V okruhu sta metrů nezůstal nikdo naživu. Výbuch chemičky v Oppau způsobil velký omyl

před 7 hodinami
Ráno 21. září 1921 zůstalo navždy zapsáno do dějin jako den, kdy se v malé průmyslové čtvrti Oppau, dnes součásti Ludwigshafenu, odehrála největší tragédie evropského chemického průmyslu. Exploze v závodě společnosti BASF si vyžádala 561 obětí a otřásla nejen Německem, ale i odborným světem, který zůstal v šoku z rozsahu neštěstí - i z jeho příčiny.
K výbuchu došlo při uvolňování ztvrdlé směsi síranu amonného a dusičnanu amonného, která se v obřích silech stávala prakticky neoddělitelnou masou.
K výbuchu došlo při uvolňování ztvrdlé směsi síranu amonného a dusičnanu amonného, která se v obřích silech stávala prakticky neoddělitelnou masou. | Foto: Profimedia.cz

Areál továrny na umělá hnojiva společnosti Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF) vznikl v Oppau už v roce 1913. Zpočátku se zde skutečně vyráběla pouze hnojiva, ovšem s příchodem první světové války závod rychle přešel na produkci výbušnin. Po skončení bojů se výrobní linky znovu přeorientovaly na zemědělskou chemii - a právě tehdy se začalo hromadit nebezpečí, které se nakonec vymklo kontrole.

Podle tehdejších poznatků nebyla exploze možná, pokud koncentrace nepřesáhla padesát procent.
Podle tehdejších poznatků nebyla exploze možná, pokud koncentrace nepřesáhla padesát procent. | Foto: Profimedia.cz

V osudné zářijové ráno otřásl továrním areálem výbuch tak silný, že vyrazil okna i ve třicet kilometrů vzdáleném Heidelbergu. Ozvěna detonace byla zaznamenána dokonce v Mnichově, tři sta kilometrů daleko. Na místě výbuchu vznikl kráter hluboký dvacet metrů a široký téměř sto metrů.

Z okolní zástavby zůstalo jen málo - devadesát procent domů v Oppau bylo zničeno nebo těžce poškozeno. Tisíce lidí přišly o střechu nad hlavou, více než dva tisíce osob bylo zraněno. Počet mrtvých - 561 - zůstává dodnes mrazivým mementem toho, co se může stát, když se lidské přesvědčení střetne s limity tehdejší vědy.

K výbuchu došlo při uvolňování ztvrdlé směsi síranu amonného a dusičnanu amonného, která se v obřích silech stávala prakticky neoddělitelnou masou. Pracovníci závodu ji běžně rozrušovali pomocí malých náloží. Postup byl schválen odborníky a v praxi používán roky - údajně došlo k více než dvaceti tisícům takových odstřelů bez vážnější nehody. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že se jedná o bezpečnou rutinu. Jenže onoho dne zřejmě směs obsahovala jiné poměry složek nebo se změnily její fyzikální vlastnosti - a jiskra spustila destruktivní řetězovou reakci.

Nad továrnu se během pár vteřin vznesl tmavě zelený oblak. Vyděšení obyvatelé okolních měst připomínali spíše válečné uprchlíky než civilisty z průmyslové oblasti - mnozí z nich se už z první světové války dosud nevzpamatovali a náhlá exploze, jejíž ozvěnu slyšeli na desítky kilometrů daleko, v nich vzbudila dávno zasunutý strach.

"Látka určená k zajištění obživy pro miliony se během okamžiku stala naším nepřítelem. Zničila závod, ale především vzala životy, které nemůžeme vrátit."
"Látka určená k zajištění obživy pro miliony se během okamžiku stala naším nepřítelem. Zničila závod, ale především vzala životy, které nemůžeme vrátit." | Foto: Profimedia.cz

Jedním z těch, kdo po tragédii předstoupili před veřejnost, byl i šéf koncernu BASF Carl Bosch. Na pamětní mši pronesl slova, která měla zklidnit emoce a zároveň přiznat bezmoc: "Katastrofa nebyla způsobena ani neopatrností, ani lidským selháním. Neznámé přírodní faktory, které dnes stále nejsme schopni vysvětlit, se vysmály všemu našemu úsilí." A pokračoval: "Látka určená k zajištění obživy pro miliony se během okamžiku stala naším nepřítelem. Zničila závod, ale především vzala životy, které nemůžeme vrátit."

Jeho slova nebyla pouze diplomatickým manévrem - skutečně se tehdy nevědělo, jak k výbuchu došlo. Dnes víme, že tehdejší "chemický pohled" byl zcela nedostatečný. Směs dusičnanu amonného a síranu se mohla jevit jako stabilní, pokud v ní nebyl příliš vysoký podíl ledku. Podle tehdejších poznatků nebyla exploze možná, pokud koncentrace nepřesáhla padesát procent.

Jenže nikdo nezohlednil, že vlastnosti směsi mohou ovlivnit i další faktory - vlhkost, struktura částic nebo tlak ve skladovacích silech. Smrtící směs se tak mohla vytvořit prakticky bez povšimnutí - přímo pod rukama pracovníků, kteří věřili, že manipulují s bezpečnou a léty prověřenou látkou.

Video: V Bejrútu explodovalo 4. srpna 2020 2 750 tun dusičnanu amonného

Mohutnou explozi v libanonském Bejrútu zachytila řada kolemjdoucích | Video: Reuters
 
