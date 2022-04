Cobainova kytara ze slavného klipu Smells Like Teen Spirit jde do dražby za miliony

Kancelář veřejného ochránce práv v Brně loni přijala 7988 podnětů. Novinářům to řekl ombudsman Stanislav Křeček. Bylo to o 62 podnětů více než o rok dříve. Nejvíce se jich týkalo sociálního zabezpečení, dále stavebnictví a zdravotnictví, ale také například armády. Úřad zjistil přes 630 pochybení, v 17 případech odmítly úřady chybu napravit a ombudsman využil sankce v podobě zveřejnění případu. Počet obdržených podnětů ale výrazně narostl letos, a to už na deset tisíc.

Z celkového počtu přijatých podnětů loni 70 procent spadalo do působnosti veřejného ochránce práv a mohl se jimi zabývat. "Počet podnětů se zvyšuje, obrací se však na nás i lidé s podněty, které nejsou v naší působnosti. Jde například o občanskoprávní spory. I těmto lidem ale radíme, na koho se mají ve věci obrátit, zasahovat do toho ale nemůžeme," uvedl Křeček.

Ombudsman zmínil, že jeho úřad provádí nyní činnost ve velmi složité době, a to v souvislosti s covidem a situací na Ukrajině. Činnost vlády je podle něj nyní především zaměřena na zahraniční politiku. "Část veřejnosti tak má dojem, že její práva nejsou chráněna tak, jak by měla být. Od začátku roku jsme tak přijali deset tisíc podnětů už nyní," uvedl Křeček.