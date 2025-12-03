"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?

Nikola Bernard
před 23 minutami
O Vánocích nejde jen o vůni svařáku a poslouchání koled. Každým rokem jsou pro mnohé čím dál důležitější i vánoční tramvaje, které se mění v projíždějící světelné show. Stačí jediný jejich průjezd a advent je hned o poznání blíž. Vzniká tak krásná tradice, která spojuje města, rodiny i nadšence. A zimní dny jsou zase o něco hezčí. Jaká "vánočka" vás letos nadchla nejvíc? Hlasujte v naší anketě.
Velká města září
Letos vyjíždějí do ulic Plzně, Prahy, Brna, Ostravy, Olomouce i Liberce skutečné sváteční skvosty. Každé město k nim přistupuje jinak: někde převládá elegance, jinde hravost, folklor nebo světelná extravagance.
Společné však mají jedno: rozzáří tváře kolemjdoucích i cestujících - jak dokazují stovky reakcí lidí, kteří se jimi už stihli svézt.