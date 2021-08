Turistům vadí kokrhání kohoutů a kravince. To jste tu špatně, vzkazuje jim městečko

Španělské městečko Ribadesella řeší problém s nespokojenými turisty. Ti si stěžují na to, že je na dovolené brzy ráno budí hlasití kohouti nebo že je v ulicích obtěžují kravince od dobytka. Místní zastupitelé však nehodlají nevrlým měšťákům ustupovat a na všechna rizika venkovského života je upozorňují prostřednictvím ironických plakátů.

Přímořské městečko Ribadesella ležící na pobřeží španělské Asturie je lákavým cílem turistů. Návštěvníci si však místním radním v poslední době čím dál víc stěžují na nepříjemnosti spojené s venkovským životem. Někomu vadí hýkající osli, jinému zase kravince od dobytka procházejícího ulicemi, které jsou v obci s 5700 obyvateli na denním pořádku.

"Minulý týden nám třikrát nebo čtyřikrát po sobě volala dáma, kterou v pět ráno probouzel kohout. Požadovala, abychom s tím konečně něco udělali," popsal pro britský deník The Guardian starosta Ramón Canal. Spolu se zbytkem městského zastupitelstva se tedy dali do práce, jen nereagovali tak, jak by si reptající turisté představovali.

Namísto umravňování nezbedných zvířat radní vyrukovali s ironickými plakáty, které na všechna rizika dovolené na venkově hosty předem upozorňují. "Máme tady kostelní zvony, které pravidelně cinkají, i kohouty, co brzy ráno kokrhají. A nechybí tu ani stáda hospodářských zvířat se zvonci na krku, které taky dělají hluk. Pokud se přes to nedokážete přenést, jste na špatném místě," píše se na letácích, které se nedávno objevily v ulicích Ribadeselly.

Starosta městečka doufá, že se mu tímto způsobem podaří překlenout nepochopení mezi venkovany a obyvateli měst, kteří si na periferii přijíždějí odpočinout. "Lidi si musí uvědomit, že mléko se neobjevuje rovnou v kartonech, že ho produkují krávy a že ty krávy někdo musí krmit a starat se o ně," upozornil Canal.

Zmíněné plakáty přitom nebyly jeho vlastní nápad, převzal je z vesnice Saint-André-de-Valborgne na jihu Francie, která měla s nevrlými měšťáky stejný problém. Zastupitelé z Ribadeselly ale nechtějí turisty jen varovat. "Pokud patříte k těm, kteří s toulavými ovcemi a hlasitými kohouty nemají problém, můžete si užít krásu okolní krajiny i výrobky našich skvělých farmářů a řemeslníků," lákají.

