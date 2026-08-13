Vzácná rostlina Osa pulchra poprvé výrazněji vykvetla v pražské botanické zahradě v Troji. Návštěvníci ji nyní mohou vidět ve skleníku Fata Morgana, kam ji zahrada přesunula z pěstebního zázemí.
Rostlina pochází z malé oblasti na pacifickém pobřeží Kostariky, je jediným zástupcem svého rodu a patří mezi ohrožené druhy. ČTK o tom informovala mediální zástupkyně Botanické zahrady Praha Darina Miklovičová.
Rostlinu Osa pulchra popsali vědci v roce 1979. Ve volné přírodě roste na malém území poloostrova Osa na pacifickém pobřeží Kostariky, podle kterého získala své rodové jméno, a zasahuje také do Panamy. V Kostarice jsou známé dvě populace, každá čítá zhruba 30 rostlin. Druh je proto hodnocen jako ohrožený v kategorii EN, která je druhou nejvyšší kategorií ohrožení. Patří do čeledi mořenovitých, kam se řadí například také kávovník nebo svízel.
Botanická zahrada získala semena Osa pulchra na podzim 2019 od semenářské firmy. Semena pocházela z pěstovaných rostlin v Kostarice a jejich získání mělo přispět k rozšíření druhu a snížení rizika jeho úplného vyhynutí. Poprvé rostlina v Troji vykvetla v roce 2024, letos se na ní ale poprvé objevilo větší množství květů. „Velké květy jsou výrazně vonné, zejména v noci a opylovačem jsou netopýři,“ uvedla Miklovičová.
Rostlina byla z pěstebního zázemí přesunuta do skleníku Fata Morgana, aby ji mohli vidět také návštěvníci. Na jaře příštího roku by tam měla být vysazena natrvalo, a zůstat tak součástí expozice.
Botanická zahrada má ve své sbírce také další vzácné a ohrožené rostliny, jejichž pěstováním se snaží přispět k jejich zachování mimo jejich přirozené prostředí.
Botanická zahrada Praha byla založená v roce 1969. Více než 20 let ji však veřejnost mohla navštívit jen ve dnech otevřených dveří, celoročně přístupná je od srpna 1992. Venkovní expozice se rozkládají na ploše téměř 25 hektarů. V areálu mohou návštěvníci vidět 15 tisíc druhů stromů a květin. V 90. letech zahrada získala do správy památkově chráněnou Vinici svaté Kláry, kterou mohou zájemci navštívit každý den.
Zdroj: ČTK
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