Hollywood ve velkém nabírá koordinátory intimity. Radí hercům při sexuálních scénách

Dva roky poté, co Hollywood zaplavila vlna skandálů spojených se sexuálním obtěžováním, roste v zábavním průmyslu zájem o takzvané koordinátory intimity. Jejich úkolem je dohlížet, aby se herci a herečky při natáčení filmových scén zobrazujících sex a nahotu necítili nepříjemně.

Poptávka po koordinátorech intimity se začala zvyšovat bezprostředně po vzniku hnutí #MeToo a Time’s Up, které na problém sexuálního obtěžování upozornily. Vytrénovat člověka, který dovede zamezit, aby k nevhodnému jednání nedocházelo na filmařském place, však podle agentury Reuters může trvat měsíce.

"Kaskadéři jsou v zábavním průmyslu běžnou profesí. Otázkou, jak pomoci hercům při intimních scénách, se ale donedávna nikdo nezabýval," řekla pro Reuters Jessica Steinrocková, výkonná ředitelka neziskové organizace Intimacy Directors International (IDI).

Společnost HBO už dnes koordinátory intimity zaměstnává ve všech svých hraných pořadech zahrnujících lechtivé scény a televizní síť Showtime s nimi spolupracuje například na seriálu Aféra.

Organizace IDI dnes ve Spojených státech i ve Velké Británii pořádá workshopy, na kterých herce učí, jak dát zbytku štábu najevo své pocity. Dále uvádí, že když se o pozici před dvěma lety začalo mluvit, narostl počet koordinátorů intimity za pouhé dvě hodiny na 29.

Letos nabízela škola deseti lidem a na výběrové řízení se jich přihlásilo 70. "Na množství seriálů, které v současnosti vznikají, ale nemáme dostatek koordinátorů," připustila Gabrielle Carterisová, prezidentka americké herecké unie SAG-AFTRA.

V praxi koordinátoři intimity fungují jako prostředníci mezi režiséry a herci. Kontrolují, jestli se tvůrci chovají k hercům s respektem, a to zejména v případech, kdy se ve scénáři objeví první polibek nebo scéna znásilnění. Před vypuknutím kauzy #MeToo si herci své hranice museli obhajovat sami.

Steinrocková, která kdysi sama pracovala jako herečka, si vybavila okamžik, kdy během natáčení ruka jejího hereckého kolegy sklouzla níž než obvykle. "Říkala jsem si, jestli to udělal proto, že se mu líbím, nebo proto, že se do role příliš vžil. Přestože mojí postavě by to nevadilo, já jsem s tím v pohodě nebyla. Promluvit o tom s ostatními členy štábu mi však tehdy přišlo příliš těžké," svěřila se.

Steinrocková i Carterisová připustily, že někteří režiséři měli ke koordinátorům intimity výhrady, protože by podle nich mohli natáčení zpomalit. Ti, kteří už si někoho na tuto pozici najali, se ale většinou shodují, že je pro štáb přínosem.

Například David Simon, spoluautor dramatického seriálu The Deuce ze světa porno průmyslu, v loňském rozhovoru pro časopis Rolling Stone řekl, že by už nikdy nechtěl natáčet bez koordinátora intimity. Najít pro práci vhodného člověka ovšem vyžaduje pečlivý výběr.

"Hledáme lidi, kteří jsou citliví a zajímají se o problematiku duševního zdraví, ale i ty, co se už zapojili do hnutí proti sexuálnímu obtěžování," přiblížila Steinrocková. "Ozývají se nám starší herečky, které chtějí své zkušenosti z filmu předat dál, ale ne všechny mají potřebnou kvalifikaci," doplnila Carterisová.

Odborová unie SAG-AFTRA se současně snaží pro koordinátory intimity vytvořit společné postupy, kterými by se měli řídit. "Musíme vyvinout standardizovaný trénink, abychom se ujistili, že všichni vědí, co se po nich chce," zdůraznila Carterisová.

Video: Sex není povinnost, na flirtování musí být dva