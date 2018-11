V Japonsku nabízejí domy zdarma. Nikdo je nechce, lidé se bojí, že v nich straší

Japonská vláda spouští program, který má snížit množství opuštěných domů v zemi. Na nové majitele čeká přes osm milionů nemovitostí, které zejí prázdnotou. Jejich odbyt však ztěžují historky o výskytu duchů.

Prázdné domy nabízí japonská vláda za minimální částky nebo úplně zdarma. Podle pět let staré zprávy, o které informoval server Japan Times, je v zemi zhruba osm milionů opuštěných budov.

Ty zůstávají nepoužívané po přírodních katastrofách nebo jako důsledek stárnoucí populace. Mladí lidé si totiž často pořídí vlastní bydlení, a dům po zemřelých rodičích tak zůstane prázdný. O opuštěných domech se navíc šíří pověry, že v nich jejich obyvatelé zemřeli podivnou či násilnou smrtí, a realitní kanceláře je mají problém udat.

Japonská vláda proto hodlá některé domy nabídnout zdarma nebo k nim přidat peníze na jejich opravu, píše server Travel + Leisure.

Opuštěné domy se nacházejí především na venkově, přesto je jich značné množství i na předměstích. Představují tak ideální variantu pro zájemce, kteří nechtějí žít ve stísněných městských bytech, ale zároveň potřebují bydlet v dojezdové vzdálenosti do města.

Společnost Nomura Research Institute (NRI), která v zemi provádí výzkumy, předvídá, že počet opuštěných domů by se do roku 2033 mohl zvýšit až na 21,7 milionu, což by tvořilo téměř jednu třetinu všech domů v zemi.

"Pokud bude počet opuštěných domů takto růst, bude třeba zvážit omezení nové výstavby. To by ale mělo značný vliv na ekonomiku," uvedl Wataru Sakakibara, konzultant NRI.

