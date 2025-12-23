„Vypadalo to jako obří kovový žalud a po stranách to mělo nápisy připomínající egyptské písmo.“ Tak popisují svědci objekt, který se v prosinci 1965 zřítil do lesů v Pensylvánii. Zatímco armáda místo neprodyšně uzavřela a tvrdila, že nic nenašla, místní dodnes věří, že se stali svědky jedné z největších záhad studené války.
Před rokem 1965 byla malá osada Kecksburg v Pensylvánii pro zbytek světa prakticky neznámá. Vše změnil jediný prosincový večer, kdy se v blízkém lese zřítilo něco, co dodnes nedává spát záhadologům ani historikům.
Šlo o návštěvu z vesmíru, tajnou sovětskou sondu, nebo dokonce zapomenutou nacistickou technologii?
Ohnivá koule nad Amerikou
Den 9. prosince 1965 začal jako každý jiný. Krátce po páté hodině odpoledne však tisíce lidí v několika státech USA i v Kanadě spatřily na obloze oslnivou ohnivou kouli. Svědci popisovali dunění, vibrace a kouřovou stopu. Zatímco astronomové mluvili o velkém meteoru, obyvatelé Kecksburgu viděli něco jiného: objekt podle nich nekontrolovaně nespadl, ale spíše řízeně „dosedl“ do nedaleké rokle.
Reakce úřadů byla blesková. Policie a armáda oblast okamžitě neprodyšně uzavřely. Místní tisk sice o události informoval, ale armádní představitelé vydali strohé prohlášení: „V lese se nic nenašlo.“ To však ostře kontrastovalo s výpověďmi těch, kteří se k místu dopadu dostali dříve než vojáci.
Jedním z nich byl dobrovolný hasič James Romansky. Ten popsal, že v zemi spatřil zaražený kovový objekt ve tvaru žaludu o velikosti menšího automobilu. Povrch stroje byl celistvý, bez oken či dveří, ale spodní část lemoval pás se zvláštními symboly. Romansky je přirovnal k egyptským hieroglyfům. Podle jeho svědectví vojáci objekt naložili na valník, přikryli plachtou a pod rouškou noci odvezli na základnu Wright-Patterson.
Sovětská sonda, nebo nacistický „Zvon“?
Teorií o původu tělesa je celá řada. Skeptici se drží verze o pádu meteoru, ale ta nevysvětluje intenzivní armádní manévry. Často skloňovanou možností je neúspěch sovětské mise k Venuši. Sonda Kosmos 96 se totiž v ten den skutečně vracela do atmosféry.
Odborníci z NASA však později po přezkoumání trajektorie uvedli, že sovětský aparát dopadl pravděpodobně do Kanady.
Další, mnohem exotičtější hypotéza, pracuje s tajným nacistickým projektem Die Glocke (Zvon).
Tato údajná „zázračná zbraň“ Třetí říše měla mít identický tvar i schopnosti. Teorie předpokládá, že se projekt po válce dostal do rukou Američanů v rámci operace Paperclip a v Kecksburgu probíhalo jeho tajné testování.
Místní obyvatelé dnes už odpovědi na otázky z roku 1965 nehledají tak urputně jako dříve. Z incidentu se stal fenomén, který do obce láká turisty z celého světa.
V Kecksburgu stojí replika „žaludu“ v životní velikosti a místní hasiči každoročně pořádají UFO festival. Přestože oficiální archivy mlčí, svědectví o kovovém stroji s hieroglyfy v pensylvánském lese zůstává jednou z nejhmatatelnějších záhad moderní historie.
Zdroj: Allthatsinteresting.com
Mohlo by vás zajímat:
Zemřel rozhlasový publicista a komentátor Radko Kubičko, bylo mu 58 let
Zemřel rozhlasový publicista Radko Kubičko, který v posledních letech působil především jako komentátor Českého rozhlasu Plus. Bylo mu 58 let. O jeho úmrtí v úterý večer v tiskové zprávě informovala mluvčí Českého rozhlasu (ČRo) Lidija Erlebachová. Uvedla, že zprávu rozhlas vydal se souhlasem rodiny.
Pardubice drží první místo, na Kladně jim stačil jediný gól. Sparta zabrala
Hokejisté Pardubic vyhráli v zápase 33. kole extraligy na ledě Kladna 1:0 a udrželi si vedení v soutěži. Druhá je Sparta, která po dvou porážkách zabrala a zdolala Olomouc 7:2.
V Turecku se zřítilo letadlo s libyjským generálem, podle Tripolisu zahynul
V Turecku se v úterý večer zřítilo letadlo, na jehož palubě byl náčelník štábu libyjské armády Muhammad Haddád a nejméně další čtyři lidé. Vyplývá to z prohlášení, které vydal turecký ministr vnitra Ali Yerlikaya. Podle ministra byl nalezen vrak letadla, o osudu lidí na palubě se Yerlikaya nezmínil. Libyjský premiér Abdal Hamíd Dbaíbá podle agentur uvedl, že generál zahynul.
ŽIVĚBritský odhad: Rusové na Ukrajině za poslední dva roky ztratili na 400 tisíc mužů
Ruské ztráty v bojích na Ukrajině činily v letech 2024 a 2025 pravděpodobně 400 000 mužů. Míní se tím počet mrtvých a zraněných, uvedlo v úterý britské ministerstvo obrany s odkazem na odhad rozvědek. Podle Londýna ruská armáda od začátku invaze zaznamenává vysoké ztráty. Do války však Moskva mobilizuje především příslušníky etnických menšin a obyvatele chudších regionů.
I malé omezení alkoholu je dobré, říká expert. Vánoce jsou pro české pijáky šance
Adiktolog Viktor Mravčík vysvětluje, co děláme jako společnost a stát špatně, pokud jde o konzumaci alkoholu a dalších návykových látek. A byť upozorňuje, že právě tyto dny jsou pro lidi, kteří mají problémy s pitím, rizikovým obdobím, je pozitivní. Vánoce jsou totiž také příležitostí k novému začátku.