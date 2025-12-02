Nejlepší video letošních Vánoc? Bratislavští BAstreet Boys zpívají Last Christmas

Bratislavské Vánoce letos odstartovaly s pořádnou dávkou humoru. Video s pozváním na rozsvícení vánočního stromečku na Hlavním náměstí se šíří sociálními sítěmi rychlostí blesku a dokazuje, že vánoční nálada nemusí být jen seriózní a uhlazená - ale že je hlavně o pohodě a radosti mezi lidmi.
BAstreet Boys & Last Christmas
A kdo za tím stojí? Hvězdami vánočního videa jsou úplně "obyčejní" zaměstnanci Komunálního podniku Bratislava - šofér, zametač, uklízeč…
Richard, Jaroslav, Arpád, Antonio a jejich kolegyně Chiara se toho ale nebojí a svých rolí se chopili jako profíci.
V oranžových montérkách to před kamerou rozjeli tak, že by jim svého času mohli závidět třeba i Backstreet Boys - ostatně na sociálních sítích už si od některých fanoušků vysloužili přezdívku BAstreet Boys.
A proč zrovna Last Christmas? "Pouštěli si vánoční písničky a tahle u všech okamžitě rezonovala," vysvětluje Peter Bubla, mluvčí bratislavského magistrátu.
Výsledkem je video, které baví samotné zaměstnance i tisíce lidí, kteří ho sdílejí dál a šíří tak vánoční atmosféru nejen v Bratislavě a na Slovensku.
Nápaditá Kaja
Za nápadem stojí Kaja Kowalczuková z oddělení marketingu a komunikace bratislavského magistrátu, která letos získala ocenění v soutěži Zlatý klinec, nejvýznamnější soutěži reklamní kreativity na Slovensku.
A pokud byste tuhle partu chtěli potkat i naživo, máte šanci - na bratislavském Hlavním náměstí budou adventní trhy i vánoční program probíhat až do 6. ledna. Udělejte si výlet k našim východním sousedům - možná BAstreet Boys zrovna zastihnete "v akci".
Bratislavské Vánoce
Kdy a kde?
- Trhy a program probíhají do 6. ledna 2026.
- Hlavní dění se odehrává v historickém centru - na Hlavním, Františkánském a Primaciálním náměstí.
Co vás čeká?
- Vánoční trhy s punčem, svařákem, tradičními dobrotami a stánky s dárky.
- Bohatý program s koncerty, vystoupeními a rodinnými aktivitami.
- Vánočně vyzdobené centrum, atmosféra historických uliček a možnost vánočních nákupů.
Více informací nejen k programu najdete na www.bratislavskevianoce.sk