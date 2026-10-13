Nenápadná houba, který napadá obilí, stála ve středověku za záhadnými epidemiemi a upalovali kvůli ní čarodějnice. Jedy v ní obsažené totiž mohou způsobovat halucinace i křeče. Jeho stopy teď inspektoři našli v tmavé chlebové mouce z jihočeského mlýna.
Žitná mouka tmavá chlebová z Mlýna Mirotice obsahovala víc námelových alkaloidů, než povoluje zákonný limit. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ji odebrali 3. 6. 2026 přímo v mlýně v Miroticích na Písecku.
Jde o mouku v padesátikilových polypropylenových pytlích s datem výroby 29. 5. 2026 a minimální trvanlivostí do 29. 11. 2026. Inspekce ji zařadila mezi nebezpečné potraviny, protože potravina znečištěná cizorodými látkami se za bezpečnou nepovažuje.
Námelové alkaloidy vyrábí houba paličkovice nachová (Claviceps purpurea). Napadá obilí, nejčastěji žito, a v klasu místo zrna vytvoří tmavý rohovitý útvar, takzvaný námel. Pokud se námel při čištění obilí nevytřídí, jeho jedy přejdou do mouky.
Otravu, které odborníci říkají ergotismus, znali lidé už ve středověku pod jménem „oheň svatého Antonína“. Projevovala se křečemi, halucinacemi, v některých případech i odumíráním tkání. Popsané byly i neurotoxické příznaky a dobře známý je i mechanismus, kterým ovlivňuje endokrinní systém.
Dnes podobné epidemie nehrozí, právě proto ale úřady obsah alkaloidů v mouce hlídají.
Vejce s trusem, krví a plísní
Závažné pochybení inspektoři našli také v královéhradecké prodejně Lidl na Pilnáčkově ulici. Čerstvá podestýlková vejce v balení po 30 kusech, na obalu stála firma Česká vejce CZ z Jičína a minimální trvanlivost balení mělo do 4. 7. 2026.
Problém byl ve znečištěných skořápkách, na třech z nich byl trus s krví, na jednom rostla plíseň a pět vajec bylo naprasklých. Inspekce je zařadila mezi nejakostní potraviny.
Zdroj: SZPI - Potraviny na pranýři, SZÚ
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