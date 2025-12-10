Vánoce bez plýtvání: chytré triky, díky kterým letos nic nevyhodíte a ještě ušetříte

Vyhazovat přebytky jídla s lehkým srdcem do koše, to Češi rozhodně nedělají rádi. Předvánoční průzkum platformy Nesnězeno ukázal, že české rodiny plýtvat nechtějí a jídlo o svátcích nevyhazuje polovina z nich. Tři čtvrtiny lidí dojídají přebytky v následujících dnech, 12 procent využívá mrazák a téměř osm procent obdaruje své blízké.
"Je fajn vidět, že i o Vánocích, které jsou považovány za svátek konzumu a dopřávání si, se spousta lidí snaží jídlem neplýtvat. Vidíme to přitom nejen u naší komunity, která ráda přemýšlí nad tím, jak potraviny využít do posledního drobku," říká Jakub Henni z platformy Nesnězeno, která bojuje proti plýtvání potravinami. Jak letos předejít tomu, aby jídlo po svátcích skončilo v koši?
1. Vařte pro rodinu, ne pro menší vesnici
Bramborový salát v dětské vaničce? Tudy cesta k omezení plýtvání určitě nevede. Nevařte o svátcích tak, jako by měla dorazit drtivá většina obyvatel vaší čtvrti. Jídlo plánujte na počet porcí (samozřejmě pár navíc se nikdy neztratí) a podle toho nakupujte. Vánoce jsou sice svátky hojnosti, ale to se nerovná obžerství. Počítejte s tím, že během svátků každý ujídá cukroví, pohoštění donesou i návštěvy a přebytky se pak rychle kupí.
2. Plánujte, pište, sdílejte
Největší chyba, kterou můžete své peněžence udělat? Vyrazit do předvánočního shonu naslepo, hladoví a s pocitem, že ten nákup "nějak dáte dohromady". Výsledek? Pravděpodobně polovinu věcí zapomenete a dalších deset pak koupíte navíc - a po svátcích vyhodíte. Jděte na to letos jinak - nákupní seznam pište podle jídelníčku, sdílejte ho s rodinou a nakupujte přesně podle něj. A do obchodu vyrazte rozhodně až po obědě!
3. Zbytky nejsou odpad, ale příležitost
Přehnali jste to na Vánoce se zásobami pečiva? Z vánočky vykouzlíte výborný francouzský toast nebo skvělou žemlovku. Bramborový salát naservírujte návštěvám na chlebíčcích a z přebytku kořenové zeleniny si uvařte vývar do mrazáku - zabere vám jen minimum práce a může se vařit během sledování pohádek. Ovoce zase zužitkujte do pečeného čaje, který ocení i návštěvy.
4. Mrazák jako vděčná záchrana
Rozjeli jste se letos s cukrovím a máte obavy, že ho rodina nesní? Stát se to může - a v takovém případě prostě přebytky zamrazte. Cukroví uložte do vzduchotěsné dózy s víčkem a vytáhněte třeba jako první pomoc při nečekané návštěvě.
Do mrazáku může poputovat i přebytečné pečivo nebo pár porcí štědrovečerní polévky, které jste navařili až moc. Jen pamatujte, že hotová jídla je třeba rychle zchladit a dát mrazit ideálně v den přípravy.
5. Podělte se a pošlete jídlo dál
Každý na Vánoce nemá doma zásoby cukroví a někteří třeba nemají čas nebo chuť vařit. Zkuste domácí přebytky nabídnout o dům dál - třeba sousedovi, který je na svátky sám, nebo příbuzným, kteří letos nestíhají vánoční přípravy. Domácí cukroví potěší víc než kupovaná bonboniéra.
Co je Nesnězeno?
Nesnězeno je největší česká platforma, která od roku 2018 pomáhá snižovat plýtvání jídlem tím, že propojuje restaurace, pekárny, hotely i obchody s lidmi, kteří chtějí kvalitní potraviny za zvýhodněnou cenu. Podniky v aplikaci nabízejí zvýhodněné balíčky s přebytky potravin před datem expirace a uživatelé si je mohou jednoduše zakoupit a vyzvednout.