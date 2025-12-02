Nejlepší video letošních Vánoc? Bratislavští BAstreet Boys zpívají Last Christmas

Magazín

Tak tuhle pecku si letos o Vánocích nesmíte nechat ujít. Města se předhánějí v nazdobených stromečcích a adventních trzích, ale Bratislava to rozjela ve velkém. Magistrát tu vytáhl doslova eso z rukávu – netradiční boy band! Nečekejte modely z plakátů – tihle borci jsou metaři z městských ulic. "Last Christmas" v jejich podání dává Vánocům úplně nový rozměr. Tenhle vánoční hit baví všechny.
Na fotografii zleva: Richard, Jaroslav, Arpád, Antonio.
Na fotografii zleva: Richard, Jaroslav, Arpád, Antonio. | Foto: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislavské Vánoce letos odstartovaly s pořádnou dávkou humoru. Video s pozváním na rozsvícení vánočního stromečku na Hlavním náměstí se šíří sociálními sítěmi rychlostí blesku a dokazuje, že vánoční nálada nemusí být jen seriózní a uhlazená - ale že je hlavně o pohodě a radosti mezi lidmi.

BAstreet Boys & Last Christmas

A kdo za tím stojí? Hvězdami vánočního videa jsou úplně "obyčejní" zaměstnanci Komunálního podniku Bratislava - šofér, zametač, uklízeč…
Richard, Jaroslav, Arpád, Antonio a jejich kolegyně Chiara se toho ale nebojí a svých rolí se chopili jako profíci.

V oranžových montérkách to před kamerou rozjeli tak, že by jim svého času mohli závidět třeba i Backstreet Boys - ostatně na sociálních sítích už si od některých fanoušků vysloužili přezdívku BAstreet Boys.

A proč zrovna Last Christmas? "Pouštěli si vánoční písničky a tahle u všech okamžitě rezonovala," vysvětluje Peter Bubla, mluvčí bratislavského magistrátu.

Výsledkem je video, které baví samotné zaměstnance i tisíce lidí, kteří ho sdílejí dál a šíří tak vánoční atmosféru nejen v Bratislavě a na Slovensku.

Nápaditá Kaja

Za nápadem stojí Kaja Kowalczuková z oddělení marketingu a komunikace bratislavského magistrátu, která letos získala ocenění v soutěži Zlatý klinec, nejvýznamnější soutěži reklamní kreativity na Slovensku.

A pokud byste tuhle partu chtěli potkat i naživo, máte šanci - na bratislavském Hlavním náměstí budou adventní trhy i vánoční program probíhat až do 6. ledna. Udělejte si výlet k našim východním sousedům - možná BAstreet Boys zrovna zastihnete "v akci".

Bratislavské Vánoce
Autor fotografie: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Bratislavské Vánoce

Kdy a kde?

  • Trhy a program probíhají do 6. ledna 2026. 
  • Hlavní dění se odehrává v historickém centru - na Hlavním, Františkánském a Primaciálním náměstí.

Co vás čeká?

  • Vánoční trhy s punčem, svařákem, tradičními dobrotami a stánky s dárky.
  • Bohatý program s koncerty, vystoupeními a rodinnými aktivitami.
  • Vánočně vyzdobené centrum, atmosféra historických uliček a možnost vánočních nákupů.

Více informací nejen k programu najdete na www.bratislavskevianoce.sk

 
