve vazbě. Státní zástupce ho viní z těžkého podvodu a zpronevěry v rámci mezinárodní kauzy.
před 17 minutami

Letošní rozpočet někde neodpovídá realitě, tvrdí prezident kontrolorů Kala

Schválený státní rozpočet na letošní rok neodpovídá v některých oblastech realitě. Například výdaje na dotace na obnovitelné zdroje energie jsou podhodnocené, a naopak odhadované příjmy z prodeje…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 18 minutami
KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Infografika

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční filmové figury a pomozte jim najít cestu do snímku, z něhož pochází.
Aktualizováno před 20 minutami
"Je to týmové vítězství." Vejmelka zářil proti Vancouveru a stal se první hvězdou

"Je to týmové vítězství." Vejmelka zářil proti Vancouveru a stal se první hvězdou

Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 4:1 ve Vancouveru. Český brankář zastavil 31 střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.
Aktualizováno před 39 minutami
Vteřiny mizí, voda tíží. Podvodní šachy mění logiku v adrenalin

Vteřiny mizí, voda tíží. Podvodní šachy mění logiku v adrenalin

Podvodní šachy nutí hráče propojit strategii s výdrží. Jeden tah trvá jen tak dlouho, jak dlouho udržíte dech.
před 56 minutami

Krejčí dal pět trojek, ale s Atlantou v NBA o bod prohrál zápas s Denverem

Basketbalisté Atlanty podlehli o jediný bod 133:134 Denveru a v NBA prohráli potřetí za sebou. Hawks s Vítem Krejčím promarnili v domácím zápase vedení až o 23 bodů, český reprezentant proměnil pět…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Vánoce na Vysočině. Videomapping, Betlémská cesta, bruslení, svařák i punč

Vánoce na Vysočině. Videomapping, Betlémská cesta, bruslení, svařák i punč

Každé město na Vysočině láká na vánoční program – trhy, betlémy, zámky, videomapping, bruslení i netradiční zážitky.
Další zprávy