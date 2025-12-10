Magazín

Vánoce bez plýtvání: chytré triky, díky kterým letos nic nevyhodíte a ještě ušetříte

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Vánoce jako svátky konzumu a plýtvání? Naštěstí to už neplatí. Drtivá většina českých domácností se totiž snaží jídlem neplýtvat a využít přebytky do posledního. Jak jste na tom o svátcích vy? Přinášíme vám několik tipů, jak i o Vánocích a novoročních oslavách omezit plýtvání v kuchyni na minimum.
Největší chyba, kterou můžete své peněžence udělat? Vyrazit do předvánočního shonu naslepo, hladoví a s pocitem, že ten nákup "nějak dáte dohromady".
Největší chyba, kterou můžete své peněžence udělat? Vyrazit do předvánočního shonu naslepo, hladoví a s pocitem, že ten nákup "nějak dáte dohromady". | Foto: Shutterstock

Vyhazovat přebytky jídla s lehkým srdcem do koše, to Češi rozhodně nedělají rádi. Předvánoční průzkum platformy Nesnězeno ukázal, že české rodiny plýtvat nechtějí a jídlo o svátcích nevyhazuje polovina z nich. Tři čtvrtiny lidí dojídají přebytky v následujících dnech, 12 procent využívá mrazák a téměř osm procent obdaruje své blízké.

Související

Léky, co zatočí s cukrovkou i obezitou. S něčím takovým jsem se nesetkal, říká lékař

přednosta Centra diabetologie IKEM Martin Haluzík

"Je fajn vidět, že i o Vánocích, které jsou považovány za svátek konzumu a dopřávání si, se spousta lidí snaží jídlem neplýtvat. Vidíme to přitom nejen u naší komunity, která ráda přemýšlí nad tím, jak potraviny využít do posledního drobku," říká Jakub Henni z platformy Nesnězeno, která bojuje proti plýtvání potravinami. Jak letos předejít tomu, aby jídlo po svátcích skončilo v koši?

1. Vařte pro rodinu, ne pro menší vesnici

Bramborový salát v dětské vaničce? Tudy cesta k omezení plýtvání určitě nevede. Nevařte o svátcích tak, jako by měla dorazit drtivá většina obyvatel vaší čtvrti. Jídlo plánujte na počet porcí (samozřejmě pár navíc se nikdy neztratí) a podle toho nakupujte. Vánoce jsou sice svátky hojnosti, ale to se nerovná obžerství. Počítejte s tím, že během svátků každý ujídá cukroví, pohoštění donesou i návštěvy a přebytky se pak rychle kupí.

2. Plánujte, pište, sdílejte

Největší chyba, kterou můžete své peněžence udělat? Vyrazit do předvánočního shonu naslepo, hladoví a s pocitem, že ten nákup "nějak dáte dohromady". Výsledek? Pravděpodobně polovinu věcí zapomenete a dalších deset pak koupíte navíc - a po svátcích vyhodíte. Jděte na to letos jinak - nákupní seznam pište podle jídelníčku, sdílejte ho s rodinou a nakupujte přesně podle něj. A do obchodu vyrazte rozhodně až po obědě!

3. Zbytky nejsou odpad, ale příležitost

Přehnali jste to na Vánoce se zásobami pečiva? Z vánočky vykouzlíte výborný francouzský toast nebo skvělou žemlovku. Bramborový salát naservírujte návštěvám na chlebíčcích a z přebytku kořenové zeleniny si uvařte vývar do mrazáku - zabere vám jen minimum práce a může se vařit během sledování pohádek. Ovoce zase zužitkujte do pečeného čaje, který ocení i návštěvy.

4. Mrazák jako vděčná záchrana

Rozjeli jste se letos s cukrovím a máte obavy, že ho rodina nesní? Stát se to může - a v takovém případě prostě přebytky zamrazte. Cukroví uložte do vzduchotěsné dózy s víčkem a vytáhněte třeba jako první pomoc při nečekané návštěvě.

Související

Utečte z hektických Vánoc do minulosti. Takhle slavili svátky naši předci

tradice
7 fotografií

Do mrazáku může poputovat i přebytečné pečivo nebo pár porcí štědrovečerní polévky, které jste navařili až moc. Jen pamatujte, že hotová jídla je třeba rychle zchladit a dát mrazit ideálně v den přípravy.

5. Podělte se a pošlete jídlo dál

Každý na Vánoce nemá doma zásoby cukroví a někteří třeba nemají čas nebo chuť vařit. Zkuste domácí přebytky nabídnout o dům dál - třeba sousedovi, který je na svátky sám, nebo příbuzným, kteří letos nestíhají vánoční přípravy. Domácí cukroví potěší víc než kupovaná bonboniéra.

Co je Nesnězeno?

Nesnězeno je největší česká platforma, která od roku 2018 pomáhá snižovat plýtvání jídlem tím, že propojuje restaurace, pekárny, hotely i obchody s lidmi, kteří chtějí kvalitní potraviny za zvýhodněnou cenu. Podniky v aplikaci nabízejí zvýhodněné balíčky s přebytky potravin před datem expirace a uživatelé si je mohou jednoduše zakoupit a vyzvednout.

 
Mohlo by vás zajímat

Hřbitov bláznů z Amadea ožívá. Zničenou kapli ozdobí trnová koruna

Hřbitov bláznů z Amadea ožívá. Zničenou kapli ozdobí trnová koruna
6 fotografií

Kapela Lucie se rozpadla, i přes to hraje dál. Pražský koncert připomínal besídku

Kapela Lucie se rozpadla, i přes to hraje dál. Pražský koncert připomínal besídku

Krmila hady, teď peče psy a koně. Češka s vizáží rockerky ohromila svět svými dorty

Krmila hady, teď peče psy a koně. Češka s vizáží rockerky ohromila svět svými dorty
7 fotografií

S lístkem do tomboly za 100 eur můžete vyhrát Picassův obraz za více než milion eur

S lístkem do tomboly za 100 eur můžete vyhrát Picassův obraz za více než milion eur
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle Vánoce jídlo cukroví zdraví

Právě se děje

před 10 minutami
Jako proti nacistům. Rusové chystají "Norimberské tribunály" pro ukrajinské vojáky

Jako proti nacistům. Rusové chystají "Norimberské tribunály" pro ukrajinské vojáky

Bývalý ruský premiér Sergej Stěpašin prohlásil, že Rusko podle něj připravuje obdobu Norimberského procesu s údajnými neonacisty.
před 36 minutami

Něco takového byste od Dacie nečekali. Sandero má po modernizaci překvapivé ceny

Něco takového byste od Dacie nečekali. Sandero má po modernizaci překvapivé ceny
Prohlédnout si 20 fotografií
před 38 minutami
Odklad ETS 2 je úspěch. Cílem musí být emisní povolenky zrušit, tvrdí vláda v demisi

Odklad ETS 2 je úspěch. Cílem musí být emisní povolenky zrušit, tvrdí vláda v demisi

Odklad na rok 2028 ocenili také ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
před 53 minutami

Hřbitov bláznů z Amadea ožívá. Zničenou kapli ozdobí trnová koruna

Hřbitov bláznů z Amadea ožívá. Zničenou kapli ozdobí trnová koruna
Prohlédnout si 6 fotografií
Z kaple, kdysi jedné z dominant hřbitova, zůstaly po žhářském útoku v roce 1989 jen obvodové zdi a ohořelé torzo. Nyní se však konečně dočká nového architektonického pojetí. Rekonstrukce stavby - jejíž tvar evokuje trnovou korunu, tedy symbol bolesti, křehkosti, ale i naděje - vyjde na více jak 8 milionu korun (bez DPH) a vzešla z návrhu studia OHA architects. - archivní snímek
Projektové dokumentace mají být hotové na jaře 2026 - pokud rozpočet dovolí a práce budou pokračovat bez přerušení. "Chceme kultivovat celý hřbitov, ale s maximálním respektem. Každý zásah musí být pietní a pokorný," říká místostarosta a dlouholetý správce areálu Jiří Vítek.
před 1 hodinou
"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

"Jen to zneváží ženský sport." Tenisová bitva pohlaví Sabalenkové budí vášně

Neustále se pošťuchují a jsou přesvědčení o své výhře. Tenisová bitva pohlaví mezi Arynou Sabalenkovou a Nickem Kyrgiosem se neúprosně blíží.
před 1 hodinou
V Česku řádí "nová" chřipka. Udeří větší silou, varuje lékař a věští těžkou sezonu

V Česku řádí "nová" chřipka. Udeří větší silou, varuje lékař a věští těžkou sezonu

Subvarianta viru H3N2, která se do Česka šíří z jihu Evropy, je nakažlivější. Protože je nová, imunitní systém člověka se jí hůře ubrání.
před 1 hodinou

Nemocný Kondelík vypadl z hokejové reprezentace, nahradil ho Černoch

Hokejovou reprezentaci, chystající se v Liberci na start Švýcarských her, doplnil útočník Jiří Černoch, který nahradil nemocného Jáchyma Kondelíka. Devětadvacetiletý kapitán extraligových Karlových…
Přečíst zprávu
Další zprávy