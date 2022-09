V Plzni vyroste první testovací vodní nádrž pro speciální podvodní drony u nás

V Plzni adaptací zchátralého historického areálu Světovar vznikne moderní technologický park.

Město tak získá unikátní prostor pro inovátory, technologické nadšence, programátory a začínající podnikatele. Komplexní služby a prostory pro vybrané inovativní firmy s vysokým potenciálem růstu a nově vznikající start-upy začne TechTower poskytovat od února 2023. Nové plochy s výměrou deset tisíc metrů čtverečních nabídnou flexibilní kancelářské a coworkingové prostory, restauraci i kavárnu, zázemí pro konference a workshopy, sdílené dílny a experimentální vybavení pro nápady, které mohou změnit svět.

V areálu bývalého pivovaru, konkrétně v objektu bývalé stáčírny a ležáckých sklepů, vzniká moderní zázemí pro inovativní, již zavedené firmy a ideální podhoubí pro nově vznikající start-upy. Tyto společnosti brzy budou mít k dispozici kancelářské prostory, konferenční sál, zasedací místnosti, coworking, testovací vodní nádrž, vybavené prototypové dílny, a kromě toho třeba i privátní dětskou skupinu, možnost stravování v samoobslužné restauraci a samozřejmě i parkovací stání. V technologickém parku, který bude zaměřený například na 5G a 6G mobilní sítě, umělou inteligenci, autonomní mobilitu, roboty i biomedicínu, vzniknou nové společnosti i nová pracovní místa v oborech s přidanou hodnotou. Plzeň podporou projektu posiluje svoji pozici města vývoje, výzkumu a inovací.

TechTower vznikl revitalizací areálu bývalého pivovaru na jižním okraji Plzně, který se měl před několika lety proměnit v multifunkční prostor pro prezentaci současného umění a zázemí pro jeho tvorbu. Kultura nakonec našla domov v bývalém depu dopravních podniků v Cukrovarské ulici. Světovar, zachovávající si neopakovatelný industriální charakter, bude sloužit inovacím.

Budoucnost areálu

Areál Světovaru se rozprostírá na zhruba pěti hektarech na plzeňských Slovanech. Dominují mu tři velké budovy a bezpočet drobnějších staveb obehnaných historickou zdí mezi ulicemi Koterovská, Brojova a Slovanská alej. Projekt revitalizace brownfieldu, do kterého je to jen hodina a půl cesty z centra Prahy a tři a půl hodiny do Mnichova, významně oživí tuto klidnější část města. Po přestavbě nabídne multifunkční sál pro 300 osob (640 m2), konferenční místnosti (140 m2), sdílené kanceláře, sdílené jednací místnosti, prototypové a dílenské prostory nebo desetimetrovou testovací vodní nádrž pro speciální podvodní drony, která dosud v ČR není k dispozici. Ve vedlejší budově, jež není součástí projektu, má vzniknout polygon na testování robotů. Samozřejmostí je komfort v podobě centrální denní recepce a ostraha 24/7, to vše v zajímavých industriálních kulisách. SeedUp Space v 6. patře v místech bývalého vodojemu poskytne zcela jedinečný prostor pro setkávání a jednání nad střechami Plzně s výhledem až na samé hranice Česka.

Historie areálu

Akciový pivovar Světovar ve své době představoval nejmodernější závod v Plzni. Projekt včetně výstavby zajistila firma Müller & Kapsa pod vedením architekta Bohuslava Stébla. Samotná stavba začala v roce 1911, přičemž celý areál byl postaven jako novostavba v nově vznikající průmyslové oblasti až za hranicemi tehdejší Plzně, při železniční trati Plzeň - České Budějovice. Po dvou letech byl pivovar připraven na svou první várku piva Světovar nebo také Weltbräu. Pivovar zde fungoval mezi lety 1910-1932. V roce 1932 schválila správní rada Gambrinusu jeho fúzi se Světovarem, a v Plzni tak vznikl největší pivovarský koncern v republice pod názvem Plzeňské akciové pivovary. Z důvodu vleklé hospodářské krize docházelo k postupně se prohlubujícím existenčním problémům všech plzeňských pivovarů, což koncem roku 1933 vedlo k zastavení výroby ve Světovaru a k jeho vyklizení. Po druhé světové válce byla část areálu zabrána Československou armádou, která objekty využívala jako sklady, a zbytek byl upraven na výtopnu. Vojenským účelům Světovar sloužil až do roku 1989, kdy armáda areál opustila. Od roku 2004 začala převádět části areálu na město Plzeň, které je v současnosti vlastníkem všech budov. V roce 2008 byly některé objekty prohlášeny kulturní památkou. Město Plzeň prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně uspořádalo v roce 2010 urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení celého prostoru a ve Světovaru měl vzniknout multifunkční prostor pro prezentaci současného umění a zázemí pro jeho tvorbu.

V roce 2012 byla dokončena studie s názvem Světovar II., která obsahuje přehled výstavby na území. Město Plzeň následně odsouhlasilo záměr na prodej jednotlivých rozvojových území areálu. V roce 2016 byla ohlášena stavba nového technologického centra, které se v místě buduje od prosince 2019. Na území Světovaru nejde o jedinou výstavbu. Staví se zde i další bytový dům. Jde o tzv. Byty Světovar, blok G, pokračování projektu navazující na předchozí realizaci bloku D v sousedství, která byla oceněna prestižní Cenou Hanuše Zápala. V bloku G je připraveno 117 moderních bytů nejrůznějších velikostí.

Stavba technologického centra finišuje. Jako první byla dokončena bývalá vila s kancelářemi, prostory pro správce a mateřská škola. Její otevření se plánuje na září. Na podzim se uskuteční předání největší budovy bývalých ležáckých sklepů. Svoje brány technologický park otevře v únoru příštího roku. V tuto chvíli je už téměř polovina z 2,5 tisíce metrů čtverečních kanceláří zarezervována. Nájemci jsou vybírání pečlivě, a to z řad start-upů a již fungujících společností, kteří se realizují v oblasti moderních technologií, jako je například virtuální a rozšířená realita, 5G sítě, zpracování velkých dat, roboti nebo aplikační vývoj. Jedním z kritérií výběru je i zapojení do ekosystému na podporu technického vzdělávání a podnikání PINE. "Skrze PINE chceme v západočeské metropoli udržet talentované lidi tak, aby neodcházeli za příležitostí například do Prahy. Chceme fungující společnosti propojit se start-upy, potřebujeme od podnikatelů vědět, kam směruje jejich byznys, abychom dokázali ovlivnit vzdělávání dětí a mladých lidí a rostla zde generace připravená na budoucnost, což můžeme velmi flexibilně činit například přes městské Centrum robotiky, kterým projde přes 600 dětí ročně, nebo SIT Port, který organizuje řadu akcí typu hackathony nebo start-up weekendy. Obecně je PINE o komunikaci, propojení důležitých hráčů a společném cíli - růstu Plzně jako města znalostní ekonomiky, plného vývoje, výzkumu a zajímavých podnikatelských a pracovních příležitostí," uvedl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně (SIT), která provoz areálu TechTower zajišťuje.