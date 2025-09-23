Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

V DOXu začíná Festival FALL. Bude myslet nebezpečně.

před 3 hodinami
Ve vzduchu je FALL! Festival umění a literatury v Centru současného umění DOXu představuje letošní program a hosty.
Foto: DOX PRAGUE, a. s.

Už za pár dní, 2. října, začne v Centru současného umění DOX a jeho vzducholodi Gulliver třetí ročník Festivalu umění, literatury a vzdělávání FALL (Festival of Arts, Literature & Learning), na který přijede třeba irský držitel Bookerovy ceny Paul Lynch, hvězda německy psané literatury Daniel Kehlmann, palestinská spisovatelka Adania Shibli, čínský exilový umělec Badiucao nebo americká zpěvačka a múza Davida Lynche Chrystabell. Novou výstavu představí přední španělský výtvarník Miquel Barceló.

 Hlavní část festivalu probíhající od čtvrtka 2. října do neděle 5. října je určena nejširší veřejnosti. Festival zahrnuje i program pro školy a odbornou veřejnost, a to od 29. září do 3. října.

Foto: DOX PRAGUE, a. s.

 Během čtyř nabitých dnů budou na palubě vzducholodi Gulliver a v prostorách celého DOXu probíhat diskuze s autory a autorkami, autorská čtení, speciální mezioborové workshopy vedené umělci a spisovateli, komentované prohlídky výstav spojené se čtením nebo hudební vystoupení a performance. Nebudou chybět workshopy pro školy a kreativní dílny pro rodiny, otevřena bude i zcela nová výstava na pomezí umění a literatury.

Letos na festivalu vystoupí na 40 hostů ze 14 zemí světa. Jejich hlavním diskuzním tématem bude cenzura a autocenzura v současném umění a literatuře.

 "Pro letošní rok jsme zvolili téma, které považujeme za znepokojivě aktuální. Vycházíme z úvahy, že svět umění a literatury ještě ani nestihl zareagovat na tlaky tzv. cancel culture (kultury rušení) či woke culture (uvědomělé kultury) posledních let, a už se v některých, donedávna ještě liberálních zemích stává předmětem jiné cenzury: takové, která nebezpečně připomíná dobu minulých autoritářských režimů. Že svou roli nově samozřejmě sehrávají i technologie včetně umělé inteligence. Že počet ‚nepohodlných‘ knih v mnoha zemích narůstá a umělecké instituce se ocitají pod tlakem. A tak nás bude zajímat, jak na tyto tlaky reagují umělci, spisovatelé a jestli se do jejich tvorby dostává autocenzura. O otázkách umělecké svobody v dnešním světě budeme mluvit s tvůrci z řady zemí včetně Ukrajiny, Irska, Slovenska, Běloruska, Německa, Číny, Íránu nebo Palestiny. Záměrně nejednoznačné motto MYSLET NEBEZPEČNĚ jsme si vypůjčili ze slavného proslovu Alberta Camuse ‚Umělec a jeho doba‘ z roku 1957, který v rámci festivalu vydá DOX poprvé v českém překladu Denise Molčanova. S hosty festivalu se budeme mimo jiné bavit o tom, co znamená myslet nebezpečně ve 20. letech 21. století," říká Michaela Šilpochová, umělecká ředitelka Centra současného umění DOX a zakladatelka a hlavní kurátorka festivalu FALL. 

Foto: DOX PRAGUE, a. s.

 Veškeré informace o programu a hostech naleznete na webu festivalu doxfall.cz nebo na facebookové stránce DOX FALL.

 Na festival je možno zakoupit buď vstupenky na jednotlivé pořady, nebo zvýhodněné jednodenní či celofestivalové vstupenky, které zahrnují i vstup do všech aktuálních výstav DOXu.

 
