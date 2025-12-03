Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Váháte, co nadělit pod stromeček mužům v rodině? Vsaďte na chytré dárky od Huawei

komerční článek
před 2 hodinami
Pro tatínky, bratry i partnery – prohlédněte si 3 tipy na smart dárky z vánoční nabídky Huawei.
Foto: komerční článek

Do kanceláře i na cesty - chytrá maličkost pro každého

Každá žena dobře ví, že vybírat dárky pro muže je velká výzva. Buď všechno mají, nebo "nic nechtějí". My pro vás proto máme tip, jak v takových chvílích reagovat - vsaďte na dárky s celodenním využitím, třeba v podobě sluchátek. Přijdou vhod nejen při dojíždění do práce nebo do školy, k vyřizování hovorů v open space kanceláři i v rušné kavárně, ale také ke sportu, a zábavě. Sluchátka představují univerzální chytrý dárek, kterým potěšíte nejednoho člena rodiny napříč generacemi.

Ve vánoční nabídce Huawei objevíte lehká a díky ergonomickému designu v uších i pohodlná sluchátka Huawei FreeBuds SE 4 ANC, která se postarají až o 50 hodin přehrávání hudby. Díky snímání zvuku hned ze tří mikrofonů a funkci blokování okolních ruchů sluchátka zvýrazní tón hlasu a postarají se tak o křišťálově čisté hovory prakticky odkudkoli. Ať už hledáte ideální dárek pro bratra nebo tatínka, se stylovými a pohodlnými sluchátky rozhodně nešlápnete vedle. V rámci Huawei vánoční nabídky seženete FreeBuds SE 4 ANC až do 28. prosince za speciální cenu 1 349 Kč.

Foto: komerční článek

Od cyklistiky po turistiku - chytrý parťák pro milovníky sportu

Vánoce jsou ideální příležitostí, jak podpořit sportovní ambice vašich blízkých něčím, co jim skutečně pomůže posunout motivaci i výkon o kus dál. Ať už je váš blízký nadšeným cyklistou, nebo jeho ideální víkendovou aktivitu představuje chození po horských hřebenech, chytré hodinky Huawei Watch GT 6 mu budou perfektním pomocníkem na každém kroku. Díky jejich vysoce odolnému designu a safírovému sklíčku si hravě poradí i s náročnými podmínkami. Nárazy, škrábance, pot ani voda pro ně nepředstavují žádným problém. Watch GT 6 drží tempo s každým dobrodružstvím.

Foto: komerční článek

Díky široké nabídce sportovních funkcí a režimů si s hodinkami GT 6 přijde na své každý. Horská střediska pomalu zahajují sezónu, a tak nadšené lyžaře jistě potěší rozsáhlé statistiky - včetně monitoringu rychlosti i ujeté vzdálenosti. Hodinky si však oblíbí i ti, kteří preferují posilovnu, běh nebo cyklistiku. Smartwatch jsou navíc dostupné hned ve třech barevných provedení: s černým fluoroelastomerovým páskem, v šedé kompozitní kůži nebo v zelené variantě. Jsou tak nejen chytrým pomocníkem ke každé aktivitě, ale i stylovým doplňkem, který nepokazí žádný outfit. V rámci vánoční nabídky Huawei jsou hodinky Watch GT 6 k dispozici za akční cenu 5 669 Kč. Verzi Pro, která zážitek ze sportu posune na ještě vyšší úroveň, pořídíte pak za vánoční cenu 8 549 Kč.

Foto: komerční článek

Ohlídejte zdraví vašich blízkých nejen o Vánocích

Zdraví by vždy mělo být na prvním místě. Pokud Vám tedy záleží na zdravotním stavu vašich blízkých, s Huawei Watch D2 rozhodně nešlápnete vedle. Jde totiž o jediné hodinky značky, které kromě klasických sportovních funkcí umí měřit krevní tlak, EKG, hladinu kyslíku v krvi, teplotu pokožky a disponují i ambulantním monitoringem krevního tlaku kdykoli a kdekoli. Nabídnou také měření hladiny stresu a analýzu spánku, což ocení každý muž, který má nonstop plný kalendář. Watch D2 jsou tak skvělou volbou nejen pro aktivní životní styl, ale i pro starší členy rodiny či každého, kdo klade důraz na prevenci. Huawei Watch D2 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei v akční nabídce za 7 999 Kč.

Foto: komerční článek

Ať už se rozhodnete pod stromeček zabalit chytré hodinky nebo sluchátka, kompletní nabídku chytrých zařízení za exkluzivní ceny najdete na oficiálních stránkách Huawei. Objevte kouzlo chytrých dárků a nadělte letos svým blízkým smart pomocníky, které jím usnadní jejich každodenní aktivity.

 
Mohlo by vás zajímat

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?
Přehled

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou

Ozzy už se 77. narozenin nedožil. Prince temnot trápilo několik nemocí najednou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Komentátoři se přestali ovládat. Magické kousky Češek vyvolaly ve světě euforii

Ženská asociace WTA nechala fanoušky volit nejlepší výměny uplynulého ročníku. Nyní už je znám finálový seznam.
před 15 minutami
Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro
3:46

Může za to babička, říká nově vybraný ředitel prestižního festivalu Pražské jaro

"Člověk někdy potřebuje změnu, v České filharmonii jsem patnáct let," reagoval nový ředitel Robert Hanč na dotaz, proč se přihlásil do konkurzu.
před 24 minutami
"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?
Přehled

"Vánočky" vyjely do českých měst. Která vánoční tramvaj je letos nejkrásnější?

Tradice zdobení tramvají spojuje města, rodiny i nadšence. A zimní dny jsou díky tomu zase o něco hezčí. Jaká "vánočka" vás letos nadchla nejvíc?
Aktualizováno před 29 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 56 minutami
Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Děsivé záběry během živého vysílání. Moderátorka zkolabovala, zasáhnout musel Wright

Skutečné drama se odehrálo v úterý večer před kamerami ITV.
před 58 minutami

Policie evakuuje školu v Uherském Brodě, hrozí výbuch neznámé látky

Policie se aktuálně podílí na evakuaci 450 lidí ze Základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

Chcete klíč k bitcoinové peněžence a 60 tisíc? Čtěte knihu Zmizení Satoshi Nakamota

V pondělí 1. prosince večer se odehrál slavnostní křest knihy o tajemném tvůrci bitcoinu a její autoři u té příležitosti vyhlásili i speciální soutěž.
Další zprávy