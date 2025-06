Barvy, tvary, zábava. V Ondřejově ukazují, že interiér školy nemusí být nuda

Na místě, kde se ještě před pár lety pásly krávy, dnes stojí výjimečná budova. Nejen svým vzhledem, ale především přístupem. Základní škola bratří Fričů vznikla jako společný projekt tří obcí, které vytvořily dobrovolný svazek a společně zafinancovaly nejen samotnou výstavbu, ale i následný provoz. Výsledkem je škola vyzdvihující spolupráci a spojující architekturu, udržitelnost a umění.

V krajině rodinných domů a zahrádek by mohutná budova působila nepatřičně. Architekti z ATELIER 6 se proto rozhodli rozdělit školu do tří hlavních hmot. Každá z nich má svůj účel: první stupeň ukrývá mimo klasických tříd i družinu, výtvarnou a hudební učebnu a knihovnu. Druhý stupeň přidává šest odborných učeben, jídelnu a administrativní zázemí. A pak je tu tělocvična - částečně zapuštěná do svahu, nenápadná, a přesto plnohodnotná.

Jednotlivé bloky spojuje nižší stavba s foyer, zádveřím a venkovním zastřešeným prostorem, který slouží jako relax zóna během přestávek nebo - za příznivého počasí - jako venkovní učebna.

Od louky k moderní infrastruktuře a vize

Areál školy se neomezuje jen na budovu samotnou. Dřívější úzká cesta mezi křovím se proměnila v příjezdovou komunikaci s K+R zónou, autobusovou zastávkou a sdíleným parkovištěm se sportovním areálem TJ Sokol Ondřejov. Vstupní prostor školy je vydlážděný žulou a doplněný lípou s okrouhlou lavičkou - klidné místo, které láká k posezení. Škola je navržena v pasivním energetickém standardu.

"Chtěli jsme, aby škola fungovala tak trochu jako učebnice, proto jsme na chodbách nezakrývali potrubí vzduchotechniky, vytápění, vodovodu, kanalizace ani rozvody elektro kabeláží. Jsou to pomyslné žíly, tepny, dýchací trubice a střeva budovy a i děti teď mohou ve své nové škole toto vnímat. V komunikačních prostorách jsme ponechali také přiznaný primární konstrukční materiál, a to železobeton," tvrdí tvůrci realizace. Děti tak mohou na vlastní oči vidět, jak škola "dýchá" a funguje.

Hvězdárna jako inspirace

Dominantou a konceptem se stala estetika ondřejovské hvězdárny, která se propisuje do mnoha detailů budovy. Zelená barva na oknech a oplocení nebo orientační systém budovy navržený studiem HMS Design v čele s Filipem Heydukem - to vše nese rukopis hvězdné tematiky. To však není všechno - logo školy vychází ze souhvězdí, ve kterém se narodili bratři Fričové, a každý piktogram je inspirovaný principem hvězdného seskupení.

Výrazné podlahy si vzala na starost výtvarnice Pavla Gregorová Šípová, která na ně přenesla noční oblohu i komunikační symboly. Například v jídelně a školním klubu jsou použity "komiksové bubliny". Zvláštní pozornost pak výtvarnice věnovala vstupnímu foyer, které je velkým dopravním uzlem celé budovy. Proto zde vznikla stylizovaná hvězda, jejíž paprsky navádí návštěvníky všemi směry, kterými je možné se vydat. O podlaží níž se nachází podobný prostor, pro nejž se inspirací stala fotografie hvězdné oblohy.

Nejen díky zajímavému pojetí stavby, spolupráci obcí a inspiraci hvězdárnou si i tento interiér získal pozornost v rámci desátého ročníku soutěže Interiér roku, kde o co nejlepší umístění zabojovali architekti a designéři z Česka a Slovenska.

Barvy a síla spolupráce

Barevné řešení je pečlivě promyšlené - jasné tóny na prvním stupni, tlumenější na druhém a neutrální odstíny v kabinetech, sborovně či bytě školníka. Akustika není opomenuta jen v učebnách, ale i na chodbách a v jídelně, kde zavěšené kruhové panely tlumí hluk a zároveň připomínají hvězdy.

Nábytek je záměrně neutrální - bílý nebo v dekoru dřeva - aby vynikly výrazné podlahy a barevné akcenty třeba na sezení.

Autoři projektu zdůrazňují, že bez mezioborové spolupráce by výsledná škola nikdy nebyla tak komplexní. Architekti, umělci, designéři - každý přinesl svou expertizu. Díky tomu vznikl prostor, kde se děti učí číst, psát a počítat, ale také vnímat krásu, strukturu a svět kolem sebe.

Základní škola bratří Fričů, na které se podílely obce Ondřejov, Zvánovice a Kaliště, je prostorem pro vzdělání a inspiraci.