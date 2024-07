"Do roka ha do dna." Sládková z Domažlic vaří "hipu a hale", ale i Kozinovo pivo

"Domažlice sú pěkný městečko, je tam pivůvár, dobrý pivečko," už se zase zpívá na Chodsku. Po čtvrtstoletí se totiž do budovy bývalé domažlické sladovny a hvozdu vrátila výroba piva. Svůj podíl na tom má i zdejší vrchní sládková Jana Trhlíková Müllerová. Stála u zrodu domažlického pivovaru ještě v době, kdy byly všechny plány jen na papíře.

"Dej bůh štěstí," hlásá tabulka na stěně varny. "Dříve lidé nevěděli, že existují kvasinky a bakterie, a mysleli si, že pivo dělá Bůh, proto na varně musel vždycky být kříž a zvon. Mniši se modlili, aby se pivo povedlo, pak se zvonilo, aby se odehnali zlí duchové a také proto, aby se přivolali sedláci, kteří si měli přijet pro mláto," říká vrchní sládková, která občas stíhá i průvodcovat po zdejší pivovarnické expozici. Návštěvníci mohou za prosklenou stěnou sledovat celou technologii výroby piva.

Do budovy bývalé sladovny a hvozdu z konce 19. století se v roce 2020 vrátila výroba piva a zároveň se z místa stalo multifunkční kulturní centrum města. V domažlickém pivovaru, jehož výstav se pohybuje mezi 1000 a 1250 hektolitry za rok, mají k dispozici dvanáct tanků a širokou nabídku piv, která z velké části odkazuje k místnímu dědictví. V Domažlicích, kde je stále možné zaslechnout typické chodské nářečí, sahá tradice pivovarnictví až do 14. století.

"Patnáctého července budeme mít čtvrté výročí od uvaření první várky," říká energická vrchní sládková, která právě nastupuje na mateřskou dovolenou. Čeká prvního potomka, a tak bude muset trochu upozadit "dítě", které si piplala a starala se o něj do teď. Z pozice odpovědné osoby, technoložky a poradkyně spolu s kolegou od začátku vymýšlela technologické postupy a receptury. A po otevření pivovaru v něm začala působit i jako vrchní sládková a ředitelka přilehlé pivnice.

K pivní kultuře měla blízko od malička, její rodina totiž provozovala hospodu. Na gymnáziu jí šla matematika a fyzika a později si oblíbila chemii. Od druhého ročníku na VŠCHT už chodila do pivovarské laboratoře. Ještě na vysoké škole dělala technoložku pro sedm průmyslových pivovarů. "Byla to drsná škola. Musela jsem tamním sládkům, kteří to dělali čtyřicet let, dokázat, že za něco stojím," vzpomíná na své začátky.

Návrat k tradicím i moderní piva

Domažlický pivovar už má ale na starosti ona. Ve svých pivních recepturách se devětadvacetiletá rodačka vrací k tradičním chodským recepturám. Vlajkovou lodí je Domažlická 12, která získala ocenění Regionální potravina roku 2023 pro Plzeňský kraj a je to také nejoblíbenější pivo v místní pivnici.

V dalších pivech se odráží odkaz na chodské nářečí, takzvanou bulačinu, pro kterou je typické náslovné "h". "U nás najdete spoustu lidí, kteří říkají haby místo aby a že se něco musí hudit místo udit, prostě stejně, jako to znáte z Jiráskových Psohlavců. Proto, když jsme začali vařit pivo IPA, věděli jsme, že to naše se musí jmenovat hIPA a náš ALE je prostě hALE," prozrazuje Jana Trhlíková Müllerová. V nabídce mají také Čakana 11, jehož název odkazuje na tradiční chodskou sekyrku, a Čerchov 11, který zase nese jméno po místní nejvyšší hoře.

Dalším pivem s historickým příběhem je speciál Two Rivers, vzdávající hold americkým vojákům, kteří osvobodili Domažlice v roce 1945. Tento speciál je pojmenován po městečku Two Rivers ve Wisconsinu, které je partnerským městem Domažlic. Osvobozujícímu pluku velel potomek Chodů Matt Konop.

"Chodové tak říkají, že je osvobodil jeden z nás. Pivem jsme chtěli vzdát poctu této události," vysvětluje Jana Trhlíková Müllerová a dodává, že připravují i vánoční speciál Domažlický Doppel 18. "S tím jsem si nejvíce vyhrála, protože tento pivní styl moc českých pivovarů nevaří. Je to ale opět původní značka, která se v našem pivovaru vyráběla ještě před první světovou válkou," vysvětluje sládková s tím, že to je oblíbené pivo její maminky.

V Plzeňském kraji se tradičně nejvíc pije ležák, ale v Domažlickém pivovaru dělají i piva v modernějším stylu. Pivo KysOláč mělo chutnat jako chodský koláč, a tak do receptury přidávali švestkové pyré, macerát z máku a laktózu. Úspěch mělo pivo Lesmistr, ve kterém byly cítit smrkové a jedlové výhonky. Vařilo se speciálně pro Domažlické městské lesy, které zdejší pivovar provozují.

Pivo Žensen vzniklo zase ze spolupráce se světovou organizací Pink Boots Society, která podporuje a sdružuje ženy v pivovarnictví. Žensen je kvůli sladu výrazně hořký a pivo je zbarvené do červena.

"Já budu mít stejně vždycky nejradši ležák. Je to pitelné pivo, dáte si jich několik a pořád máte chuť na další," říká vrchní sládková, která už ale několik měsíců pivo jen očichává. K příležitosti 70. ročníku Chodských slavností teď s kolegy připravuje v domažlickém pivovaru Vavřinecké pivo. Novinkou bude také Kozinovo pšeničné pivo. Slogan k němu bude znít: "Do roka ha do dna." A "hin sa hukáže", jestli pivo pojmenované podle slavného vůdce chodského povstání bude slavit úspěch, nebo ne.