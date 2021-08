V Sexu ve městě hrají i pornoherečky. Tvůrci potřebovali autentické záběry

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner si na evropském šampionátu ve Vídni o medaile nezahrají. Čtvrtfinálovou bitvu s Nizozemci Stefanem Boermansem a Yorickem de Grootem, jenž byl hvězdou dramatického zápasu, prohráli 16:21, 21:16 a 10:15. Děleným pátým místem čeští reprezentanti po olympijském turnaji poznamenaném covidem-19 a karanténou vyrovnali na ME své maximum.

Ženám vládnou druhým rokem po sobě Švýcarky. Nina Betschartová a Tanja Hüberliová ve finále porazily nizozemský pár Katja Stamová, Raisa Schoonová hladce ve dvou setech a navázaly na loňský triumf krajanek Joany Heidrichové s Anouk Vergéovou-Dépréovou. Hüberliová už přitom hrála třetí evropské finále, uspěla však až letos. Bronz získaly Karla Borgerová a Julia Sudeová z Německa.

Perušič se Schweinerem vstupovali do vídeňského šampionátu jako nasazené dvojky. Tři zápasy na žhavém písku v rakouské metropoli vyhráli, ale dnes narazili na výborně hrající Nizozemce. Zejména jednadvacetiletý De Groot nenechal v poli spadnout jediný útok české dvojice a s Boermansem vrátili rodákům z Prahy letošní prohru ze Světového okruhu v Soči.

Perušič a Schweiner chtěli na ME vyšperkovat životní sezonu, v níž na světových turnajích posbírali kompletní sbírku medailí: v Dauhá v březnu jako první Češi získali zlato, v Cancúnu následně vybojovali bronz a v červnu doma v Ostravě stříbro. Olympijský turnaj v Tokiu jim pokazil Perušičův pozitivní test na koronavirus a ze skupiny po úvodní kontumaci dál neprošli. O to víc si chtěli ve Vídni spravit chuť.

Nizozemci však dnes byli zpočátku bezchybní, neměli problém s příjmem a v útoku nenechali vyniknout polaře Perušiče či Schweinerův blok, který takto bodoval v prvním setu jen jednou. Češi prohrávali brzy o čtyři body 7:11 a náskok už nestáhli.

Ve druhé sadě ale vykřesali naději na postup do semifinále, zvlášť když Boermans předvedl sérii tří chyb. De Groot však parťáka podržel a v závěru tie-breaku to byl on, kdo Nizozemcům zařídil nedělní boje o evropské medaile. Po triumfu před měsícem na čtyřhvězdičkovém turnaji v Gstaadu sahají po dalším pódiu.

Český beachvolejbal dál čeká na medailový úspěch mužů na ME, naposledy se o něj postarali mistři Evropy z roku 1996 Marek Pakosta a Michal Palinek. Ženské dvojice naopak patřily v posledních letech k nejlepším, zatím poslední medailí byl bronz Barbory Hermannové s Markétou Nausch Slukovou z roku 2018.