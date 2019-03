Zákaz vstupu v žabkách, pokuta až 60 tisíc korun. Italům došla trpělivost s turisty

Turistům, kteří na značené stezky v italském národním parku Cinque Terre zamíří s plážovými pantofli, žabkami či balerínami na nohou, bude v nadcházející sezoně hrozit vysoká pokuta. Správci parku zapsaného na seznamu přírodních památek UNESCO se k neobvyklému kroku rozhodli po zkušenostech s návštěvníky, kteří se kvůli nevhodné obuvi v horách zranili.

Pěším turistům, kteří se vydají obdivovat krásy ligurské přírody s nevhodnými botami na nohou, bude napříště hrozit pokuta od 50 do 2500 eur (1200 až 62 tisíc korun).

V první fázi nicméně budou strážci parku turisty pouze informovat, až později hodlají přistoupit ke skutečnému udílení pokut, informoval list La Repubblica.

Lidé s žabkami či pantofli na nohou se podle ředitele parku Cinque Terre Patrizia Scarpelliniho v hornatém terénu často zraní a jejich transport do nemocnice, který je mnohdy možný jen pomocí vrtulníku, je značně nákladný.

"Problém je, že si mnozí myslí, že jsou u moře, a vyrážejí na výlet v žabkách, jako by byli v Riccione," řekl Scarpellini s odkazem na jedno z nejznámějších italských přímořských letovisek poblíž Rimini.

Scarpellini očekává, že se v letošní sezoně, která potrvá od dubna do října, do parku Cinque Terre na pěší túry vydá mnohem více lidí než v loňském roce. Město La Spezia, které je hlavní vstupní branou do parku, odhaduje, že letos se místo 450 tisíc turistů v jeho přístavu vylodí, především z velkých výletních lodí až 750 tisíc turistů.

