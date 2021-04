Z pohledu dolů tuhne krev v žilách. Extrémní lávka v Portugalsku trhá rekordy

Portugalský geopark Arouca se nyní pyšní nejdelším visutým mostem pro chodce na světě. Slavnostně otevřená pěší lávka visí ve výšce 175 metrů a je 516 metrů dlouhá. Adrenalinový zážitek při přecházení lávky umocňuje ocelová mřížka, díky níž vidí návštěvníci pod svýma nohama zalesněnou propast. Podívejte se na video s dechberoucími záběry portugalské atrakce.

Visutý most se nachází na severozápadě Portugalska v oblasti Arouca, která je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Ocelová lávka spojuje vodopád Aguieiras s propastí Paiva, kterou protéká stejnojmenná řeka.

"Musím přiznat, že jsem se trochu bál. Ale stálo to za to, protože to byl mimořádný a unikátní zážitek. Velmi to doporučuju," popisoval své pocity Hugo Xavier, který byl jedním z prvních návštěvníků nově otevřeného mostu. "Je to ale opravdu nával adrenalinu, být tak vysoko, cítit, jak se most trochu třese, dívat se dolů a vidět tekoucí řeku. Je to úžasné," dodal.

Místní obyvatelé doufají, že pěší lávka přiláká do oblasti Arouca nové turisty. Výstavba celého díla trvala přes dva roky a stála 2,3 milionu eur (asi 60 milionů korun). "Mostní konstrukce vypadají skoro jako součást krajiny. Je to velmi úspěšný projekt a jsem opravdu pyšná - jako všichni v Arouce - na tento úspěch," uvedla Margarida Belemová, starostka městečka Arouca.

Nejdelším visutým mostem pro chodce se dosud pyšnili ve Švýcarsku, uvádí stanice CNN. Pěší lávka Charles Kuonen ve švýcarské Randě je dlouhá 494 metrů.