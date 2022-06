Atrakce, ze které se hostům točí hlava. Skleněný bar leží uprostřed mostu nad kaňonem

Před návštěvou baru, který v polovině června otevřeli na jihu Gruzie, si někteří hosté budou pravděpodobně muset dát skleničku něčeho ostřejšího na povzbuzení. Nachází se totiž přímo nad tamním kaňonem Dašbaši a vede k němu skleněný most, což z něj dělá nejvýše položenou stavbu svého druhu.

Most ze skla a oceli se rozprostírá ve výšce 280 metrů nad kaňonem a měří 240 metrů. Na místě přírodní památky vzdálené zhruba dvě hodiny autem od hlavního města Tbilisi ho nechala postavit investiční skupina Kass Group působící v Gruzii a v Izraeli. Vybudování mostu trvalo tři roky a slavnostního otevření se letos v červnu zúčastnil i gruzínský premiér Irakli Garibašvili.

Kromě pohledu na přilehlé vodopády a jeskyně ovšem most nabízí také atrakci, kterou ocení milovníci dobrého pití. Přesně do jeho středu totiž stavitelé umístili několikapatrový bar ve tvaru diamantu, který je podle nich největší a nejvýše položenou konstrukcí zavěšenou ve vzduchu na světě. V současnosti se atrakce uchází o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.

Cena projektu se odhaduje v přepočtu na jednu miliardu korun. "Chtěli jsme turistům nabídnout extrémní a neopakovatelný zážitek, který u nich probudí všech pět smyslů a nesmazatelně se jim vryje do paměti," citoval zpravodajský web stanice CNN Tomera Mora Yosefa ze skupiny Kass Group.

Nejodvážnější návštěvníci se kolem baru mohou sklouznout po laně na takzvané zipline, případně využít speciální cyklostezku, na které se projedou na kole s jištěním. Gruzie zájemcům skleněný most zpřístupnila v týdnu, kdy zrušila všechna zbývající proticovidová opatření, a doufá, že se jí díky němu podaří znovu nastartovat cestovní ruch.

