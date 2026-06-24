Zapomeňte na obyčejnou limonádu. Sicilská specialita Seltz Limone e Sale spojuje citron, sodovku a jednu obyčejnou (a přitom doslova kouzelnou) surovinu do nápoje, který v horku rychle napění, osvěží a vrátí tělu minerály. Zvládnete to za 5 minut i doma!
Pokud v parném létě vstoupíte kdekoli na Sicílii do ulic, facka od horkého vzduchu vás okamžitě donutí hledat nejbližší stín. Místní moc dobře vědí, že nejlepší stín je ten u pouličního kiosku (chioschi), u nichž připravují lokální zázrak: Seltz Limone e Sale.
Tahle legendární limonáda vznikla v ulicích Katánie před více než 100 lety a dodnes je to hit, ačkoliv stále potřebujete jen tři suroviny: čerstvě vymačkanou citronovou šťávu, ledovou sodovku a lžičku mořské soli.
Sicilští kioskáři vymačkávají citrony na klasických pákových lisech: ty totiž dokážou z kůry vyždímat i esenciální oleje a limonádu udělat ještě voňavější. Jakmile se smíchá se sodovkou a špetkou soli, drink divoce napění. Musíte ho ideálně hned popadnout a vypít přímo u pultu, než vám steče po rukách.
Italové tuhle slanou bombu nemají jen jako osvěžení na pláž. Funguje jako geniální, čistě přírodní ionťák. Právě ta trocha soli vrátí do těla minerály, které jste vypotili. A na tenhle trik nedají dopustit ani jako na zaručený lék proti těžkému žaludku po vydatném obědě nebo jako první pomoc po divoké letní noci. Je to zkrátka drink, který má styl, říz a vrátí vás do hry.
Seltz Limone e Sale: Sicilská limonády s citrony a se solí
Na 2 porce potřebujete: 4 lžíce čerstvé citronové šťávy, 480 ml vychlazené sodovky, 1 lžičku mořské soli, kostky ledu, plátky citronu a snítky čerstvé máty na ozdobu
Postup: Do vysokých sklenic vymačkejte čerstvou citronovou šťávu. Přilijte vychlazenou sodovku a přisypte mořskou sůl. Sklenice doplňte kostkami ledu, důkladně promíchejte a hotový drink ozdobte plátky citronu a čerstvou mátou. Ihned podávejte.
Trik: Sůl nápoj lehce napění a doplní jej o elektrolyty – sodík a draslík. Tahle klasická italská limonády dobře funguje i ve verzi s jedlou sodou, kterou prý Italové zahání zažívací problémy i kocoviny.
Pozor na skrytou dehydrataci: Kdy voda nestačí?
Zatímco Sicílie sází na tradici z kiosků, moderní sportovní svět řeší v horku úplně to samé. Když letní teploty stoupají, zavádějí se na fotbalovém mistrovství světa i jiných velkých šampionátech povinné občerstvovací pauzy (cooling breaks). Fotbalisté během nich dohlížejí na to, aby do sebe dostali vodu i minerály – bez nich by jejich svaly i hlava v tomhle tempu okamžitě selhaly.
Myslet na to musíme i doma, a to dřív, než se přihlásí samotná žízeň. „Pocit žízně je až druhotným signálem počínající dehydratace. Je potřeba věnovat pozornost i tmavší barvě moči nebo právě bolesti hlavy,“ upozorňuje výživová poradkyně Šárka Měřičková, která vede profil @MyHarmonyKitchen.
Kolik vody je v základu akorát? Standardně se uvádí zhruba 30 ml na kilogram ideální váhy (člověk o hmotnosti 60 kg by měl vypít asi 1,8 litru, při váze 90 kg už 2,7 litru), berte to ale jako orientační množství, každé tělo je jiné. Do tekutin se počítají i polévky atd., neznamená to, že máte vypít 2 litry nápojů!
Co pít kromě čisté vody?
Bylinné čaje: Skvělá je meduňka, ibišek, kopřiva nebo třeba rooibos. Připravte si je den předem a uložte do lednice. Kvůli riziku zažívacích potíží z teplotního šoku je ale nepijte ledové – ideální teplota je kolem 15 °C. Stejně tak můžete zalít ovoce a bylinky studenou vodou a nechat ji jen lehce ovonět.
Minerálky: „Při vysokých teplotách ztrácíme elektrolyty pocením i při obyčejné procházce na slunci. Doporučuji střídat různé značky minerálních vod, každá má jiný poměr minerálních látek,“ vysvětluje Šárka Měřičková.
Kokosová voda: Dokonalý přírodní elektrolytický nápoj, který okamžitě osvěží. Při nákupu hlídejte, aby nebyla doslazovaná.
Čemu se obloukem vyhnout?
Alkohol: Ani jedno vychlazené pivo na žízeň není v horku nejlepší volba. Alkohol organismus dehydruje a otupuje přirozený pocit žízně.
Kofeinové nápoje: Káva i silný černý či zelený čaj působí močopudně. „Konzumace v rozumném množství je v pořádku, jen je nezapomínejte souběžně zapít vodou,“ upřesňuje výživová poradkyně.
Sladké limonády: Cukr tělo při odbourávání dehydruje a osvěžení je jen chvilkové. V půllitrovém kelímku se ukrývá i více než 7 kostek cukru!
Další tipy na domácí iontové drinky
Pokud chcete vyzkoušet i jiné svěží barevné kombinace, které do těla bleskově doplní minerály, otestujte tyto dva recepty:
Melounové smoothie
Na 2 porce potřebujete: 300 g vodního melounu, podle chuti a zásob kousek manga nebo pár jahod, 1 – 1 ½ stonku řapíkatého celeru, šťáva z 1 limetky, 250 ml ořechového mléka
Postup: Meloun zbavte pecek a nakrájejte na menší kousky. Řapík celeru překrojte zhruba na třetiny. Pokud používáte mango či jahody, očistěte je a nakrájejte. Všechno ovoce vložte do mixéru, přilijte limetkovou šťávu a ořechové mléko. Mixujte, dokud nevznikne hladký a napěněný nápoj. Podle potřeby sceďte – v nápoji mohou zůstat vlákna z řapíkatého celeru. Rozlijte do sklenic a podle chuti doplňte ledem.
Trik: Meloun, jahody i mango obsahují spoustu draslíku, který je ve vedrech klíčové doplňovat. Sodík nápoji doplní právě řapíkatý celer. Pokud máte, vyměňte ořechové mléko za kokosovou vodu, případně použijte trochu soli – a obejdete se bez celeru.
Jahodová tříšť s okurkou
Na 2 porce potřebujete: 1/2 salátové okurky, 150 g jahod, šťáva z 1 limetky, 200 ml vychlazené silně mineralizované vody, 2 lžíce třtinového cukru nebo javorového sirupu, 6 velkých lístků čerstvé bazalky, drcený led
Postup: Okurku oloupejte a nakrájejte na kousky. Jahody očistěte a spolu s okurkou je vložte do mixéru. Přidejte bazalku, limetkovou šťávu, třtinový cukr a dvě špetky soli. Vše rozmixujte dohladka na husté ovocné pyré. Do vysokých sklenic nasypte drcený led, zalijte ho rozmixovanou směsí do dvou třetin a zbytek sklenice dolijte vychlazenou minerálkou.
Trik: Jahody se postarají o antioxidanty, okurka s bazalkou o svěžest, minerálka a případně i špetka soli o elektrolyty.
Zdroj: autorský text, @MyHarmonyKitchen, storienogastronomiche.it
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