V horních pokojích stojí netknutý klavír a police plné knih, jako by od nich majitelé odešli včera. V přízemí však zbyly jen kartony balené vody, prošlé léky a dopisy od vnoučat. Opuštěná vila rodiny továrníka Arnošta P. v sobě nese zašlou industriální slávu i tichý konec staré dámy, která v ní navzdory mrazu zůstala až do své smrti.
Přízemí staré vily nese stopy života, který odtud vyprchal relativně nedávno. Na stolcích leží přípravky s prošlou expirací, novější oblečení a desítky lahví balené vody. Z těchto stop se skládá příběh ženy, která zde na sklonku života zápasila s vážnými zdravotními potížemi.
Pohled na vilu přínáší průzkumnice opuštěných staveb vystupující pod značkou Lost in Time. Aktuálně.cz přináší její autentické svědectví z místa.
Žena do patra už nevycházela a žila výhradně v přízemních místnostech. Péče o velký dům byla nad síly staré paní, kterou neustále trápily potíže s vodou i vytápěním. O chladu v domě svědčí dochovaná rodinná korespondence. V několika dopisech ji vnoučata vyzývala, aby k nim přijela alespoň na pár dní, protože ve vile je příliš velká zima a u nich bude mít pohodlí. Psali si často o běžných starostech i radostech. Jednoho dne však dopisy utichly. Žena zemřela a dům začal pustnout.
Netknuté patro s klavírem
Zatímco v přízemí se sváděl boj s chladem a nemocí, první patro zůstalo díky nepřítomnosti obyvatelky v původním, netknutém stavu.
Stojí tu klavír, knihovny a předměty odkazující k historii rodiny, kterou poslední obyvatelka chovala v hluboké úctě. Právě v horních pokojích je nejlépe vidět dřívější postavení sklářského rodu.
Sklářská huť na tomto místě fungovala už od roku 1853, zpočátku však příliš úspěšná nebyla. Zlom nastal v roce 1902, kdy podnik koupil Arnošt P. Když původní objekty vyhořely, vybudoval novou sklárnu a pojmenoval ji po své manželce. Podniku se dařilo, k čemuž přispěla i nová železnice a vlečka zavedená přímo do areálu.
Od patentu ke skladům
Po smrti zakladatele v roce 1940 převzali vilu i podnik potomci. V padesátých letech sklárnu zestátnil komunistický režim, převedl ji pod národní podnik a výroba se zaměřila na laboratorní sklo.
Jméno rodiny se objevuje také v patentovém spisu z roku 1965. Ing. Arnošt P. byl společně s dalšími dvěma vynálezci autorem patentu na způsob výroby skleněných šupinek a stál za řadou dalších technických řešení.
Po roce 1989 výroba definitivně skončila a areál dnes slouží převážně jako skladové prostory. Rodinná vila sice formálně stále patří potomkům původního majitele, po smrti poslední obyvatelky však chátrá – a spolu s ní mizí i odkaz, který měl dříve význam pro celý kraj.
Zdroj: autorský text
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