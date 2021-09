Zabít se může i "zdravý" člověk. Projekt ukazuje, co se děje s lidmi před sebevraždou

Myšlenky těsně před sebevraždou či zpověď pozůstalých, jejichž blízký si vzal život. Takové jsou hlavní motivy projektu, který návštěvníky pražského Festivalu 4+4 dny v pohybu provede po několika lokacích v pražských Strašnicích a formou audio vyprávění jim dá nahlédnout do hlavy lidí se sebevražednými sklony. "Je až děsivé, jak je to téma blízké každému z nás," říká režisérka Linda Dušková.

Ztráta energie a zájmu o jakoukoliv činnost či sebevražedné myšlenky trápí v době pandemie koronaviru stále více lidí. Během prvního lockdownu na jaře 2020 se podle výzkumu Národního ústavu duševního zdraví zvýšilo riziko sebevražd na trojnásobek původního stavu. Vzrostl také výskyt depresí a onemocnění, která vedou k jejich vzniku.

Festival 4+4 dny v pohybu Mezinárodní festival současného umění se věnuje divadlu, tanci i výtvarnému umění, snaží se také podporovat komunitní život.

Upozorňuje na unikátní nevyužívané prostory ve městě, v minulosti oživil například Desfourský palác na pražské Florenci.

Letos se usídlil v jinak prázdné budově Nové strašnické školy a v nedávno otevřeném kulturním paláci Vzlet ve Vršovicích.

Festival trvá od 9. září do 26. září, projekt Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje bude uveden v šesti reprízách od 23. do 26. září.

I proto se umělecký kolektiv Nesladim, který se dlouhodobě zaměřuje na destigmatizaci témat spojených s duševním zdravím, zaměřil ve svém novém projektu Den mě oslepí, večer utiší, noc mě skryje právě na toto citlivé téma.

Návštěvníci performance, jež poprvé proběhne 23. září, se sejdou na místě ve Strašnicích, které jim organizátoři upřesní den předem. Se sluchátky na uších pak budou putovat pěti místy v této pražské čtvrti a v každé z lokalit si vyslechnou jeden z příběhů, které na základě výpovědí napsal autor David Košťák.

Kontakty pro okamžitou pomoc Pokud se sami potýkáte se sebevražednými myšlenkami nebo trápí někoho z vašich blízkých, můžete se obrátit na některá z krizových center nebo na iniciativu Na rovinu či organizaci Opatruj se.

Druhá půlka projektu se formou inscenované debaty odehraje v jinak nepoužívané budově Nové strašnické školy. "Chtěli jsme projekt zasadit do pražské čtvrti, která je dál od centra a není úplně prochozená," říká Dušková s tím, že se návštěvníci během procházky podívají do kostela nebo na minigolf.

I zdravý člověk si může sáhnout na život

Pět namluvených příběhů vzniklo ze skutečných výpovědí pozůstalých nebo lidí, kteří se opakovaně pokusili o sebevraždu a nyní jsou ve stabilizovaném stavu. Dušková zdůrazňuje, že k respondentům bylo nutné přistupovat mimořádně citlivě a že se s kolegy vědomě snaží bojovat proti stereotypům, které jsou se sebevraždami spojeny.

"Kolegové z Národního ústavu duševního zdraví mě nasměrovali, řekli, co si mohu přečíst, co je dobré sledovat a co ne, od začátku mě upozorňovali na stereotypy a mýty, které není dobré podporovat," říká Dušková. Jedním z nejčastějších přesvědčení podle ní je to, že sebevražedné sklony mají pouze lidé, kteří trpí nějakou duševní poruchou. "Život si může vzít i člověk, který byl celý život v uvozovkách zdravý. Mohou se mu stát situace, které jsou v tu chvíli neúnosné, jedinec nevidí cestu ven a v poměrně krátkém čase se pokusí o sebevraždu," vysvětluje autorka. Na druhou stranu ani závažné duševní onemocnění nemusí automaticky znamenat, že má člověk sebevražedné sklony.

Projekt se objeví i v regionech

Dušková doufá, že svým projektem přispěje k prevenci sebevražd tím, že podpoří společenskou debatu. "Pokud si o tom každý divák promluví s jedním nebo se dvěma lidmi, tak to bude skvělé," myslí si. Zmiňuje, že ji během tvorby obohatili i sami respondenti. "Říkali, co by jim tehdy pomohlo a nepomohlo. Například že by jim prospělo, kdyby věděli, že tyto pocity může mít kdokoliv nebo že je jejich problém dostatečně velký na to, aby šli za psychologem," popisuje.

Performance se uskuteční v rámci Festivalu 4+4 dny v pohybu v šesti reprízách, a to od čtvrtka do soboty. "Je důležité si rezervovat lístek dostatečně dopředu, protože den předem dostanou návštěvníci instrukce. Budou si muset stáhnout velmi jednoduchou aplikaci a dozvědí se, odkud procházka začne, protože sraz bude pro každou skupinu jinde," vysvětluje Dušková.

Po pražských reprízách by projekt ráda přenesla i do jiných měst. "V roce 2022 pak chceme aplikaci, která je součástí performance, plošně šířit a vytvořit internetovou formu těchto příběhů," dodává.

