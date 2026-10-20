Přeskočit na obsah
Benative
20. 10. Vendelín
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

V roce 2002 vrahovi zametla kuchyň a utekla. Dívka pomohla vyřešit tři vraždy

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Když jí cizí muž na zahradě přitiskl hlaveň pistole ke krku a nacpal ji do auta, patnáctiletá Kara Robinsonová nepropadla panice. Místo křiku začala v duchu počítat zatáčky, ukládat si do paměti jména z vizitek na lednici a čekat, až únosce usne. Její neuvěřitelný útěk v roce 2002 nejenže zachránil její vlastní život, ale policii dovedl k vrahovi tří pohřešovaných dívek.

The,Imprint,Of,A,Child's,Palm,On,A,Foggy,Window,
Patnáctiletá Kara Robinsonová si všímala každého detailu a čekala na příležitost k útěku. Když přišla, dokázala se nejen zachránit, ale také dovést policii na stopu sériového vraha. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – EVdesing EV
Reklama

Klečela skrčená v plastovém boxu na zadním sedadle cizího auta. Muž, který ji tam pod pohrůžkou pistole donutil vlézt, ji odvážel neznámo kam. Kara Robinsonová se soustředila na cestu. Počítala zatáčky, poslouchala rádio a snažila se zapamatovat si všechno, co by jí mohlo pomoct. Dokonce i výrobní číslo uvnitř nádoby.

„Můj pud sebezáchovy mi řekl: Dobře, shromáždíme co nejvíc informací,“ vzpomínala. Netušila, že ji čeká osmnáct hodin v zajetí. Ani že podrobnosti, které si právě ukládala do paměti, později pomohou odhalit vraha tří dívek.

Související

Přijel s letáky a vytáhl pistoli

Ještě odpoledne 24. června 2002 zalévala rostliny před domem kamarádky ve West Columbii v Jižní Karolíně. Na příjezdovou cestu zabočil pontiac. Vystoupil z něj muž v džínách, košili a kšiltovce, který držel letáky a zajímal se, jestli jsou doma rodiče.

„Řekla jsem: Tohle není můj dům. Tohle je dům mojí kamarádky,“ popsala Kara. Muž se tedy zeptal na kamarádčiny rodiče. Odpověděla mu, že její matka doma není.

Reklama
Reklama

Jeho přítomnost jí připadala zvláštní, přesto počáteční pochybnosti zahnala. Muž přistoupil blíž s tím, že jí letáky jen nechá. Místo toho vytáhl pistoli, přitiskl jí ji ke krku a donutil ji vlézt do auta.

Během jízdy se Kara snažila zachytit i detaily, kterým by jindy nevěnovala pozornost. Únosce poslouchal stanici s klasickým rockem a kouřil červené marl­bora. Cestou zastavil, sundal jí pouta a roubík. „Pamatuj ale, že jsem to já, kdo má zbraň,“ řekl jí. Potom ji dopravil do svého bytu.

Související

Uvnitř bylo plno věcí, morče, ještěrka a další drobná zvířata. Hřeben s dlouhými zrzavými vlasy. Kara se rozhlížela a hledala cokoli, co by jí pomohlo muže identifikovat. Na lednici si všimla údajů o jeho lékaři a zubaři. I ty se snažila si zapamatovat.

Jejím únoscem byl osmatřicetiletý Richard Evonitz. Že už zavraždil tři dívky, tehdy Kara nevěděla.

Reklama
Reklama

Čekala, až usne

Evonitz ji opakovaně sexuálně napadal a poutal k posteli. Kara se přesto snažila chovat tak, aby ho uklidnila. Když jí nabídl jídlo, odmítla a místo toho se zeptala, jestli pro něj může něco udělat. „Nakonec jsem mu zametala kuchyň,“ popsala.

Podle šerifa Leona Lotta jí právě takové chování mohlo zachránit život. „Jen ho uklidňovala a snažila se, aby se cítil příjemně. Získávala jeho důvěru. A přesně to dělají policejní vyjednavači,“ vysvětlil.

Související

Na příležitost k útěku čekala až do časného rána. Evonitz konečně spal a jí se podařilo vyprostit jednu ruku z pout. Uvolnila také připoutanou nohu a potichu došla ke vstupním dveřím.

„Položila jsem ruku na kliku,“ popsala. „Prostě jsem běžela. Ani na vteřinu jsem se neohlédla. Bála jsem se, že se podívá z okna, vezme zbraň a zastřelí mě.“

Reklama
Reklama

Na parkovišti zahlédla v jednom z aut dva lidi. Bosá se k nim rozběhla a požádala je, aby ji odvezli na policii.

Výstřižky o zavražděných dívkách

Na stanici vylíčila, co se stalo. Dokázala ale nabídnout i podrobnosti, které policistům pomohly najít místo, kde ji muž věznil.

Související

Evonitz už byl sice pryč, uvnitř ale vyšetřovatelé našli truhlu s výstřižky o neobjasněných vraždách dalších tří dívek. Důkazy ho později spojily se všemi třemi případy. Šestnáctiletá Sofia Silva zmizela v roce 1996. O rok později někdo unesl sestry Kristin a Kati Liskovy, kterým bylo patnáct a dvanáct let. Jejich rodiny dosud nevěděly, kdo je zabil.

Policie Evonitze dostihla na Floridě. Po automobilové honičce ho obklíčila a on se zastřelil. Kara se později setkala s rodinami zavražděných dívek. „Měla jsem pocit, že těm rodinám dávám něco, co by beze mě možná nikdy nezískaly,“ řekla.

Reklama
Reklama

Teprve tehdy jí podle jejích slov naplno došlo, co její útěk znamenal i pro ně. „Byla to jedna z nejdůležitějších věcí, které mě kdy potkaly,“ řekla.

Sama pak nastoupila k policii a vyšetřovala sexuální násilí a zneužívání dětí. Dnes má tři děti a pomáhá dalším přeživším. S Evonitzovou bývalou manželkou navíc v dokumentární sérii The Serial Killer Connection pátrá po jeho dalších možných obětech.

Související

Nechce ale, aby ji únos definoval. „To není to, kým jsem,“ říká. „Je to jen část mého příběhu.“

VIDEO: Začátkem 90. let terorizuje Bratislavu brutální slovenský sériový vrah, který zabíjí osamělé ženy v jejich přízemních bytech. Vniká k nim v noci oknem, ubíjí je kovovou tyčí a znásilňuje jejich mrtvoly. Policie tápe.

Začátkem 90. let terorizuje Bratislavu brutální slovenský sériový vrah, který zabíjí osamělé ženy v jejich přízemních bytech. Vniká k nim v noci oknem, ubíjí je kovovou tyčí a znásilňuje jejich mrtvoly. Policie tápe. | Video: TV Nova

Zdroje: ABC News, People, True Crime News

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Promenade,And,Beach,In,The,Old,Town,Of,Marsala,,Trapani,
Promenade,And,Beach,In,The,Old,Town,Of,Marsala,,Trapani,
Promenade,And,Beach,In,The,Old,Town,Of,Marsala,,Trapani,

Tragédie na Sicílii. V přístavu našli tělo české turistky

V přístavu města Marsala na Sicílii policie a záchranáři v neděli vylovili tělo české turistky, která se utopila. Píší to místní média. Podle nich žena pobývala v přístavu na pronajaté lodi. České ministerstvo zahraničí v úterý potvrdilo, že na Sicílii nalezli mrtvou českou občanku. Podle úřadu se po ní pátralo od neděle, kdy její zmizení ohlásili spolucestující z jachty.

Michal Doležel, Adam Skokan, Marek Sovka, Jan Grolich, politik
Michal Doležel, Adam Skokan, Marek Sovka, Jan Grolich, politik
Michal Doležel, Adam Skokan, Marek Sovka, Jan Grolich, politik

Začátek konce TOP 09? Grolich odloudil straně velká jména, šéf topky zuří

TOP 09 na jihu Moravy opouští několik desítek výrazných tváří. Mimo jiné bývalý starosta obce Branišovice a náměstek krajského hejtmana Marek Sovka. Anebo stávající starosta Letovic Petr Novotný. Nejen oni budou od teď součástí „nových“ lidovců Jana Grolicha. Popuzená reakce šéfa topky na sebe nenechala dlouho čekat.

Reklama
ČR-divadlo-Štěpnička-pietní-FASTPIX
ČR-divadlo-Štěpnička-pietní-FASTPIX
ČR-divadlo-Štěpnička-pietní-FASTPIX

Lidé při posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou zaplnili Národní divadlo

Herečtí kolegové i veřejnost v úterý při posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou zaplnili pražské Národní divadlo (ND). Dlouholetý člen Činohry ND, divadelní a filmový herec a mistr v dabingu zemřel v neděli 11. října ve věku 79 let. Obřad začal v 11:00, veřejnost mohla položit květiny k rakvi na jevišti od 10:30.

Reklama
Reklama
Reklama