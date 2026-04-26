Ve svých videích v ministrantských úborech tančí na aktuální hity z TikToku a trénují ve stylu boxera Rocky Balboa - jen místo boxerských rukavic drží svícny a další kostelní náčiní. „Snažíme se přiblížit naši víru prostřednictvím vtipných videí, která jsou bližší mladší generaci,“ vysvětlují ministranti z Litomyšle, kteří si na sociálních sítích říkají Mládež Litomyšl.
„Cílem je rozšířit povědomí o naší víře, protože hodně lidí o křesťanství vůbec nic neví. Myslí si, že je to nějaká sekta, nebo že se sami nemůžou podívat do kostela,“ popisuje Pavel Vacek. Podle ministrantů přitom víra nemusí být jen o tom, jak je na tom kdo duchovně - může v ní být i prostor pro humor a nadsázku.
Skupinu Mládež Litomyšl tvoří pět mladíků ve věku mezi šestnácti a třiadvaceti lety: Daniel Kovář, Matěj Kovář, Jakub Kovář, Pavel Vacek a Benjamín Pelikovský. Tři z nich jsou navíc bratři. Všichni už od dětství působí jako ministranti v kostele v Litomyšli. „Jak jsme začali chodit do kostela, rodiče nás dali ke kněžím, oblékli nás do ministrantských oděvů a začali jsme ministrovat,“ vzpomíná Vacek. „A baví nás to i teď, i v tomhle věku,“ přidává se Pelikovský.
Nápad natáčet videa vznikl po jedné mši. „Pár let jsme to nechali ležet a když pak zrovna frčel jeden taneček, tak jsme si řekli, že ho natočíme,“ popisuje začátky Matěj Kovář. Jedno z jejich nejúspěšnějších videí má dnes na Instagramu přes 37 milionů zhlédnutí. Jejich obsah přitom nesledují jen lidé z Česka, ale i z USA a dalších zemí.
Jasná pravidla od faráře
Protože jde o humorná videa natáčená přímo v kostele, mají s farářem litomyšlské farnosti Zdeňkem Machem jasně nastavená pravidla. „Aby to mělo k tomu místu také nějakou úctu a hodnotu, aby tam nebylo něco, co by se tam nehodilo,“ vysvětluje Mach. Videa proto například nesmí být namířená proti křesťanství, nesmí nikoho ponižovat a nesmějí obsahovat sexuální narážky.
Reakce věřících jsou podle Macha různé. „Někteří to vnímají pozitivně, že kluci něco dělají a snaží se ministrování nějak propagovat. Jiní to naopak berou negativně a mají pocit, že je to v některých věcech už za čárou a dotýká se to jejich náboženského cítění,“ popisuje. Sám ale oceňuje, že se mladí za svou víru nestydí. „Spousta mladých lidí dnes spíš hledá jiné cesty a od náboženského života se vzdaluje. O to víc je člověk rád, že oni to naopak vnímají jako něco krásného a důležitého a dokážou to prezentovat i navenek,“ dodává.
Dalším pravidlem je, že nenatáčejí před svatostánkem. „Spousta lidí si myslí, že natáčíme přímo před ním, ale to bychom nepovažovali za vhodné,“ dodává Matěj Kovář.
Taneček s papežem
Na sociálních sítích se ale objevují i kritické reakce. Někteří lidé považují podobná videa za neuctivá nebo dokonce za znesvěcení kostela - v jednom z videí jim například dívky pošlou vzdušné polibky a oni je následně s nadsázkou „šňupou“.
Autoři videí to však vidí jinak. „Jako zesměšnění nebo kontroverzi to nevnímáme. Snažíme se naši víru přiblížit prostřednictvím vtipných videí, která jsou blízká mladší generaci,“ říká Vacek. Podle něj je humor přirozenou součástí komunikace mladých lidí a může být jednou z cest, jak víru přiblížit těm, kteří se s ní jinak nesetkávají.
A někdy to podle něj skutečně funguje. „Často nám lidé píšou, že se díky našim videím přišli do kostela podívat nebo že se o víře začali bavit se svými nevěřícími kamarády,“ doplňuje Matěj Kovář. Diváky prý baví i narážky na biblické příběhy. „Třeba když jsme měli video, že hlídáme Ježíšovu hrobku. Pro někoho je to obyčejná scéna z Bible, ale dá se z ní udělat vtip, který zaujme i nevěřící,“ říká.
Dnes mají na Instagramu přes 160 tisíc sledujících a jejich publikum dál roste. Kluci si proto dávají i odvážnější cíle. Chtěli by jednou dosáhnout milionu sledujících, zatančit si s papežem a setkat se s herečkou Sydney Sweeney. „Byly to původně takové cíle ze srandy, ale nebráníme se tomu,“ směje se Jakub Kovář. Jaký taneček by s papežem předvedli, zatím prý ještě nevymysleli.
Do budoucna také chtějí natáčet také delší a kvalitnější videa. „Jde o to získat co nejvíc zhlédnutí, aby se naše videa a povědomí o víře dostaly mezi co nejvíc lidí,“ uzavírá Matěj Kovář.
Na jejich videa se můžete podívat zde:
Zdroj: autorský text
