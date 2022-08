Válečný Afghánistán na vlastní kůži s knihou Karla Rožánka

Známý zahraniční reportér podává autentické svědectví z válkou zmítané země.

Psal se červen roku 2005, když Karel Rožánek v pražských Kbelích nasedl do vojenského dopravního letadla a poprvé vyrazil do Afghánistánu. Byl tehdy součástí delegace ministra obrany a vůbec netušil, co ho v zemi čeká. Jedno ale věděl jistě - chtěl poznat novou zemi spojenou jistou mírou nebezpečí. Během následujících let se do Afghánistánu mnohokrát vrátil a zpracoval zde řadu reportáží. Své zážitky a vzpomínky z divoké země nyní vydává v knize Zápisky z Afghánistánu.

Poprvé na afghánské půdě

"Doslova mě nadchla jiná příroda a pak zvláštní vůně té země. Cítil jsem z ní vyprahlý písek a suchý prach - tu specifickou vůni asi nedokážu přirovnat k ničemu, co jsem do té doby poznal." První osobní setkání s Afghánistánem udělalo na českého novináře dojem už na kábulském letišti, z něhož jsou vidět strmé štíty ostře řezaných hor. Záhy zamířil za českými vojáky, jichž tehdy v zemi sloužilo pouze patnáct. S kontingentem pyrotechniků tak vznikla Rožánkova první reportáž z Afghánistánu.

Novinář uprostřed konfliktu

Zatímco při první návštěvě to vypadalo, že se Afghánistán vydává mírovou cestou, o rok později už tomu bylo jinak. "Počet útoků na spojenecké síly se v roce 2006 oproti roku 2005 zvýšil až čtyřnásobně," píše Rožánek. "Mezi afghánskými vojáky, policisty i civilním obyvatelstvem si v té době boje a teroristické útoky vyžádaly už přes čtyři tisíce mrtvých." Bezpečnostní situace se z pohledu koaličních jednotek zkrátka změnila - začala asymetrická válka s Tálibánem.

Rapidně se zvýšil počet útočících sebevražedných atentátníků a situace v zemi spěla k čím dál hlubší destabilizaci. Vyostření situace mělo zásadní dopad na Rožánkovu novinářskou praxi: od doby, kdy se boje v Afghánistánu rozhořely naplno, se v této zemi ocital stále častěji.

Vzpomínky na válku, vzpomínky na přátelství

Jak probíhal boj s Tálibánem a co vedlo k tomu, že v roce 2021 dobyl zpět celou zemi? Které konkrétní úkoly česká armáda v Afghánistánu plnila? Jak reagovalo armádní velení na zavraždění českých vojáků? To vše a mnohem víc se dozvíte v knize Zápisky z Afghánistánu. Karel Rožánek strávil na místech bojů dlouhé týdny, proto s řadou vojáků navázal přátelské vztahy. Jeho výpověď je tak nejen pohledem novináře na dění ve válkou zmítané zemi, ale i emotivní vzpomínkou na lidi, s nimiž se sblížil v extrémních podmínkách.

Reportážní knihu, již doprovázejí unikátní fotografie kameramana Lukáše Roganského, seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.