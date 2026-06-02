Na první pohled to byl úplně obyčejný panelákový byt. Úzká chodba, čtyři oddělené pokoje, umakartové jádro a tmavý střed, kam téměř nedopadlo denní světlo. Majitelé z něj ale chtěli vytvořit domov, ve kterém bude dobře fungovat každodenní život.
Když si byt převzali architekti Alexandra a Jakub Hoffmannovi z Hurá studio, bylo jasné, že drobné úpravy stačit nebudou. „Měli jsme dvě možnosti - buď byt jen lehce opravit, nebo do něj zasáhnout opravdu naplno,“ vzpomínají. Majitelé se nakonec rozhodli pro odvážnější cestu.
Po konzultaci se statikem proto zmizelo několik příček a celý byt se otevřel. Místo malých pokojů vznikl prostor, kterým dnes světlo prochází od jednoho okna ke druhému. To, co bylo dříve tmavé a stísněné, působí najednou vzdušně a klidně.
„Velkou výhodou bylo, že většina příček nebyla nosná, takže jsme mohli dispozici výrazně změnit,“ popisují architekti. Ne všechno ale šlo snadno. Do betonových panelů nebylo možné zasahovat, a tak museli rozvody schovat do podlah, podhledů a nových stěn.
Koupelna jako světelný objekt
Nejvýraznějším momentem celého návrhu je koupelna umístěná uprostřed dispozice. Místo tmavého technického jádra z ní architekti vytvořili doslova světelný objekt z luxfer.
„Chtěli jsme, aby koupelna nebyla tmavým koutem uprostřed bytu. Přes den do ní proniká přirozené světlo, večer naopak jemně září do okolí,“ popisují. Majitelé se myšlenky luxfer nadchli okamžitě - a nenechali se odradit ani skeptickými reakcemi okolí. Díky tomu dnes koupelna funguje jako přirozené centrum bytu i jeho nejvýraznější atmosférický prvek.
Působí větší, než ve skutečnosti je
Celý interiér stojí na práci se světlem a průhledy. Architekti otevřeli dlouhé pohledové osy od jednoho konce bytu ke druhému, takže denní světlo prochází dispozicí skrz naskrz. Pomáhají tomu i dveře bez horního rámu. Právě tento nenápadný detail mění vnímání prostoru - byt působí vyšší, vzdušnější a mnohem velkoryseji.
„Jakmile jsme se rozhodli dispozici otevřít, bylo jasné, že potřebujeme prozářit i její střed. Dlouhý průhled přes celý byt mu přidává pocit velkorysosti.“
Místo těžké příčky lehká knihovna
Původní plnou stěnu mezi kuchyní a obývacím pokojem nahradila subtilní policová konstrukce z ocelových jeklů a překližky. Odděluje jednotlivé funkce, ale zároveň nechává prostor volně dýchat. Materiálová paleta zůstala schválně střídmá: bílé plochy, překližka a světlé marmoleum doplňují mentolové a starorůžové akcenty. Architekti počítali i s výraznějšími kusy nábytku, které si majitelé přinesli z předchozího bydlení.
„Základ jsme chtěli co nejjednodušší, aby mohl fungovat s různými doplňky a pořád držel pohromadě.“ Mnoho detailů si navíc majitelé sami dotvořili pomocí 3D tisku, takže interiér dál přirozeně roste spolu s nimi.
Panelák, který si na nic nehraje
I když byt dnes působí otevřeněji a světleji než běžné panelákové dispozice, jeho původ zůstal čitelný. Architekti se nesnažili z paneláku vytvořit luxusní apartmán ani interiér odtržený od místa, kde vznikl. „Zajímala nás jednoduchost panelákových bytů a práce s obyčejnými materiály. Spíš než všechno překrýt jsme chtěli ukázat, že i běžný prostor může fungovat úplně jinak.“
A právě to je na celé rekonstrukci nejzajímavější. Nevyniká drahými materiály ani efektními gesty, ale tím, jak se v bytě změnil každodenní pocit z prostoru. Světlo se dostalo do míst, která byla dřív tmavá, pohyb po bytě je přirozenější a z původně uzavřeného bytu vznikl domov, který působí klidně a lehce.
Tento projekt získal Cenu novinářů v soutěži Interiér roku.
Oceněné projekty Interiér roku 2025
Absolutní vítěz a vítěz kategorie Soukromý interiér – rekonstrukce
Mezonet na „šestce“: Michal Škrna, Tereza Tejkalová a Tomáš Pavlakovič, ESTÉ ARCHITEKTI
Soukromý interiér – novostavba
Rodinný dům, Klecany: Martina Pištěláková a Ondřej Lukeš, MARTINA DESIGN
Soukromý interiér – nízkonákladové bydlení
Výhled na Grandhotel Pupp, Karlovy Vary: Jan Bek a Aneta Krupková, BEKARCH
Veřejný interiér I – restaurace, kavárny, hotely
Mexická, Praha: Kristina Sudreová, Zdeněk Rychtařík, Václav Červenka, František Vorel a Lukáš Novák, 20-20 ARCHITEKTI
Veřejný interiér II – obchody, služby, školy, zdravotnická zařízení a veřejné prostory
Základní a mateřská škola VIA, Beroun: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch a Ondřej Králík, spolupráce Petr Bočan, Jakub Neumann a Martina Formánková, OV ARCHITEKTI
Veřejný interiér LD Seating – kanceláře, huby a coworkingová centra
Cowork Purkyňova, Brno: Iveta Křížová, PREMIER INTERIORS
Interiér roku – VELUX, cena generálního partnera
Vila na Výsluní, Letovice: Petr Skrušný, ARCHITEKTONIKA 3000
Hlasování veřejnosti
Statek pro Martinu: Monika Drbalová, TEMPUS DESIGN
Cena novinářů
Byt v pražském paneláku: Alexandra Hoffmannová a Jakub Hoffmann, HURÁ STUDIO
Cena zahraničních médií
Vila M, Praha: Katarína Varsová a Jan Roučka, TUNICATE
Zdroj: autorský článek
