V paneláku zbourali všechny příčky. Oceněný byt prosvětlila koupelna z luxfer

Terezie Benoni

Na první pohled to byl úplně obyčejný panelákový byt. Úzká chodba, čtyři oddělené pokoje, umakartové jádro a tmavý střed, kam téměř nedopadlo denní světlo. Majitelé z něj ale chtěli vytvořit domov, ve kterém bude dobře fungovat každodenní život.

Když si byt převzali architekti Alexandra a Jakub Hoffmannovi z Hurá studio, bylo jasné, že drobné úpravy stačit nebudou. „Měli jsme dvě možnosti - buď byt jen lehce opravit, nebo do něj zasáhnout opravdu naplno,“ vzpomínají. Majitelé se nakonec rozhodli pro odvážnější cestu.

Po konzultaci se statikem proto zmizelo několik příček a celý byt se otevřel. Místo malých pokojů vznikl prostor, kterým dnes světlo prochází od jednoho okna ke druhému. To, co bylo dříve tmavé a stísněné, působí najednou vzdušně a klidně.

„Velkou výhodou bylo, že většina příček nebyla nosná, takže jsme mohli dispozici výrazně změnit,“ popisují architekti. Ne všechno ale šlo snadno. Do betonových panelů nebylo možné zasahovat, a tak museli rozvody schovat do podlah, podhledů a nových stěn.

Koupelna jako světelný objekt

Nejvýraznějším momentem celého návrhu je koupelna umístěná uprostřed dispozice. Místo tmavého technického jádra z ní architekti vytvořili doslova světelný objekt z luxfer.

„Chtěli jsme, aby koupelna nebyla tmavým koutem uprostřed bytu. Přes den do ní proniká přirozené světlo, večer naopak jemně září do okolí,“ popisují. Majitelé se myšlenky luxfer nadchli okamžitě - a nenechali se odradit ani skeptickými reakcemi okolí. Díky tomu dnes koupelna funguje jako přirozené centrum bytu i jeho nejvýraznější atmosférický prvek.

Působí větší, než ve skutečnosti je

Celý interiér stojí na práci se světlem a průhledy. Architekti otevřeli dlouhé pohledové osy od jednoho konce bytu ke druhému, takže denní světlo prochází dispozicí skrz naskrz. Pomáhají tomu i dveře bez horního rámu. Právě tento nenápadný detail mění vnímání prostoru - byt působí vyšší, vzdušnější a mnohem velkoryseji.

„Jakmile jsme se rozhodli dispozici otevřít, bylo jasné, že potřebujeme prozářit i její střed. Dlouhý průhled přes celý byt mu přidává pocit velkorysosti.“

Výsledkem rekonstrukce je byt, který se z původního panelákového půdorysu proměnil v otevřený, propojený a přirozeně prosvětlený domov.
Z bytu je stále cítit původní charakter paneláku, ale zároveň zůstává vzdušný, přirozený – a už si žije svým vlastním životem.
Další vrstva je pak hravá a živá: barvy se objevují v detailech i ve větších plochách.
Klienti interiér doplnili o originální barevné doplňky, které si sami vytiskli na 3D tiskárně.
Místo těžké příčky lehká knihovna

Původní plnou stěnu mezi kuchyní a obývacím pokojem nahradila subtilní policová konstrukce z ocelových jeklů a překližky. Odděluje jednotlivé funkce, ale zároveň nechává prostor volně dýchat. Materiálová paleta zůstala schválně střídmá: bílé plochy, překližka a světlé marmoleum doplňují mentolové a starorůžové akcenty. Architekti počítali i s výraznějšími kusy nábytku, které si majitelé přinesli z předchozího bydlení.

„Základ jsme chtěli co nejjednodušší, aby mohl fungovat s různými doplňky a pořád držel pohromadě.“ Mnoho detailů si navíc majitelé sami dotvořili pomocí 3D tisku, takže interiér dál přirozeně roste spolu s nimi.

Panelák, který si na nic nehraje

I když byt dnes působí otevřeněji a světleji než běžné panelákové dispozice, jeho původ zůstal čitelný. Architekti se nesnažili z paneláku vytvořit luxusní apartmán ani interiér odtržený od místa, kde vznikl. „Zajímala nás jednoduchost panelákových bytů a práce s obyčejnými materiály. Spíš než všechno překrýt jsme chtěli ukázat, že i běžný prostor může fungovat úplně jinak.“

A právě to je na celé rekonstrukci nejzajímavější. Nevyniká drahými materiály ani efektními gesty, ale tím, jak se v bytě změnil každodenní pocit z prostoru. Světlo se dostalo do míst, která byla dřív tmavá, pohyb po bytě je přirozenější a z původně uzavřeného bytu vznikl domov, který působí klidně a lehce.

Tento projekt získal Cenu novinářů v soutěži Interiér roku.

Oceněné projekty Interiér roku 2025

  • Absolutní vítěz a vítěz kategorie Soukromý interiér – rekonstrukce
    Mezonet na „šestce“: Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič, ESTÉ ARCHITEKTI

  • Soukromý interiér – novostavba
    Rodinný dům, Klecany: Martina Pištěláková a Ondřej Lukeš, MARTINA DESIGN

  • Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení
    Výhled na Grandhotel Pupp, Karlovy Vary: Jan Bek a Aneta Krupková, BEKARCH

  • Veřejný interiér I – restaurace, kavárny, hotely
    Mexická, Praha: Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel a Lukáš Novák, 20-20 ARCHITEKTI

  • Veřejný interiér II – obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory
    Základní a mateřská škola VIA, Beroun: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch a Ondřej Králík, spolupráce Petr Bočan, Jakub Neumann a Martina Formánková, OV ARCHITEKTI

  • Veřejný interiér LD Seating – kanceláře, huby a coworkingová centra
    Cowork Purkyňova, Brno: Iveta Křížová, PREMIER INTERIORS

  • Interiér roku – VELUX, cena generálního partnera
    Vila na Výsluní, Letovice: Petr Skrušný, ARCHITEKTONIKA 3000

  • Hlasování veřejnosti
    Statek pro Martinu: Monika Drbalová, TEMPUS DESIGN

  • Cena novinářů
    Byt v pražském paneláku: Alexandra Hoffmannová a Jakub Hoffmann, HURÁ STUDIO

  • Cena zahraničních médií
    Vila M, Praha: Katarína Varsová a Jan Roučka, TUNICATE

