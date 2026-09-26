„Čiluj, vibuj, všechno bude,“ vzkazuje herečka Alena Doláková svému mladšímu já, které věřilo, že úspěch si člověk musí tvrdě vydřít. I proto se pustila do nového podcastu Prskavky, kde chce s humorem mluvit o věcech, které sice všichni řeší, ale často o nich nemluví. O popularitě, feminismu, ženském těle i o tom, proč pocit, že jsme „dost“, nepřichází automaticky s úspěchem, mluví bez příkras.
Aleno, zbrusu nový podcast Prskavky, který vychází ve spolupráci s webem Žena.cz tvoříte společně s Lucií Macháčkovou a Kateřinou Haškovou. Jaká témata v něm otevíráte?
Chceme s humorem komentovat, co se děje, a otevřít i témata, která ve veřejném prostoru chybějí. Chtěla bych tam mít i životy našich posluchačů. Aby lidé mohli psát nebo volat se svými problémy, které třeba nemůžou nikde jinde sdílet. To mě ostatně baví úplně nejvíc i na stand-upu, ten kontakt s lidmi.
Proč je pro vás kontakt s publikem tak důležitý?
Protože film je v tomhle strašně oddělený od lidí. Jsme někde v Karlových Varech nebo na natáčení a já vůbec nevím, jak žijí lidé, kteří chodí do kanceláře, mají běžné životy a řeší úplně jiné věci. Mě strašně baví poslouchat jejich názory, jejich dialogy, vědět, jaký mají život. To je na tom nejlepší. Chtěla bych, abychom byli komunita, zvedali si náladu a nebrali se pořád tak vážně. Proto mi při naší tvorbě jde o navázání blízkosti, důvěry, nadhledu a pochopení, co vám dá vaše kamarádka.
Koho byste Prskavkami chtěly oslovit?
Hodně mileniály, protože jsme mileniálky. Ale doufám, že nás budou poslouchat i chlapi. To by mě bavilo hodně - propojit nejen různé společenské bubliny, ale i genderové.
Vy jste velmi barevná osobnost a za svou kariéru jste si vysloužila celou řadu různých nálepek. Kdybyste je teď všechny odložila, kdo je Alena Doláková?
„Člověk, který se právě vrátil z Itálie a miluje život. Miluju barvy moře, oblohy, zelený a modrý dveře, srdečný Italy, madonky, Pannu Marii. Zajímá mě náboženství, literatura, hudba, poezie. Takže jsem teď taková volnočasová Alena. Po sedmi měsících o pěti hodinách spánku a bez víkendů jsem týden jen koukala na moře a existovala.“
Zmínila jste madonky. Co vás na nich tolik přitahuje?
Mám ty ikonky hrozně ráda, protože v nich vidím ty ženské archetypy, co mi přijdou důležité. Fascinuje mě třeba rozdělení na Magdalenu a Marii. Co představuje Marie? A proč to vlastně pořád dělíme? Proč nemůžeme tyhle dvě ženské podoby nějak spojit? Náboženská ikonografie se mi líbí i vizuálně, ale zajímá mě hlavně ten spirituální přesah. Přináší mi to klid. Itálie je pro mě místo, kam odjíždím meditovat, modlit se a být v přítomnosti.
Působíte jako velmi silná žena. Jaká část třeba vaší osobnosti je úplně jiná, než jak ji lidé zvenku vnímají?
Jsem strašně citlivá. Křehká, hypersenzitivní a starostlivá. Ráda všem vařím, vykládám taroty, jsem ráda s dětmi. Dlouho jsem ale měla ve společnosti takovou tu image silné ženy a tuhle křehkost jsem schovávala. Teď mám pocit, že z toho trochu vystupuju. Možná je to správný směr. Snad se s tou zranitelností zas nespálím.
Dlouho jste byla také vnímaná jako výrazná feministka. Mám ale pocit, že v Čechách se feminismus pořád moc nenosí a je přijímán spíše negativně. Dokonce vy sama jste ve svém stand-upu v nadsázce řekla, že feministka je synonymem ženy, která je ošklivá, chlupatá a nikdy nezažila orgasmus. Posunula jste se nějak i v této oblasti?
Tohle tvrzení v tom stand-upu vyvracím třeba na naší tour Historky z Tinderu. Mám tam toho o feminismu dost. Ale teď k mému posunu. Já jsem byla vždycky ta hodná holka z Moravy, takový ten „people pleaser“, co chce mír. Zároveň je pro mě však důležitá spravedlnost, rovné příležitosti a to, aby jsme se prostě přestaly bát se prosadit. O tom něco jako holka z inženýrské rodiny, co se nějak ocitla v uměleckých kruzích, něco vím. Ale pochopila jsem, že média jsou performativní a člověk se musí naučit mluvit tak, aby to lidi vtáhlo dovnitř, smířilo, ne aby se tvořily další názorové skupinky. Všechny přitom řešíme podobná témata.
Jak to myslíte?
Jak ženy žijící v patriarchátu řešíme podobné zkušenosti, jen na ně každá reagujeme jinak. Je úplně jedno, jestli je to „tradwife“, feministka, ezožena nebo tvůrkyně na OnlyFans. Tradwife si řekne: „Ublížil mi chlap, tak o to víc se upnu ke své tradiční roli a budu mu sloužit.“ Feministka chce systémové a institucionální řešení. Ezožena to bere jako vesmírný plán a lekci. A holka na OnlyFans si řekne: „Když už mi ublížil, tak si aspoň vydělám nahýma fotkama.“ Teď to samozřejmě zjednodušuju, neubližují jen chlapi, patriarchát často drží ženy atd. Ale všichni chceme lásku a propojení. Jen se zbytečně kategorizujeme a vytváříme si silně vyprofilované identity.
Alena Doláková je česká herečka, tanečnice, autorka a stand-up komička. Absolventka brněnské JAMU na sebe upozornila rolí Holeny v pohádce Tři bratři, excelovala v dramatu Zrcadla ve tmě a v minisériích Vodník a Studna. Rok a půl strávila v Hollywoodu. Zkušenosti z pobytu v USA zpracovala v knize Anna z Hollywoodu. Aktuálně hraje ve filmech Chica Checa a Osamělý Vlk, které jsou nyní v kinech. Společně s Lucií Macháčkovou a Kateřinou Haškovou je autorkou podcastu Prskavky.
Pomáhá vám v tomhle „odloupávání“ identit humor?
Absolutně. Humor lidi spojuje. Ve stand-upu mám vtip o tom, jak se v Praze z feministky stane zlatokopka? Asi jako se z body positivity stane Ozempic face - střet s realitou. Stačí vyjít z domu a všechno stojí pětikilo. Humor mi pomáhá dostat se k tomu, co je skutečně důležité, a neshazovat přitom ty, co mají jiný názor.
Do povědomí široké veřejnosti vás vystřelila zejména role Holeny v pohádce Tři bratři. Jak se na ni díváte dnes?
Já tu roli miluju a jsem za ni vděčná. Bez Holeny by nebylo všechno, co přišlo potom. Samozřejmě je pravda, že jsem tehdy byla mladá něžná dívka a tou postavou jsem byla trošičku zaškatulkovaná. Trvalo mi nějakou dobu se z toho vymanit. Ale dneska je hrozně vtipné, že přijdu třeba do baru a přijde někdo z generace Z a je úplně unešená, že tam je Holena. Říkají: „Ježiš, ikona!“ Já to tak sama nevidím, protože jsem byla uvnitř té postavy. Pro mě je to pořád něco, co jsem hrála. Ale člověk si až zpětně uvědomí, že některé věci se stanou důležitou součástí životů druhých, aniž by to v době jejich vzniku tušil.
Pak přišla Amerika. Co vám ta zkušenost dala?
Totální přerod. Z holky z Brna, která se bála promluvit třeba před Ondříčkem nebo jít do Lucerny, se stal člověk, který vidí, jak strašně rozličný svět je. Samozřejmě je fantastické, jakou tady máme kulturu. Ale člověk nesmí žít v představě, že jsme jediná země na světě. Amerika mi dala obrovský nadhled. Začala jsem tam dělat stand-up, ke kterému jsem se teda vrátila až po letech, začala jsem psát. A paradoxně potom, co jsem se přestěhovala zpátky do Evropy, jsem hrála v amerických seriálech. Zažila jsem obrovské produkce, kde se k vám opravdu chovají jako k té největší hvězdě. Letěla jsem třeba na kostýmní zkoušku do Budapešti, před domem mě vyzvedla luxusní limuzína, dostala jsem pětihvězdičkový hotel a kostým na míru šitý podle kostýmu, co měla kdysi Megan Fox. Tak je člověk rád a za týden je zas rád za standup v Plzni. Miluju tu rozmanitost.
Je pro vás pořád snem prosadit se v Hollywoodu?
Hollywood je pro mě každoroční „brigáda“ na nějakém seriálu spíš než sen. Hrála jsem v sedmi seriálech, neustále chodím na konkurzy na další projekty. Ale chci hlavně tvořit. Když přijde nějaká příležitost a bude pro mě skvělá, budu ráda. Ale už nechci chodit a klepat někomu na dveře. Dlouho posílám castingy, natáčím self-tapy. Člověk čeká, jestli ho někdo vybere. A najednou jsem si řekla: „Já s tím trávím tolik času. Já si chci natočit něco svého. Chci tvořit to, co mě naplňuje a nabíjí.“
Co vás zaměstnává právě teď?
Hraju v seriálu My nejsme sekta, který je fiktivním příběhem založeným na skutečných sektách v České republice. Pak hraju u Honzy Svěráka v Dobré ráno s Findou. Tvořím svůj vlastní projekt, o kterém toho zatím nechci moc prozrazovat. A samozřejmě Prskavky, o kterých už jsem mluvila.
Alena Doláková a podcast Prskavky
Alena je jednou ze tří autorek podcastu Prskavky, ve kterém s nadhledem a humorem otevírá témata ze vztahů, rodičovství i běžného života. Podcast staví na osobních zkušenostech, výrazných názorech a situacích, které jsou mnohým posluchačům důvěrně známé.
Máte pocit, že ženy na sebe často kladou mnohem větší nároky než muži?
Absolutně. Myslím, že internalizovaná misogynie je všude a že ženy mají často pocit, že nejsou dost dobré nebo že něco nezvládají. Vzpomínám si třeba, jak jsem poprvé vařila bývalému partnerovi. Dělala jsem Bibimbap, úplně vymazlený recept, hodina práce. Servírovala jsem mu to v totální úzkosti, jestli mu to bude chutnat. On pak jednou naservíroval sojový párek a fazole z konzervy a byl na to neuvěřitelně pyšný. Měl pocit, že udělal něco fantastického. To podle mě mluví úplně za všechno. My ženy musíme udělat čtyřikrát víc a stejně máme pocit, že to stojí za prd. Chci se naučit servírovat ty párky s fazolemi a myslet si, že je to super. Protože párky jsou super a můj čas je drahý!
Měla jste někdy pocit, že nejste tam, kde byste měla být?
Hodně jsem nad tím přemýšlela po rozchodu. Pořád jsem chtěla jezdit někam do zahraničí. Pak jsem si ale uvědomila, že Praha je pro mě osudové město. Že je pro mě strašně důležitá naše kultura i česká povaha, kterou jsem dřív tolik nedávala. Jsem vděčná za bezpečí a blízkost. A dnes mám pocit, že je všechno tak, jak má být.
Zní to, jako byste se naučila víc věřit tomu, že věci přicházejí ve správný čas.
Přesně. Dřív jsem si myslela, že člověk musí strašně makat, předřít se, nespat a pořád se prosazovat. Teď to úplně pouštím. Mám pocit, že věci chodí. Něco si přeju a najednou se to stane. Na někoho myslím a ten člověk přijde. Je to teď můj způsob, jak se na život dívat. Kdybyste mi to řekla před pěti lety, řekla bych: „Ne, člověk musí makat.“ Teď už to tak necítím. I když teda makám, pracuju, to zas jo.
Co vám popularita nikdy nedala, přestože jste si možná myslela opak?
Pocit, že jsem dost. Myslela jsem si, že když mě budou lidé poznávat, budu si připadat, že už jsem dost dobrá, že se budu cítit nějak líp. Ale nestalo se to. Popularita je jen fajn v tom, že se to, co děláte, dostane k většímu počtu lidí. To je všechno.
Kdybyste mohla poslat hlasovou zprávu své mladší verzi, co byste jí řekla?
Čiluj, vibuj, všechno bude! A hlavně odpočívej. Nestresuj se. To říká asi každý své mladší verzi. Ale já jsem si opravdu strašně věcí vydřela. Neměla jsem třeba dobré dispozice na balet. Nemyslím si, že jsem byla úplně nejlepší herečka - byla jsem zajímavá. Spoustu věcí jsem se musela naučit. I psaní. Možná je ale vlastně dobře, že jsem tehdy neodpočívala a začínám to dělat až teď.
Co pro vás dnes znamená být atraktivní?
Atraktivní jsou pro mě lidé, kteří jsou sami sebou. Uvolnění, autentičtí, někdy třeba i vtipní. Dokonce mi přijdou atraktivní lidé, kteří se ztrapní a stydí se. Cokoliv je autentické. Myslím, že krása jde hodně zevnitř a je vidět i ven. Teď je třeba v trendu Sydney Sweeney a srovnávají jí s Marilyn Monroe. Byla sexy, samozřejmě, ale zároveň bojovala za práva černých lidí, zajímala se o politické dění, četla literaturu a založila vlastní produkční společnost, aby pro ni mohly vznikat zajímavější ženské postavy. Právě to je podle mě ta skutečná krása.
Jak vnímáte tlak na ženské tělo, štíhlost a ideál krásy?
To je strašně nebezpečné. Když máte opravdu hlad - a já o tom něco vím, protože jsem byla tanečnice, tak člověk se ani nemůže pořádně soustředit na to, co chce říct. Nemůže říct: „Tohle už se mi nelíbí. Tohle je moje hranice.“ A když je člověk najezený a uvolněný, tak může žít a tvořit a najednou jsou ty ženské hlasy slyšet mnohem víc.
Zdroj: autorský rozhovor
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