Začátkem dubna bylo v bavorském městě Pasov otevřeno nové muzeum jezevčíků - Dackelmuseum. Návštěvníci zde mohou obdivovat více než čtyři tisíce exponátů, které partneři Josef Küblbeck a Oliver Storz sbírali dvacet let. Od hraček přes psí známky a loutky až po obrazy oslavující toto plemeno. "Svět potřebuje muzeum 'špagetkového psa'," nechal se pro BBC slyšet Küblbeck. Jediným živými exponáty muzea jsou dva jezevčíci majitelů, tedy Seppi a Moni. Podle zakladatelů si toto oblíbené bavorské plemeno získává srdce čím dál více lidí. Server Travel and Leisure připomíná také německé pořekadlo: Když se jezevčík podívá do zrcadla, vidí lva. Odkazuje tak na lovecké schopnosti těchto psů.

